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自由開講》防務分攤別輸在審查桌上

2026/06/09 11:00

◎ 再米

美方防務首長赫格塞斯在香格里拉對話未點名台灣。國防部長顧立雄回應，美方仍談中國軍事擴張、集體嚇阻與防衛分擔。這場爭議不該繞著一句演說打轉；對台灣更急迫的問題是，政府和國會能否把防務分攤轉成可檢查的預算、時程與戰力形成。

美國戰爭部長赫格塞斯在「香格里拉對話」的演說中，避而不談台灣。（法新社檔案照）美國戰爭部長赫格塞斯在「香格里拉對話」的演說中，避而不談台灣。（法新社檔案照）美方談分擔，盟友會看三件事：哪些錢編進預算、哪些項目排進期程、哪些戰力能按期交付。行政院若只說目標，國防部若只說善盡責任，立法院卻讓關鍵採購在刪減、排除與凍結間來回，外界看到的會是決心斷裂，嚇阻路線也接不起來。

近期國防特別預算首批對美軍購通過，金額88億餘元；但相較原擬8年期1.25兆元，仍有落差，台灣之盾相關指揮管制、防空、彈藥與無人機產能項目也未納入首批。這些項目會直接測試分攤要求能否落到戰力。立法院若要刪、要凍、要排除，就應說明哪項戰力不急、哪個時程可延、替代方案何時提出。

自由開講》防務分攤別輸在審查桌上國防部、行政院與立法院若說不清預算與戰力路線，台灣在盟友眼中的防衛可信度，就會先輸在自己的審查桌上。圖為立法院。（資料照）

在野黨可以監督預算，立法院也必須查核採購效率與弊端風險；但監督若只留下刪減數字，卻沒有能力替代與時程調整，最後會讓戰力形成卡在政治表態裡，反而失去把關意義。國防部與行政院同樣不能把責任推給國會。既然政府喊出國防支出逐步提高的承諾，就要把年度預算、特別預算、公務預算與全民防衛安排列出可查核時程，說清楚哪些能力今年形成、哪些能力延後、延後後由誰補位。

香格里拉對話沒有點名台灣，不必被解讀成美國撤手；分擔要求已擺在台灣面前。嚇阻不能靠等待外國保證，也不能毀在國內預算互拆。國防部、行政院與立法院若說不清預算與戰力路線，台灣在盟友眼中的防衛可信度，就會先輸在自己的審查桌上。

（作者為退休人士）

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