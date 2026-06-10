自由開講》外媒當頭棒喝 誰在華府傳遞北京訊息？

◎ 池明

近日，美國權威媒體《華爾街日報》一篇標題為「台灣在野黨領袖訪美，帶來直接源自北京的訊息」的報導，毫不留情地掀開台灣最大在野黨的政治偽裝。外媒報導言下之意非常直白，鄭麗文這趟華府行，根本是去幫中共傳話。堂堂一個享受台灣民主自由的政黨領袖，出訪美國竟淪為敵對勢力的傳聲筒。

國民黨主席鄭麗文（左）訪美，與提出「修昔底德陷阱」的艾利森（右）會談。（資料照，國民黨提供）回顧鄭麗文的立場軌跡，其綏靖本質早已展露無遺。早在今年初，她便拋出「美國是恩人，中國是親人」的荒謬定調。這種毫無國安常識、敵我不分的政治修辭，把內化後的統戰劇本發揮得淋漓盡致。中共成天動輒以軍機艦擾台，鄭麗文竟還宣稱「共機包圍台灣是保衛台灣」，在她的眼中居然變成了「親人」？此等徹底違背常理、踐踏台灣主流民意的論述，可謂包藏禍心。世上有哪門子「親人」會刀兵相見，用飛彈對準家門，揚言要武統併吞？根本是「無教化可能」的國際通緝犯！

國際媒體雷達頗為敏銳，美國官方更是早有警覺。美國在台協會（AIT）處長谷立言就曾一針見血地指出，過去美方普遍認為自蔣介石以來，國民黨的立場是反共的，但如今鄭麗文的「政治取向」顯然已經發生改變。

請繼續往下閱讀...

這種對傳統反共路線的徹底背離，不僅在國際舞台上替中共幫腔，在台灣立法院更是配合演出。鄭麗文將削弱國防包裝成「追求和平」，將向侵略者妥協美化為「避戰」、「躺平」。幾近繳械投降的軟膝症，看在積極協助台灣建構不對稱戰力的美方眼裡，當然會板上釘釘為「帶來北京的訊息」。

據外媒披露，中共正強烈要求美方「重新思考對台支持」，甚至意圖扶植聽話的代理人。在此關鍵時刻，國民黨主席赴美兜售「一中原則能保障和平」的毒藥，形同在華府安插中共的外宣擴音器。

國民黨主席鄭麗文訪美，美國在台協會處長谷立言表示，相信美國各機構會問到，國民黨領導層是否正在從根本上改變黨的政治取向，鄭麗文此次訪美是「釋疑」機會。（資料照）真正的和平，從來不可能建立在對獨裁體制的卑躬屈膝之上。當在野黨已經毫不掩飾地成為中共的應聲蟲，台灣社會必須睜大雙眼，今年底的九合一選戰，就是「一國兩制」和「兩岸互不隸屬」的民意大檢驗！

（作者為教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法