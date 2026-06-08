自由開講》在機器人即將到來的冷酷時代前 給孩子一份溫暖的投資

◎ 賴昭呈

身為一名在年金改革潮中退休的公教人員，筆者想請大家拋開藍綠的政黨成見，坦然聊聊我們這代人的心聲，以及對台灣未來的期盼。

當年年改方案通過時，老實說，我和許多執政黨口中的「既得利益者」一樣，心中多少有著些許怨懟與不平。我們依法任職、依約履行職務，最後卻必須承受退休金被削減的結果，那種被國家背叛的剝奪感與情緒，至今仍是許多退休同仁、同學心中抹不去的痛。當時的我們，很難不對執政黨的政策產生強烈的反彈與不信任。

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總統賴清德於5月20日在總統府發表執政2週年談話，提議「0到18歲，每月5000元育兒補助」。（資料照）然而，隨著時間推移，看著身邊的孩子們長大，面臨截然不同的社會壓力，同梯的想法逐漸有了轉變。現在執政黨提出「發給0到18歲每月五千元育兒津貼」的政策，雖然身為政策受益者之外的退休老人，我們卻想給予這個方向一份肯定的目光。我們這代人可以為了國家受創，但我們不該因此希望台灣的下一代過得更辛苦。相反地，我們比任何人都希望台灣的下一代能夠更好。現在的年輕人面對高房價、低薪資，連「養得起自己」都成問題，更遑論生養子女。

台灣正面臨前所未有的雙重考驗：人口結構雪崩：少子化讓台灣面臨勞動力斷層與國力衰退的危機。AI時代的巨變：機器人與人工智慧即將取代大量基礎人力，未來社會更需要高素質、具備創新能力的精兵。在台灣人漸漸變少、AI機器人即將到來的關鍵時刻，將國家資源精準投資在「人」的身上，特別是減輕家庭生養負擔，是延續國家競爭力最有效、也最迫切的公共政策。如果沒有下一代，我們過去為這塊土地奮鬥的成果將無人繼承；如果沒有足夠的人口紅利去培育適應AI時代的人才，台灣將在未來的全球競爭中被淘汰。

因此，筆者想在此公開呼籲藍、白兩黨的政治人物：請放下意識形態的對抗，給予這項育兒津貼政策實質的支持。這不是一場執政黨與在野黨的拉鋸戰，而是台灣社會共同面臨生存危機時的自救方案。公共政策的論辯應該建立在「如何有效解決問題」之上，而非「因為是對手提的就必須反對」。在野黨可以嚴格監督財源編列、確保預算執行到位，但不該為了政治利益而全面杯葛這項對下一代有利的投資。

AI時代的巨變，機器人與人工智慧即將取代大量基礎人力，圖為美國的人形機器人獨角獸Agility Robotics能直接進入人類既有工作場域。（彭博檔案照）國家財政紀律是重要的，而現在，我們更該看見人口永續的急迫性。為了我們深愛的台灣，也為了讓我們的子孫能在這個AI時代站穩腳步，請朝野政黨攜手合作，順應民意，支持這項真正共好的公共政策。

（作者為台中市嘉陽高中校長）

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