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名家分享~張家哲》從南韓選舉大崩壞，看懂台灣更急迫的破口

南韓選舉崩壞，敲響台灣三個警鐘：首先是選票不足、再來是外籍永久居民投票權，以及國民黨立委傅崐萁2025提案修《國籍法》、中配六改四、不在籍投票。台灣花了幾十年，好不容易才處理好中國國民黨的黨國遺毒爛攤子，千萬不能再讓背後有整部國家機器撐腰的中國共產黨接手，把整套民主制度，連根拔起。
名家分享

名家分享

2026/06/07 14:50

◎ 張家哲

南韓開放「外國人地方投票權」這件事，最大的受益者就是中國籍人士。（取自貼文）南韓開放「外國人地方投票權」這件事，最大的受益者就是中國籍人士。（取自貼文）

2026年6月3日，南韓舉行全國地方選舉，要選出各地的市長、道知事（相當於我們的縣市長）、地方議員等職位。這場選舉被外界視為對現任總統李在明執政滿一年的「期中考」。

李在明是誰？就是2025年宣布戒嚴，最後被彈劾下台的尹錫悅之後，接著上台的總統。

照理說，這只是一場再普通不過的地方選舉。

結果，出大事了。

投票當天，南韓多處投票所竟然「選票印不夠」，直接把票用完。有選民一大早出門，排了隊、驗了證、在現場等了好幾個小時，最後選務人員告訴他們：抱歉，沒票了。

在一個民主國家，人民親自到了投票所，手上卻連一張可以投的票都沒有？

這件事荒謬到不可思議。

——

先聚焦一下，這次南韓投票率不是第一時間謠傳的130%，實際數字是61%，是南韓地方選舉史上第二高的投票率。只不過是高投票率，就把整個選務機關搞到崩潰？

南韓選管會（中央選舉管理委員會）事前以「需要印製全體選民總數1.1倍的選票」為理由，向各地方政府領了預算。結果呢？因為事前投票率偏高，他們賭正式投票日當天不會來太多人，實際只印了大約一半的量

結果全國有67處投票所當天不夠票、要緊急補送，其中50處直接把票用完、22處因補票延誤一度停止投票，數百名選民被卡在投票所裡乾等，有人等到最後乾脆走人，連票都沒投成。

這不是小瑕疵。是民主選舉最基本、最起碼的承諾，就是合法選民在投票時間內到場，手上就該有一張票。

而南韓這次連這件事都做不到。而且這不是「沒料到」——是領了印110%的錢，只印了一半！？

在對中國情緒的矛盾持續醞釀的南韓，人民的憤怒瞬間被這種低級失誤點燃。

——

首爾松坡區一處投票所，憤怒的民眾直接包圍現場，築起人牆，不讓選務人員把票箱運走，高喊選舉無效、要求重投。

週五（0605）晚上6000多人、週六（0606）約1萬人，連續兩天聚集在票箱送去的SK奧林匹克手球競技場外，齊唱國歌、揮舞國旗，舉著「重新選舉」「民主已死」的牌子。抗議者甚至坐在大門口，把選管會官員堵在館內——那批官員從週五早上一直被困到週六才得以離開。選管會委員長盧泰嶽因此請辭

6月6日，在韓國首爾，示威者聚集在計票中心外，抗議因選票短缺導致地方選舉投票中斷，並呼籲重新舉行選舉。（路透檔案照）6月6日，在韓國首爾，示威者聚集在計票中心外，抗議因選票短缺導致地方選舉投票中斷，並呼籲重新舉行選舉。（路透檔案照）

這裡先幫不熟南韓政治的台灣讀者補一段背景。

南韓政壇主要是兩大黨對決。一邊是目前的執政黨「共同民主黨」，也就是總統李在明的政黨，偏中間偏左；在外交與兩岸路線上，也就是所謂的「親中」派。另一邊是最大在野黨「國民力量」，也就是2025年宣布戒嚴、後來被彈劾的尹錫悅所屬的保守派政黨，傳統上親美、重視美韓同盟，對中國與北韓的立場比較強硬。

