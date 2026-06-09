自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》原來是「蕭旭岑」基金會

2026/06/09 09:00

◎ 郭索

前總統馬英九與前基金會執行長蕭旭岑之間的公開決裂，讓外界看到的已經不只是基金會經營權或法律糾紛，而是圍繞在馬英九身邊多年的人馬體系正式崩解。尤其當蕭旭岑親口坦承，自己曾兩度阻止馬英九發文肯定賴清德「放棄台獨立場」，甚至直言若真的發出去，「全世界都會知道馬英九有問題」，這番話無疑比任何司法攻防都更具震撼力。

自由開講》原來是「蕭旭岑」基金會蕭旭岑親口坦承，自己曾兩度阻止馬英九發文肯定賴清德「放棄台獨立場」，那麼馬英九基金會究竟是馬英九的基金會，還是蕭旭岑的基金會？（資料照）

最令人玩味的是，蕭旭岑的說法等於公開承認，過去外界看到的許多馬英九言論與立場，未必完全出自馬英九本人，而是經過幕僚層層篩選與修正。當一位幕僚可以決定哪些貼文能發、哪些言論不能講，甚至認為有必要阻止前總統表達政治意見時，外界難免會質疑，到底是馬英九在領導基金會，還是基金會在管理馬英九？如果連本人想發表的看法都被擋下，那麼馬英九基金會究竟是馬英九的基金會，還是蕭旭岑的基金會？

更諷刺的是，國民黨長期以來不斷批評民進黨搞「認知作戰」、操作輿論、包裝政治形象，如今蕭旭岑卻直接坦承自己以維護公眾形象為理由，多次否決馬英九的公開發言。換句話說，在蕭旭岑眼中，重要的不是馬英九真正想說什麼，而是外界應該看到什麼。這種高度介入政治人物發言內容的作法，反而讓外界看見一種被精心塑造的人設政治。如今雙方撕破臉後，過去幕後運作的模式才逐漸浮上檯面。

此外，蕭旭岑提到周美青與醫師團隊認為馬英九應減少公開活動，而他選擇「聽醫生的」，更讓整起事件增添幾分複雜性。如果連最親近的家人與醫療團隊都曾提出類似建議，而幕僚又長期扮演過濾與勸阻的角色，那麼外界自然會開始思考，近年馬英九部分言論與判斷能力是否已出現變化。這不是政治攻防，而是蕭旭岑自己在媒體訪問中所透露出的訊息。

自由開講》原來是「蕭旭岑」基金會如果連馬英九想發表的看法都被擋下，過去那些年運作的，究竟是馬英九基金會，還是「蕭旭岑基金會」？圖為馬英九出面說明自己的健康情形。（馬英九辦公室提供）

從另一個角度看，這場風暴也揭露國民黨內部長期存在的路線矛盾。當馬英九一度認為賴清德已放棄台獨立場時，蕭旭岑卻認為賴清德根本沒有改變立場；當馬英九希望公開表達看法時，幕僚則選擇阻止。如今雙方從最親密的政治夥伴走到對簿公堂，外界看到的不只是個人恩怨，而是一個政治團隊內部對現實認知、兩岸路線與權力主導權的全面決裂。若蕭旭岑所言屬實，那麼許多人恐怕會忍不住感嘆，過去那些年運作的，究竟是馬英九基金會，還是「蕭旭岑基金會」？

（作者為自由評論者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書