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自由開講》守護海洋 餐桌開始

2026/06/08 10:30

◎ 倪銘均

近年來海洋汙染越來越嚴重，各種有毒物質匯聚於此，影響人類健康；示意圖。（資料照）近年來海洋汙染越來越嚴重，各種有毒物質匯聚於此，影響人類健康；示意圖。（資料照）

六月八日是「世界海洋日」！

海洋佔地球七成面積，孕育生命、調節氣候，是人類的生命之源；我們呼吸的氧氣，有一半來自海洋。

然而，海洋目前面臨重大危機，暖化、酸化、白化（珊瑚），還變成最大垃圾場；光是太平洋帶就有160萬平方公里，相當44個台灣面積。

各種有毒物質匯聚於此，影響人類健康。

環保署（現為環境部）2005年，針對1066人進行「頭髮中汞含量」調查發現，平均汞濃度2.40 mg/kg。

而多吃魚者（3.68 mg/kg）是不吃魚者（0.55 mg/kg）的六倍；葷食者（2.54 mg/kg）更是素食者（0.32 mg/kg）的八倍。汞（水銀）是劇毒，會傷害神經與大腦。

除了汞以外，還有其他重金屬、放射性物質、農藥、藥物、抗生素、病毒、細菌等各類汙染物累積

另一大隱憂是塑膠汙染，海洋塑膠垃圾逾1.5億噸，每年800-1100萬噸持續流入，相當每分鐘倒進一輛垃圾車的塑膠。

還有研究預測，若不改變現狀，到2050年，海裡的塑膠垃圾總重量將會超過魚類

海洋日前，行政院長卓榮泰表示，政府將以五大面向管理塑膠微粒，包括源頭減量、科學監測、循環利用、海廢清理及國際接軌

「減塑」真的要「加速」！不然塑膠微粒變成海洋生物的食物，最終回到人類餐桌，甚至進入腦部，連胎盤也現蹤。

行政院長卓榮泰表示，政府將以源頭減量、科學監測、循環利用、海廢清理及國際接軌等五大方式管理塑膠微粒。（行政院提供）行政院長卓榮泰表示，政府將以源頭減量、科學監測、循環利用、海廢清理及國際接軌等五大方式管理塑膠微粒。（行政院提供）

而塑膠垃圾來源之一就是捕魚的網繩。為了捕撈魚類，海裡面一年的廢棄網繩可以繞地球18圈，這些網繩持續殺害鯊魚、海豚、海龜、海鳥等動物與珊瑚，最後變「塑膠微粒」進入食物鏈傷害人體。

「吃魚補腦」的觀念，在海洋高度汙染的今天，恐怕變成「吃魚傷腦」的警訊

現代人環保意識抬頭，普遍拒吃魚翅，卻往往忽略常態捕撈背後的殘忍真相。魚類被捕撈窒息的痛苦，並不亞於鯊魚被割鰭棄海。

人類每年造成8000萬到1億隻鯊魚死亡，很多是因為「混獲（誤捕）」死亡，也就是在捕魚過程，鯊魚常被漁網、延繩釣、拖網等漁具捕獲，並在掙扎中停止心跳

所以，吃魚不吃魚翅，依然會造成鯊魚死亡。

全球每年捕撈的野生魚類估計1至3兆隻，若加上蝦、蟹、貝類等無脊椎動物，每年可達數兆至十幾兆隻。

若以3兆隻魚計算，平均每秒捕撈9.5萬隻，一天捕撈82億隻魚，這是地球的總人口。

而陸地上的畜牧業，排放大量溫室氣體，加劇暖化與海水升溫，導致珊瑚大面積白化。牲畜糞尿帶來的氮、磷流入海洋引發「優養化」，藻類暴增耗盡氧氣，形成「死亡海域」。全球1/3漁獲，被製成魚粉與魚油，用來餵養陸地動物與養殖業。人類的口腹之慾，正以陸海夾擊方式摧毀海洋。

近年全球暖化嚴重，導致珊瑚大面積白化；圖為澎湖西吉島珊瑚出現大片白化跡象。（陳盡川提供）近年全球暖化嚴重，導致珊瑚大面積白化；圖為澎湖西吉島珊瑚出現大片白化跡象。（陳盡川提供）

在「世界海洋日」這天，調整餐盤中的食物，少一分對海鮮與肉類的依賴，多一分對蔬食的選擇，就是為海洋、為自己，也為下一代做出最友善的決定。

（作者為大愛電視氣象主播）

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