這次選舉結果是，親中派大勝

執政的共同民主黨在全國16個主要行政區拿下約12席，一舉洗刷2022年「2比15」的慘敗。

而抗議現場最值得台灣人豎起耳朵的一句口號是這個：

#他們要求南韓選舉制度要學台灣

南韓政壇一邊是總統李在明（左）的執政黨「共同民主黨」，也是所謂的「親中」派；另一邊則是2025年宣布戒嚴、後來被彈劾的尹錫悅（右）所屬的最大在野黨「國民力量」，屬保守派政黨。（歐新社檔案照）南韓政壇一邊是總統李在明（左）的執政黨「共同民主黨」，也是所謂的「親中」派；另一邊則是2025年宣布戒嚴、後來被彈劾的尹錫悅（右）所屬的最大在野黨「國民力量」，屬保守派政黨。（歐新社檔案照）

——

先說，截至到目前為止，沒有任何確切證據顯示這場選舉有系統性舞弊。

但這恰恰是民主制度最危險的地方——整個選舉制度建立在人民的信任之上，破壞信任本身，就可以摧毀民主制度。

選管會可以一直說沒有舞弊，可是當民眾親眼看到有人到場卻沒票可投、當他們發現預算領了印110%、實際只印一半，即便檢調未來的結果是「沒有舞弊」這四個字，也沒有人要信了。制度只要多疊一層黑盒子，社會信任就少掉一層。

這就是南韓人現場喊出「要學習台灣」這句話的理由。

——

南韓的投票流程，比台灣多了好幾層看不見的環節。

第一層，事前投票。南韓從2014年起開放選民在正式投票日前先投票，提前投的人越來越多。方便是方便，但這次選票不足的根源，正是它——因為事前投票率偏高，選管會就賭正式投票日當天人不會太多，於是只印了一半的票

第二層，票箱要離開現場，送去集中開票。在南韓，投票一結束，票箱不是在你投票的地方就地打開，而是要被搬上車、運到一個集中的開票所去開。這正是為什麼松坡區的民眾要用人牆擋住票箱不讓它走、為什麼上萬人跑去包圍SK手球館——因為那裡就是開票所。從投票所到開票所這一段路，不管有沒有人動手腳，票箱都已經離開了所有人的視線，這段過程民眾根本看不到

第三層，靠掃描機判讀。南韓的票是用分票、掃描機器去讀、去算的，只有爭議票才人工複核。也就是說，最後你得相信那台機器、相信寫程式和操作機器的人

把這三層疊起來，南韓的選舉，等於要求每一個選民「相信」至少這些事：相信提前投的票被乖乖保管了好幾天、相信票箱被誠實地運到開票所、相信掃描機誠實地讀出了每一張票。而這每一層，平凡的選民，都沒辦法用自己的眼睛去驗證。

身為一個體驗過國民黨舞弊的台灣人，身為一個被中國天天明著、暗著入侵的台灣人，如果你是南韓人，你能信任這三層的「黑箱」嗎？

南韓的投票流程，比台灣多了好幾層看不見的環節：第一層事前投票；第二層票箱要離開現場，送去集中開票；第三層靠掃描機判讀。而這每一層，選民都沒辦法用自己的眼睛去驗證。（歐新社）南韓的投票流程，比台灣多了好幾層看不見的環節：第一層事前投票；第二層票箱要離開現場，送去集中開票；第三層靠掃描機判讀。而這每一層，選民都沒辦法用自己的眼睛去驗證。（歐新社）

——

台灣這套「很麻煩」的制度，到底在防什麼？

南韓人喊著要學台灣的這套制度，台灣人自己卻常常嫌它土、嫌它麻煩。

台灣怎麼投票？投票日當天，回你的戶籍地，親自到場，領一張紙本選票，在圈票處蓋章。投票一結束，投票所當場變開票所。唱票、亮票、記票，一張一張開給大家看——民眾、監票人、各政黨代表，都可以站在旁邊盯著。

