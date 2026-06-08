自由開講》誰來撐起本土語教育？從一場課堂衝突看教學支援老師的困境

◎ 楊玫蕙

輝達執行長黃仁勳日前訪台多次以流利台語與民眾互動，掀起重視台語教育的風潮。但筆者指出，現實其實相當諷刺，像他是本土語的教學支援人員，生活中就常常面臨專業被輕視的無奈。（資料照）

黃仁勳前幾天呼籲：「You need to learn Taiwanese.」這句話雖然展現其對母語（台灣台語）的重視，但現實情況卻顯得諷刺；加上最近高雄四維國小不幸發生老師輕生的悲劇，網路上掀起了很多關於教師職場壓力和權益的討論。但說實在的，除了這些讓人痛心的極端悲劇外，我們這些在第一線教學的人，日常生活中就常常面臨專業被輕視的無奈，特別是像我這樣教本土語的教學支援人員（鐘點老師），我個人的教師進修研習時數沒有比正式老師少，自認自己的教學態度沒有因為鐘點費而打折扣！

日前上本土語課時，就有一個學生當著全班的面，直接對我說：「你沒有正式老師資格的教師證。」當下聽了，心裡真的很不是滋味。在很多學生和家長的眼裡，本土語好像就是個可有可無的「副科」，可能連帶著對本土語學習態度的漠視，可能對本土語老師的態度也沒有像班導這樣重視，可能覺得我們不是「真正的正式老師」。雖然下課後我立刻找了主任和班導反應，主任也馬上叫那位學生來跟我當面道歉，但這件事背後真正顯現出來的，絕對不只是單一學生的言行失檢，而是整個體制內、社會，家長們對本土語政策的輕視、矛盾與不尊重。

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2025年十二月底教育部長宣布鐘點費調漲，過了近半年，目前連代課老師的鐘點費都已經明文規定調升了，但本土語教支老師的鐘點費卻依然是全校各類老師中仍未調漲的，甚至新竹縣教育局還發公文通知各學校，居然還要調回來！在正式老師的本土語師資名額還沒補齊之前，教支老師明明是本土語教育最重要的推手，但政府口口聲聲說要復振本土語，現實中給出的待遇和制度，卻如此不重視這個群體，真的是明顯的差別待遇！

2025年12月底教育部宣布調漲教師鐘點費，但如今本土語教支老師的鐘點費卻依然是全校各類老師中未調漲的。（資料照）

這種體制上的不對等待遇，直接影響了學生和整個社會看待我們的眼光。當制度本身就在矮化本土語老師，給了最低的薪資、最邊緣的地位，又怎麼能期待學生在課堂上給予我們應有的尊重？如果政府和社會不能從這些悲劇與日常衝突中汲取教訓，不願意調整不合理的鐘點費並實質尊重每一位在講台上付出心血的老師，未來恐怕連本土語教支人員這種最低薪的教學現場工作都沒有人願意去做了，下一代的本土語（台灣台語、台灣客語、台灣各族的原住民語）傳承，著著堪憂。

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（作者為國民中小學教學支援工作人員）

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