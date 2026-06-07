美台觀測站》徐巧芯提案凍結外交部預算 理由是嫌護照上「China」太小

2026年已過半，今年度總預算卻尚未審完，此時，國民黨立委徐巧芯還以護照封面「Republic of China」字樣過小為由，提案凍結外交部預算一百萬，甚至呼籲外交部要確保行政合憲守法，恢復「Republic of China」在護照封面上的占比...

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

國民黨立委徐巧芯以護照封面「Republic of China」字樣過小為由，提案凍結外交部預算。此舉忽略國際實務，多數國家官方文件均以「Taiwan」稱呼台灣，不應因象徵性爭議影響施政。（取自貼文）

立法委員徐巧芯提案凍結外交部預算一百萬，理由是護照封面上的「Republic of China」字樣太小。

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首先提醒大家，現在時刻是2026年6月，而現在我們的立法院還在審查「今年度」的預算，依照法律是在「前一年的九月」要提出、十二月底要審查完。現在還在審查，而且還因為奇怪原因凍結或刪除，大家似乎都已經見怪不怪了？但這已經嚴重影響到許多單位的運行，因為各單位都不敢用錢，生怕錢用一用之後被刪掉，那用掉的部份就不知道怎麼補。如果是「新的預算」那就通通都不能用，因為不能延用去年的，而且我們再說一次，現在已經是六月份了。

第二，徐巧芯委員說：「2020年護照改版，對多數民眾實際出國的便利性，以及台灣的國際地位與能見度並無實質幫助」。

那請問一下，把China印得很大，對台灣的國際地位與能見度就會有幫助？到底大家出國會希望被稱為是來自中國，還是來自台灣？

如果各位有機會出國留學、工作、旅遊，很可能都會有一些共同經驗，就是當你去申請國外的證明文件、駕照、甚至是在出入境的時候，我們都會非常擔心被視為是「中國人」，必須要用各種方法跟外國的行政人員講說我們不是中國、是台灣。別的不說，光是免簽的國家與地區、可以互換駕照的地區，或是所有適用的法律，就完全不一樣。

「台灣」的身份比中國的身份好，這應該不用再多言。

第三，徐委員說：「外交部必須確保行政合憲守法，恢復中華民國的英文Republic of China在護照封面上的占比。」

我們要提醒大家，我們的憲法上面完全沒有規定英文國名是什麼。

我們認為應該要趕快改掉「China」，因為實在造成太多困擾。改成Chunghwa也可以啊！像中華電信那樣。

然後，我們的憲法整部條文和增修條文都沒有出現「中國」字樣（不信的話，google憲法出來然後用ctrl+f搜尋試試），從來沒有任何法律規定中華民國一定要是China。

最後再提醒大家一個常識問題，憲法不會規定護照怎麼做這種事情。

我國憲法和增修條文都沒有出現「中國」字樣。（擷取自全國法規資料庫網站，本報合成）

第四，若我們單純看美國的規定，在幾乎所有的官方文書裡面都不會提到任何的「中華民國」，幾乎全部都是提「台灣」。

美國國務院官網的國家與地區列表（Country/Area Information）中，台灣與中國是分別列出的獨立項目。 講到護照與官方文件，在美國公民及移民服務局（USCIS）及國務院的相關規定中，台灣出生者的原國籍或出生地標示均為「台灣」（Taiwan）。

這樣的規定最早來自1981年美國國務卿批准的政策，在美國《移民與國籍法》適用範圍下，將台灣視為獨立的個體國家，擁有獨立的移民數量配額，不跟中國一起計算。

在美國政府的系統與法台灣人的出生地及原國籍國的正確寫法即為「台灣」（Taiwan），不會是「台灣, 中國」（Taiwan, China）、「台灣, 中華民國」（Taiwan, Republic of China/ROC）或是「台灣, 中華人民共和國」（Taiwan, People’s Republic of China/PRC），這些標示方式都被明文禁止。

也就是說，美國官方的規定在移民法與國籍法方面，就是禁止我們自稱中國（含中華民國），在美國的法律體系裡面，台灣就是台灣。

美國政府明確指出，台灣人的出生地及原國籍國的正確寫法即為「台灣」（Taiwan），不會是其他包含中國的寫法。（擷取自美國公民及移民服務局（USCIS）網站）

第五，在國際上也同樣如此，台灣就是台灣，不是中國，這是舉世皆知的事情。

從正式的法律體系上來看，最遲到1971年，也已經由聯合國大會2758號決議確認：中華民國不是中國。

我們可以理解台灣社會上仍有少數人認同中華民國是唯一正統的中國。但重點是，不管你認定我們的國家名稱是什麼，台灣、中華民國的主權獨立，這是所有人的最大公約數，護照的封面不會影響主權的定位，就是一個識別上的方便。而且，正式的名稱與實際上被認定的名稱，很多時候也不一定要完全一致，例如大家知道希臘（Greece）的正式名稱是什麼嗎？

再退一步來說，假設真的有人要堅持我們是「中華民國」，那理論上講的人應該要反共才對吧！因為就是中共的存在而讓中華民國不能夠回到過去那樣子的秋海棠領土，根據「中華民國人」心目中的憲法，中華人民共和國政權、中共這個團體，都是在違法占據我國國土，所以理論上要強調中華民國的同時，肯定必須要反共的，對吧？？？對吧！！！

對中華民國主權的最大威脅是來自中共，這是我們都要認清的。

希望我們的立法院在野黨團可以正常行使職權，不要再因為黨派之爭而拿政府的施政資源當成籌碼。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

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