這套制度不華麗，沒有掃描機，沒有App，沒有任何科技感。但它有一個壓倒性的、別人學不來的優點：

#人民看得見。

每一張票怎麼開出來的，現場所有人聽得到、看得到、記得下來。它不需要你盲目相信一台機器，不需要你相信一段郵寄流程，不需要你把選票交給一段又一段看不見的行政黑盒子，然後祈禱中間沒人動手腳。

這套看似落伍的制度，不是天上掉下來的，也不是哪個聰明人在書房裡設計出來的。

它是台灣人民在中國國民黨長期賄選、幽靈人口、虛遷戶籍、地方派系、黨國機器的陰影下，一步一步、用一次又一次的痛，硬逼出來的。

——

台灣為什麼需要一套嚴謹到「麻煩」的選舉制度？

從1950年代的彰化、桃園、台北、高雄作票爭議，到1975年郭雨新事件、1977年中壢事件，再到1992年花蓮立委集體作票案......中國國民黨說是全台第二會做票，沒人敢講第一（有機會再寫一篇來細數）。

台灣今天這套嚴謹到麻煩，完全不採用科技、一定要親自到場，要公開開票、讓民眾監票的制度，是從這些黑箱、幽靈票、廢票與群眾抗爭裡硬生生磨出來的制度

再強調一次，台灣的民主，是從賄選、黑金、地方派系、幽靈人口、黨國機器裡，一寸一寸挖出來的。

台灣人太清楚一件事：制度只要鬆一格，權力就會從那一格鑽進來。

所以每當有人在台灣推「不在籍投票」、「通訊投票」、「提前投票」，說這些很方便、可以照顧無法返鄉的人——這些話單獨聽，每一句都很合理。

但選舉制度的核心，從來就不只是「方便」。它必須可驗證、可監督、可追溯，還要讓輸的那一方，心服口服地相信自己是真的輸了

投票流程每多一段看不見的路徑，風險就多疊一層：

提前投票的票，在開票前那幾天，誰在保管？通訊投票的選票，在寄送途中經過誰的手？不在籍投票，怎麼確認投票的人沒有被脅迫、沒有被代寫？票一旦離開投票所，誰能保證中間沒有被動過？萬一出了爭議，社會到底要相信哪一個環節？

這些問題答不出來，「便民」就完全不是隨意變動制度的藉口，更不可以當成可以通行一切的萬用通行證。

南韓這次，就是活生生的示範：你以為你只是讓制度「方便一點」，結果你讓整個國家對選舉的信任，輸在一個它自己都解釋不清的環節上

台灣今天這套嚴謹到麻煩，完全不採用科技、一定要親自到場，要公開開票、讓民眾監票的選舉制度，是從這些黑箱、幽靈票、廢票與群眾抗爭裡硬生生磨出來的；投票示意圖。（資料照）台灣今天這套嚴謹到麻煩，完全不採用科技、一定要親自到場，要公開開票、讓民眾監票的選舉制度，是從這些黑箱、幽靈票、廢票與群眾抗爭裡硬生生磨出來的；投票示意圖。（資料照）

——

從南韓前總統急戒嚴，看到台灣人火燒屁股。

2024年12月，尹錫悅宣布戒嚴。

那一夜，幾乎所有人都在罵他。國會連夜以190票全數表決解除戒嚴，他被彈劾、停職、逮捕，2025年4月被憲法法院以8比0裁定「嚴重違憲」而罷免，2026年2月一審以內亂罪判處無期徒刑。

尹錫悅當年宣稱「選舉系統遭境外勢力駭客入侵、事前投票結果被操縱」的指控，並沒有被法院採信。這次的選票不足案，雖不足以證明他是對的，但有一些事實，是怎麼凹都凹不掉的。

