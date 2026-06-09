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沈榮欽國際視野》台灣投票方式要更改嗎?

台灣選委會，雖然是依法獨立運作的合議制機關，但在行政體制上隸屬於行政院。委員由行政院長提名，立法院同意，因此人選也會有黨派爭議，例如本屆主委游盈隆便有一些對於過去政治色彩的異議傳出，不過因為國會生態，並非是偏向執政黨，反而是傾向在野黨的爭議。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2026/06/09 10:00

◎ 沈榮欽

要了解台灣的投票方式，一定要知道：

■ 韓國因為引進「事前投票」與「海外通信投票」等多元不在籍投票方式，導致選委會低估投票人口，在投票日少印了2000張選票，14個投票所選票不足。其中首爾松坡區的「蠶室7洞第 2 投票所」更在6月3日 上演了長達35小時的票箱攻防戰，最終在6月5日上午由警方攻堅突圍後才將投票箱順利運出。

韓國地方選舉少印了2000張選票，導致「蠶室7洞第2投票所」上演35小時的票箱攻防戰。圖為抗議者譴責部分投票所選票短缺，並要求重新投票。（歐新社檔案照）韓國地方選舉少印了2000張選票，導致「蠶室7洞第2投票所」上演35小時的票箱攻防戰。圖為抗議者譴責部分投票所選票短缺，並要求重新投票。（歐新社檔案照）

南韓尷尬之處在於，雖然剝奪了2000人選舉權看來並非小事，但可能對選舉結果影響有限，並不符合《公職選舉法》規定重新選舉，只能接受。

這種「明顯選舉不公」的心理衝擊和「選舉的微小不公不值得斥鉅資重新選舉」的現實差距太大，造成舉國譁然，抗議不斷。

■ 更大的爭議在我之前在《上報》專欄中介紹過的巴西選舉。

巴西將於今年10月舉行總統大選。上一次的大選，幾乎毀了這個國家，這也讓本次總統大選蒙上一層巨大的陰影。

巴西採用無紙化投票，結果前任總統波索納洛，是川普好友，也仿效川普在選前就散播選舉舞弊的陰謀論。果然在選舉失利後，也和美國一樣，發生暴動，攻擊政府機關。

但是之所以陰謀論盛行，部分是因為巴西的電子投票方式和美國一樣，難以獲得人們的信任，因為兩國的電子投票都完全無紙化，所以投完票也沒有「收據」可以做事後驗證，因此難以取得選民信任，才產生陰謀論的溫床。

波索納洛最後並非因為散播選舉陰謀論而入獄，而是因為勾結軍方企圖推翻選舉結果，並企圖暗殺反對政變者及對手而遭到判刑。但也引發川普不滿，對巴西課以全球最高的關稅之一報復。

■ 歐洲最早引進電子投票，所以有些歐洲國家的經驗值得借鑒。

荷蘭是全球最早引進電子投票的先驅之一，早在1990年代就大量使用投票機。

然而在 2006年，當地一個名為「我們不信任投票機」的反對組織，在電視直播中成功示範在5分鐘內駭入投票機並更改選舉結果，甚至證明該機器會外洩電磁波、可能會侵害投票秘密權。

結果荷蘭政府便於隔（2007）年正式撤銷電子投票法令，全面退回傳統的紙本投票。

台灣若引進電子投票，中國有極大的誘因傾力使用駭客修改或破壞投票結果，進而傷害人民對於民主制度的信任。

沈榮欽國際視野》台灣投票方式要更改嗎?台灣若引進電子投票，中國可能使用駭客修改或破壞投票結果，進而傷害人民對於民主制度的信任。（取自貼文）

■ 另一個類似的國家是德國。德國曾在2005年大選使用荷蘭製的電子投票機。隨後民間團體控告，電子投票機無法讓一般選民在沒有專業資訊知識的情況下，親眼檢驗自己的選票是否被正確計算，有違憲之虞。

結果德國聯邦憲法法院在2009年做出判決，認定電子投票違反了「選舉的公開性」原則，判定違憲。此後德國回歸人工紙本投票與點票。

■ 至此應該不難明白，為何南韓屢屢稱讚台灣「傳統」、「落後」的投票方式，甚至本次選舉引發爭議後，又有人開始倡議要完全學習台灣的投票方式，停止電子投票，全面恢復人工紙本投票。

■ 最後多說一句，台灣選委會和巴西也不一樣。

台灣選委會，雖然是依法獨立運作的合議制機關，但在行政體制上隸屬於行政院。委員由行政院長提名，立法院同意，因此人選也會有黨派爭議，例如本屆主委游盈隆便有一些對於過去政治色彩的異議傳出，不過因為國會生態，並非是偏向執政黨，反而是傾向在野黨的爭議。

台灣選委會主委游盈隆並非是偏向執政黨，反而是傾向在野黨的爭議。圖為游盈隆。（資料照）台灣選委會主委游盈隆並非是偏向執政黨，反而是傾向在野黨的爭議。圖為游盈隆。（資料照）

巴西的「選委會」和台灣不同，他們叫TSE，和行政權無關，而是屬於司法權，是巴西司法體系的一環。TSE委員由巴西最高法院（STF）內部互選出 3 名法官、高級法院（STJ）互選2名法官，再由總統從最高法院提名的名單中指派 2 名律師，政治色彩很低。

但是TSE的方式也有爭議。表面上看起來是司法權，實際上是獨步全球的超級權力：巴西 TSE 同時擁有行政權（負責選舉事務）、立法權（頒布選舉命令）與司法審判權（當選舉出現爭議或舞弊時，TSE 自己就能直接開庭審判並做出終審判決）。

這種做法讓政治色彩低 TSE委員並無法受到人民的信任，因為台灣人民對選委會不滿，可以到法院去控告選委會，但是TSE球員兼裁判，除非高等法院介入，否則根本拿它沒辦法，但是巴西高等法院頻頻介入的結果，又會引發另一群人不滿，結果還是難以取得人民信任，才有陰謀論孳生的空間。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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