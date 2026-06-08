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自由開講》東沙不退 台海才穩

2026/06/08 15:00

◎ 陳清雲

中國海警船近年頻頻侵擾金門、東沙海域，已不只是單純的邊緣試探，而是有節奏、有目的的灰色地帶壓迫。從金門到東沙，中國一方面以海警船宣稱所謂「執法」，一方面測試我方海巡與國軍反應，企圖製造管轄假象，削弱台灣守護海域的正當性。面對這種步步進逼，台灣不能麻痺，更不能退讓。

中國海警船近年頻頻侵擾金門、東沙海域，有目的的灰色地帶壓迫。圖為海巡「彰化艦」監控中國海警船「3501」。（資料照）中國海警船近年頻頻侵擾金門、東沙海域，有目的的灰色地帶壓迫。圖為海巡「彰化艦」監控中國海警船「3501」。（資料照）

東沙位處南海要衝，是台灣海防與區域安全的重要前哨。中國若能在東沙周邊形成常態壓力，不只影響我國海巡執法與運補安全，也會牽動南海航道、台海安全與區域秩序。因此，強化東沙防衛，不是升高衝突，而是防止衝突；不是挑釁對岸，而是告訴對方：台灣有能力守住自己的國土與海域。

目前東沙採取「海巡為表、國軍為裡」的混合防衛模式，是務實作法。平時由海巡站在第一線執法、蒐證、廣播驅離；必要時國軍則提供堅實後盾，確保島嶼不被突襲、不被癱瘓。這種兼顧平時執法與戰時防衛的設計，正是因應灰色地帶威脅的重要方向。

然而，光有人力與決心還不夠，更要有裝備與科技支撐。中國海警船、無人機、漁船甚至資訊戰交互運用，台灣若仍使用老舊的監控與偵測設備應對新型態威脅，就可能處處受制於人。岸際雷達、無人機反制系統、電子偵蒐、夜視設備、通訊備援及運補能量，都應列為東沙防衛的重要配備。所謂「島嶼防衛系統」，不應只是單一武器，而應是偵蒐、通訊、反制、火力、補給與民生韌性的整合網。

更重要的是，國防預算與軍購不應淪為政黨攻防工具。可以監督採購品質、要求驗收嚴格，也可以追究廠商責任；但不能因政治立場而擋下急需的防衛能力。面對中國灰色地帶壓迫，最怕的不是花錢，而是該補的漏洞不補，最後讓國土安全承受代價。

台灣也應提出更具前瞻性的區域聯防思維。東沙不是孤島，而是南海安全網的一環。中國海警的壓迫不只針對台灣，也牽動印太地區的航行自由與海洋秩序。台灣可強化與友好國家的海事資訊交換、灰色地帶威脅應對經驗分享，以及海難救助與人道救援合作，甚至建立區域海域安全通報平台，讓台灣不再單獨承受壓力。

東沙不退，台海才穩。守住第一線，就是守住台灣的安全底線。圖為東沙島。（資料照）東沙不退，台海才穩。守住第一線，就是守住台灣的安全底線。圖為東沙島。（資料照）

同時，國內也應建立全民國防觀念。保衛東沙，不只是前線官兵與海巡的責任，更是全體國人的責任。當中國透過海警船、假訊息、法律戰與心理戰步步推進時，台灣社會若只剩內耗，就等於替對方省力。朝野可以辯論預算細節，但在守護國土、支持國軍海巡及強化防衛韌性上，應有最低限度的共識。

灰色地帶最可怕之處，就是讓人習慣壓迫，把異常當成日常。今天是金門、東沙，明天可能就是其他海域。台灣必須清楚表態：和平不是靠退讓換來，而是靠實力守住；尊嚴不是口號，而是平時備戰、依法執法、寸土不讓。

東沙不退，台海才穩。守住第一線，就是守住台灣的安全底線。

（作者為立法院法制局前局長）

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