當年那些把「擔心選舉被動手腳」一律當成笑話、當成瘋話、當成麻煩製造者的南韓選民，十八個月後，正親手包圍計票所，舉著「民主已死」的牌子，徹夜不肯離開

而讓他們備感威脅的，是不斷被外國滲透的選舉制度。

這一幕，台灣人應該覺得很熟悉。

——

通往地獄的路，不是善意鋪成的，是無知鋪成的。

2024年，當有人警告「票投藍白、架空未來」的時候，有多少人嗤之以鼻，說這是危言聳聽，說這只是「教訓一下民進黨」？現在呢？藍白真的在立法院，一條一條，把當初被警告過的東西推上檯面。那些當初興高采烈說要「教訓」誰的人，跟那些慶祝「終於把尹錫悅拉下來」的南韓選民，是同一種天真

說到底，民主制度是有前提的。前提至少有兩個：

第一，這個共同體內部，對「國家的邊界在哪裡」要有基本共識。

第二，這個共同體，不能讓由非民主國家所教育、且仍效忠該國的人民，自由移入並取得參政權與投票權。

今天世界上凡是陷入內亂的國家，幾乎都踩到了其中一條。

而台灣，比南韓更危急——因為我們兩條都正被人從內部一條一條地拆。

——

南韓制度問題：中國人大舉入侵地方選舉

依南韓《公職選舉法》第15條第2項，年滿18歲、取得永久居留滿3年的外國人，可以在地方選舉投票（總統與國會選舉不行），這扇門最後幾乎變成一條專屬通道。

南韓《公職選舉法》第15條。（擷取自韓國法制研究院網站）南韓《公職選舉法》第15條。（擷取自韓國法制研究院網站）

數字揭露了一切。

這項制度2006年首次適用時，有投票權的外國人只有6726人；之後幾乎每一屆都暴增，到這次已經來到約12到13萬人，創歷史新高。而在這群人裡，中國籍長期穩占約八成（這次約78.9%、近十萬人），是壓倒性的最大宗。

講白了，南韓「外國人地方投票權」這件事，最大的受益者就是中國籍

有人會說，外籍選民全國只占約0.3%，能有什麼影響？

這正是最容易被誤導的地方。地方選舉看的從來不是全國平均，而是區域集中。地方議員、區廳長這種基層席次，常常幾百票、上千票就決定勝負。只要這群投票傾向相近、又容易被動員的選民高度群居在特定行政區，他們在那幾個選區的份量，就遠遠不是「0.3%」三個字能形容的。

好笑的是，中國根本不讓任何外國永久居民在中國投票，一張都不給；南韓卻單方面把地方投票權雙手奉上給中國籍居民。而且依南韓法務部自己揭露的問題，有人取得永久居留之後，就算人根本不住在南韓，照樣保有這張選票。更別說，這張永久居留權還可以「用買的」——透過投資移民取得永住資格的外國人，同樣約有八成是中國人，南韓甚至已經被迫調高投資移民門檻，就是怕這套制度被中共鑽

這些話，不是台灣人在「逢中必反」，是南韓自己人在喊。

南韓國民力量黨的議員早就示警，特定國家出身選民的投票傾向可能扭曲民意；連南韓法務部長都公開說，不顧對等原則把投票權給外國人會歪曲民意、必須整頓；南韓民間甚至發起過廢除外國人地方投票權的請願，理由是——許多已經取得南韓籍的中國人，心裡仍把中國當祖國。

但中國不是一般國家。中國是一個會透過僑團、商會、媒體、地方組織、資金、網路與人脈，系統性滲透民主社會的威權政權。當一塊高度集中、又被這套統戰機器主動經營的人口，可以在地方選舉投票，這就不再只是移民權益問題，而是地方民主到底承不承受得住外部威權影響的問題

