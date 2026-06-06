名家分享～邱萬興》《歷史上的今天》0606高雄市長罷免韓國瑜投票通過

2020年6月6日，舉辦「高雄市第三屆市長韓國瑜罷免案」。當日傍晚開票，投票率高達42%，同意罷免票數一路衝高，達到93萬9,090票，不僅比反對罷免的2萬5,051票高，票數更遠超過當初韓國瑜當選的票數（89萬2,545票）。韓國瑜成為台灣史上首位成功遭罷免的直轄市長。

◎ 邱萬興

2020年6月5日，高雄市長罷免案投票前一天，舉辦罷韓大遊行，罷韓案投票前夕，「罷韓四君子」與公民團體呼籲：「6月6日，堅定罷韓」，呼籲高雄鄉親踴躍站出來投票罷免高雄市長韓國瑜。遊行隊伍一路從美麗島站喊到高雄愛河旁，人人頭綁黃色布條、手持標語的罷韓民眾，更是對於韓國瑜落跑選總統、荒廢市政的不滿。

2020年6月5日「罷韓四君子」與公民團體呼籲：「6月6日，堅定罷韓」，罷免高雄市長大遊行。（取自貼文，邱萬興攝）2020年6月6日高雄市民出門為高雄市長罷免案投票，結果同意罷免高雄市長韓國瑜票數達93萬9,090票，這是台灣史上首位成功遭罷免的地方首長。

2018年縣市長選舉，國民黨高雄市長參選人韓國瑜，競選口號喊出「人進來、貨出去、高雄發大財」「禿子跟著月亮走」。成為曝光率與聲量最高的候選人，全台捲起一股「韓流」。韓國瑜以89萬2,545票成功當選高雄市長。

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2020年6月5日，罷免高雄市長大遊行。（取自貼文，邱萬興攝） 擔任高雄市長不滿一年的韓國瑜，2019年5月，表態願意代表國民黨參與2020年的總統選舉，韓國瑜找了張善政，代表國民黨參選正副總統。2020年蔡英文以817萬票連任成功，打敗國民黨的韓國瑜，蔡英文成為中華民國史上得票最高的民選總統。

2020年6月6日罷免高雄市長投票日，高雄市民寫歷史。（取自貼文，邱萬興攝） 不滿的公民團體和高雄市民，決定開始發起罷免高雄市長連署，由高雄的公民團體於2020年4月交出37萬7662份的罷免連署書，罷免案正式成立。

2020年6月6日，舉辦「高雄市第三屆市長韓國瑜罷免案」。當日傍晚開票，投票率高達42%，同意罷免票數一路衝高，達到93萬9,090票，不僅比反對罷免的2萬5,051票高，票數更遠超過當初韓國瑜當選的票數（89萬2,545票）。韓國瑜成為台灣史上首位成功遭罷免的直轄市長。

2020年6月6日罷免高雄市長投票日，同意罷免票數一路衝高，達到93萬9,090票。（取自貼文，邱萬興攝） 罷韓提案法定領銜人陳冠榮在成功罷免後表現激動，表示今天的結果為高雄出一口氣，形容是高雄市民共同勝利。被罷免人韓國瑜在高雄市政府發表感言時說：長期遭到抹黑，130萬高雄人未出來投票是支持他的。

93萬高雄市選民，終結韓國瑜528天市長任期，同年8月進行補選，由民進黨的陳其邁當選高雄市長，完成該屆餘下任期。

2020年6月6日666非韓不投，罷免高雄市長投票日。（取自貼文，邱萬興攝） （作者為民主運動影像紀錄者）

本文經授權轉載自邱萬興臉書

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