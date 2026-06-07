名家分享~Jiasin Yu》從韓國反思台灣 不在籍投票恐成民主破口

這幾天看韓國選舉，民主的崩壞或許不在一朝一夕，然而破口一旦出現而未及時防堵，潰堤就可預期。之前討論不在籍投票時，我認為在可行性上，總統和不分區政黨的國內移轉投票恐怕已是極限，區域立委和地方大選加入不在籍投票，在實際運作上就是災難。

◎ Jiasin Yu

這幾天看韓國選舉，民主的崩壞或許不在一朝一夕，然而破口一旦出現而未及時防堵，潰堤就可預期。

之前討論不在籍投票時，我認為在可行性上，總統和不分區政黨的國內移轉投票恐怕已是極限，區域立委和地方大選加入不在籍投票，在實際運作上就是災難。

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韓國首爾示威者手持寫有「重選」字樣的標語牌，人群包圍一處計票中心，抗議因選票短缺引發的爭議。（路透檔案照）民主的破口，並非是指某人某黨，而是對於制度的信任感崩壞。

之前談過，臺灣的投票程序雖然原始，但非常透明。因此能讓美國和韓國都有人主張應該學習臺灣的投票程序。

從查驗空票匭、封匭，核對名冊、領票、投票，到開匭、唱票、計票。每個流程都在累積民眾對於這個制度的信任感。且這套流程已經運作非常久，甚至比臺灣民主化還要久。只是中間有奇怪的東西混進來，例如停電。

今天如果有個新制度，其優點是讓更多人能更方便地參與投票，其缺點是讓部分人對選舉結果產生質疑。這個制度能推嗎？

投票所外聚集大批抗議人潮，民眾表示，台灣現在沒有事前投票，希望採取台灣的方式。（歐新社檔案照）對我來說，不能。絕對不能。之前提過，本土派尤其是民進黨支持者，對於民主的信念不會因為執政或在野而改變，這一點很重要。但如果因為制度變化，導致本來信任民主的人產生懷疑，這種改變絕對不可行。

理想上投票本來講求在地連結，這是代表性的來源。因此人在哪裡，籍就應該在哪裡。是臺灣的戶籍制度，連帶造成投票問題。

但是戶籍制度的變動牽扯太多利益。其一是租屋制度尚不健全，無法普遍實現住者有籍。其二是人口外流縣市尚能依靠帳面數字支撐財政收支劃分，一旦更改，這些縣市恐怕不會答應。

2020年的人口及住宅普查顯示，只有新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、臺中市等五縣市的常住人口大於戶籍人口，其餘17縣市全都是常住人口少於戶籍人口。要推「入地取籍」，這17縣市恐怕不會答應。而本來就「掛戶籍」在那些有優惠補助縣市、卻不住在當地的民眾，也不會答應。

新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、臺中市等五縣市的常住人口大於戶籍人口。圖為竹市建國公園。（資料照）於是就把念頭動到投票制度上，無疑本末倒置，捨本逐末。更糟的狀況，就是動搖根本。

再說一次，總統和不分區政黨票的國內移轉投票，我認為是目前能推的極限。多一步，即是險境。

臺灣民主走到今天真的很不容易。

還有一點，我認為臺灣人的和平癡呆症（平和ボケ）有點難以形容，既知道威脅存在，又常常覺得這個領域跟威脅無關。不過一旦踩到紅線，多數人又能及時反應過來。

嗯...微妙。

總統和不分區政黨票的國內移轉投票，筆者認為是目前能推的極限。（資料照） （作者為政大政治學碩士）

作者註：我舉個例子，金門縣常住人口不到戶籍人口一半（47.8%）。平常投票時雖有部分人會回到金門投票，但結果多半是由在地人決定。如果推不在籍，在地人多數投A，結果運來一包選票說多數投B，最後B當選。在地金門人會服氣嗎？

金門是最誇張的例子，但很多縣市的常住和戶籍人口差距在5到10%，在緊繃的選舉中，很可能就是勝負關鍵。多推這個制度，在增加當選者的正當性，與降低民眾對制度的信任之間，必須謹慎考量。

本文經授權轉載自Jiasin Yu臉書

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