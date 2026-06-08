李忠憲的思考》被騙的不是智商，而是希望——為什麼許多人曾經相信黃國昌與柯文哲？

柯黃最可惡的就是，利用台派許多人希望台灣能夠得救的心態，不要像香港一樣就這樣被中國併吞。大家不跟他計較或是相當容忍。甚至有些人要直接出來撕破他的假面具，旁邊都會有人說不要做到這麼難看吧。回頭看許多政治人物的崛起，他們真正吸引人的地方，通常不是利益，而是理想。代表改革、正義、或者對抗舊體制。

◎ 李忠憲

因為笨嗎？

每當一位曾經受到高度期待的政治人物出現重大爭議，總會有人忍不住問：「為什麼那麼多人會被他騙？」

接著，另一個更尖銳的問題也常隨之而來：「難道那些支持他的人（包括自己）都很笨嗎？」

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曾經受到高度期待的政治人物出現重大爭議，總會有人忍不住問：「為什麼那麼多人會被他騙？」。圖為前民眾黨主席柯文哲。（資料照）



如果事情真的那麼簡單，世界上的政治騙局、宗教狂熱、金融詐騙和歷史悲劇，大概都不會發生。

事實剛好相反。許多受騙的人並不笨，甚至相當聰明。

問題往往不在智商，而在人性。

政治上人最容易被利用的，不是貪婪，而是希望。

柯黃最可惡的就是，利用台派許多人希望台灣能夠得救的心態，不要像香港一樣就這樣被中國併吞。

大家不跟他計較或是相當容忍。甚至有些人要直接出來撕破他的假面具，旁邊都會有人說不要做到這麼難看吧。

回頭看許多政治人物的崛起，他們真正吸引人的地方，通常不是利益，而是理想。代表改革、正義、或者對抗舊體制。

有些人則代表某種集體焦慮下的希望。

柯黃最可惡的就是，利用台派許多人希望台灣能夠得救的心態，不要像香港一樣就這樣被中國併吞。圖為民眾黨主席黃國昌。（資料照）以台灣的情況來說，許多人最大的恐懼並不是經濟問題，而是擔心台灣失去主體性，最後像香港一樣逐漸失去自主決定自己命運的能力。

這種支持，很多時候並不是因為崇拜某個人，而是因為相信某種價值。而這也正是問題開始的地方。

因為當一個人披著理想的外衣時，人們往往願意給他更多寬容。

說錯一次話，沒關係。做錯一次事，也許有苦衷。立場出現矛盾，可能是權宜之計。

甚至當有人開始提出質疑時，旁邊還會有人出來緩頰：「不要鬧得那麼難看吧。」、「大家都是自己人。」、「先把更大的敵人解決再說。」

於是，原本應該存在的監督機制慢慢失效了。承認看錯人，比被騙更痛苦。

當一個人已經投入大量情感、時間與信任之後，要承認自己看錯人，其實是一件非常痛苦的事情。

因為那不只是承認對方有問題。

更是在承認自己的判斷可能出了錯。許多人曾經在網路上替他辯護。

曾經跟朋友爭論，曾經把他視為改革的象徵，甚至因為支持他而得罪別人。當投入越多，轉身就越困難。

以台灣的情況來說，許多人最大的恐懼並不是經濟問題，而是擔心台灣失去主體性，最後像香港一樣逐漸失去自主決定自己命運的能力。（路透檔案照）

於是人們開始替各種矛盾尋找理由，開始解釋那些原本無法解釋的事情，開始相信那些自己過去根本不會接受的說法。

這並不是因為愚蠢，而是因為人類本來就不喜歡承認自己錯了，權力的慾望最喜歡穿上理想的外衣

真正危險的政治人物，往往不是那些赤裸裸直接追求權力的人，因為那樣的人太容易被識破。真正危險的是那些把權力慾望包裝成理想的人。

於是許多人以為自己是在支持理念，最後卻發現自己支持的其實只是某個人的權力擴張。

比起嘲笑那些曾經相信的人（包括自己），更重要的或許是記住一件事：任何政治人物都不值得被神化。

真正應該被堅持的，從來不是某個人的名字，而是那些讓我們當初願意相信他的價值。

例如對民主的珍惜、對台灣主體性的守護、對公平正義的追求，以及對權力永遠保持懷疑與監督的態度。

政治人物可以改變立場，可以背離初衷，甚至可能被權力改變；但價值之所以重要，正是因為它能成為衡量政治人物的標準，而不是反過來由政治人物定義價值。

當我們開始用某個人的名字取代價值的時候，往往也是價值開始被背叛的時候。

真正危險的政治人物是那些把權力慾望包裝成理想的人。圖為民眾黨前主席柯文哲於6月5日出席現任黨主席黃國昌新書《向光前行》簽書發表會。（資料照） （作者為資安學者，本文僅代表作者個人意見，與任教單位無關。）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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