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自由開講》回歸法制軌道與高效審議 開創教育財政新局

2026/06/10 09:00

◎ 賴昭呈

預算是政治的體現，民主社會的教育經費的編列與分配，是落實國家教育投資的法制基石。行政院115年度「教育經費基準審議委員會」名單排除教師、校長與家長代表，引發外界高度討論。然而，從恪守法律規範與提升行政效率的宏觀角度審視，此項變革不僅未違反法治，更是讓國家重大財政審議制度回歸專業法制、揚棄疊床架屋、邁向高效文官體制的核心實踐。

行政院今年度「教育經費基準審議委員會」名單公布，由教育部長鄭英耀擔任召集人。（資料照）行政院今年度「教育經費基準審議委員會」名單公布，由教育部長鄭英耀擔任召集人。（資料照）首先，從法律層面來看，本項調整是真正落實《教育經費編列與管理法》第9條的法定成員設計。該法條明文規定，委員會應由「學者、專家、直轄市政府、縣（市）政府、行政院主計總處、財政部、中央主管教育行政機關及相關機關代表組成」。法條中從未將特定利益團體列為法定必然成員。過去二十年來的聘任模式僅屬行政裁量下的「慣例」而非「法定義務」。新政府依法回歸母法文字的嚴格限制，摒除不必要的政治妥協，正是捍衛法治國家「依法行政」精神的最直觀體現。

其次，此舉將大幅提升國家核心財政的行政審議效率。教育經費基準委員會的法定義務，在於精算全國人口數、學生單位成本、並權衡中央與地方政府的財政分擔數額。這是一項涉及高度專業、需要海量數據分析與跨部會財政協調的「精算工程」。過去將經費的「受分配者」與「使用者」納入審議，往往導致會議失焦於個別團體的利益爭奪、勞資談判或福利加碼，使審議程序冗長、議而決行困難。精簡委員會組成，能讓審議回歸客觀的數據與財政規律，精準對接行政節奏，大幅減少跨體制內外的溝通成本。

最後，強調行政效率與法制化，絕非封殺教學現場的聲音，而是促進「決策分流」。體制內的決策成員應秉持超然、中立與法治；而教師薪資、學校人力與偏鄉資源等教學現場的真實痛點，則應透過常態性的公聽會、座談會或常設外部諮詢渠道，制度化地向主計與教育部門反映。讓「審議」回歸法律明定的官員與中立學者，讓「發聲」回歸民主多元的溝通管道。唯有落實法制化、精簡組織，台灣的教育財政審議才能徹底擺脫大撒幣與政治綁架的陰霾，以最高效、最透明的行政運作，將每一分珍貴的教育資源精準投入國家發展的刀口上。

自由開講》回歸法制軌道與高效審議 開創教育財政新局全教會理事長侯俊良（中）與立委黃健豪（左一）、蔡春綢（左二）等，6月2日舉行「教育經費基準委員會」剔除教育代表記者會，教育團體譴責行政院大開民主倒車，要求道歉 復聘、究責。（資料照）

 （作者為台中市嘉陽高中校長）

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