而台灣面對的，比南韓更直接、更致命。

許多已經取得南韓籍的中國人，心裡仍把中國當祖國；示意圖。（路透檔案照）許多已經取得南韓籍的中國人，心裡仍把中國當祖國；示意圖。（路透檔案照）

——

台灣現況比南韓更慘，中國籍人士即將直接進入權力中心。

2025年11月，國民黨立法院黨團總召傅崐萁，連同蘇清泉、羅智強、陳玉珍、翁曉玲等16名立委，提出《國籍法》修正草案。核心是：讓依法取得台灣戶籍的大陸地區人民，其公職參選與任職資格依《兩岸條例》辦理，不適用《國籍法》第20條「放棄外國國籍」的規定。這個草案已經付委審查。

翻成白話：中國籍人士取得台灣戶籍後，要參選、要擔任台灣公職，可以不必像一般外國人那樣處理放棄原國籍的問題。

現行《國籍法》第20條本來規定得很清楚：持有外國國籍的人，不得擔任我國立委、縣市長、縣市議員、村里長等民選公職；當選者必須在就任前放棄外國國籍。這條規定的目的非常明確——確保掌握國家政策、可能接觸國安機密的公職人員，對國家只有單一且明確的忠誠。

國民黨這次，就是要讓沒放棄中國籍的中國人，可以挑戰立委甚至更高的職位，是「公開為中共併吞台灣鋪路的陽謀」。

這不是小修法。這是把「國家忠誠」這道防線，從制度裡直接拆掉。

傅崐萁破壞國籍法，讓中國人公開光明正大來台灣當官了

藍白聯手中配六改四，讓中國人來台灣投票了

台灣人到現在還看不懂這中間的差別？

2025年11月，國民黨立法院黨團總召傅崐萁，連同陳玉珍、翁曉玲等16名立委，提出《國籍法》修正草案，讓取得台灣戶籍的中國人，擔任台灣公職不必放棄原國籍。（資料照）2025年11月，國民黨立法院黨團總召傅崐萁，連同陳玉珍、翁曉玲等16名立委，提出《國籍法》修正草案，讓取得台灣戶籍的中國人，擔任台灣公職不必放棄原國籍。（資料照）

——

制度不是不能改，但不是現在

制度不是神主牌，不是永遠不能動。不在籍投票、通訊投票、各種便民措施，在一個政局穩定、社會高度互信、而且沒有一個鄰國天天想併吞你的國家，這些都可以攤開來，就事論事地討論利弊。

但台灣不是那種國家，現在也不是那個時機。

台灣的對岸，是一個公開宣稱要併吞台灣、並且長期對台灣進行統戰、滲透、介選、認知作戰的政權。在這個前提下，任何「為了方便」而新增的看不見的環節、任何「為了平權」而拆掉的忠誠防線，都不是中性的制度調整——它們是破口

所以台灣現在，至少有三件事不能退：

反對不在籍投票

反對開放中國籍人士參選公職

反對中配六改四

不是因為台灣人害怕民主。

恰恰相反，是因為台灣人太懂民主是怎麼被偷走的。

南韓這次選票不足，是第一道警鐘。

它告訴我們：制度一旦複雜化、一旦多了看不見的環節，一個選務上的低級錯誤，就足以引爆全國性的信任崩盤

南韓的外籍永久居民投票權，是第二道警鐘。

它告訴我們：地方選舉不是「全國比例很低」就沒事，只要人口集中，外部勢力就可能在基層拿到真實的影響力

傅崐萁修《國籍法》、中配六改四、不在籍投票，則是台灣的第三道警鐘。

它告訴我們：有些人不是不知道風險在哪裡——他們很清楚風險在哪裡，所以才一直、不斷地，往那個方向推

民主最怕的，不是麻煩。民主最怕的，是人民嫌麻煩，最後親手把門，交給別人來開。

台灣這套「很麻煩」的投開票制度，要守住。

台灣的國籍防線，要守住。

台灣公職的忠誠門檻，要守住。

中國國民黨的那一堆黨國遺毒爛攤子，台灣花了幾十年，好不容易才活下來繼續抗毒。千萬不要再讓更兇、更狠、背後有整部國家機器撐腰的中國共產黨接手，把整套民主制度，連根拔起。

（作者為時事評論人）

本文經授權轉載自張家哲臉書

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