自由開講》國民黨赴海峽論壇 先說清政治底線

◎ 再米

第十八屆海峽論壇將於6月13日在廈門舉行，中國國台辦邀請台灣政黨代表與各界人士參加，國民黨預告由副主席張榮恭率團出席。行程還沒開始，公共問題已經出現：國民黨進入中國設定的政治場域前，是否先向台灣選民交代目的、發言底線與拒絕矮化的處理方式。

第十八屆海峽論壇將於6月13日在廈門舉行，國民黨進入中國設定的政治場域前，是否先向台灣選民交代目的、發言底線與拒絕矮化的處理方式。圖為第16屆海峽論壇大會。（圖取自國台辦旗下《中國台灣網》）

海峽論壇長期被中國包裝成民間往來，今年仍以擴大民間交流、深化融合發展為主題，並安排青年、文化、經濟等活動。「融合發展」屬於中國對台政治語彙。國民黨若把它當成一般交流，主辦方把「融合發展」放進論壇主題的政治意圖，就會被青年、文化、經濟等活動名稱淡化。

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國民黨可以主張自己的兩岸路線。副主席出席中國主導論壇，層級已超出單純黨務行程，必須由國民黨中央對外負責。國民黨在台灣參與選舉、爭取選民認同，兩岸行程同樣要接受台灣選民檢驗。

副主席率團出席海峽論壇，代表黨中央選擇進入中國國台辦主導的舞台；這個層級已足以要求國民黨中央出面說明，不宜等到行程結束後才各自解讀。

國民黨可以主張自己的兩岸路線，兩岸行程同樣要接受台灣選民檢驗。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

因此，國民黨至少要說明三項底線：參與目的是否包含向中國表達台灣不接受矮化的立場；是否拒絕被放入一中、反台獨與融合發展敘事；若遇到矮化台灣的稱謂、共同宣示或統戰口號，代表團是否會當場表明立場並對台灣公開說明。這些問題合在一起，正是民主政黨承擔兩岸行程前該做的交代。

國民黨若連出發前的底線都不願意說清楚，台灣選民就會看到一趟由北京安排語彙、國民黨卻沒有先說明責任的行程。政黨可以選擇往來，但台灣選民不該等到事後，才猜測它是否替統戰平台背書；國民黨赴海峽論壇前若不先對台灣說清楚，政治底線就會被中國統戰平台拿去轉述、包裝與宣傳。

（作者為退休人士）

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