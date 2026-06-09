自由開講》原來是「蕭旭岑」基金會

◎ 郭索

前總統馬英九與前基金會執行長蕭旭岑之間的公開決裂，讓外界看到的已經不只是基金會經營權或法律糾紛，而是圍繞在馬英九身邊多年的人馬體系正式崩解。尤其當蕭旭岑親口坦承，自己曾兩度阻止馬英九發文肯定賴清德「放棄台獨立場」，甚至直言若真的發出去，「全世界都會知道馬英九有問題」，這番話無疑比任何司法攻防都更具震撼力。

蕭旭岑親口坦承，自己曾兩度阻止馬英九發文肯定賴清德「放棄台獨立場」，那麼馬英九基金會究竟是馬英九的基金會，還是蕭旭岑的基金會？（資料照）





最令人玩味的是，蕭旭岑的說法等於公開承認，過去外界看到的許多馬英九言論與立場，未必完全出自馬英九本人，而是經過幕僚層層篩選與修正。當一位幕僚可以決定哪些貼文能發、哪些言論不能講，甚至認為有必要阻止前總統表達政治意見時，外界難免會質疑，到底是馬英九在領導基金會，還是基金會在管理馬英九？如果連本人想發表的看法都被擋下，那麼馬英九基金會究竟是馬英九的基金會，還是蕭旭岑的基金會？

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更諷刺的是，國民黨長期以來不斷批評民進黨搞「認知作戰」、操作輿論、包裝政治形象，如今蕭旭岑卻直接坦承自己以維護公眾形象為理由，多次否決馬英九的公開發言。換句話說，在蕭旭岑眼中，重要的不是馬英九真正想說什麼，而是外界應該看到什麼。這種高度介入政治人物發言內容的作法，反而讓外界看見一種被精心塑造的人設政治。如今雙方撕破臉後，過去幕後運作的模式才逐漸浮上檯面。

此外，蕭旭岑提到周美青與醫師團隊認為馬英九應減少公開活動，而他選擇「聽醫生的」，更讓整起事件增添幾分複雜性。如果連最親近的家人與醫療團隊都曾提出類似建議，而幕僚又長期扮演過濾與勸阻的角色，那麼外界自然會開始思考，近年馬英九部分言論與判斷能力是否已出現變化。這不是政治攻防，而是蕭旭岑自己在媒體訪問中所透露出的訊息。

如果連馬英九想發表的看法都被擋下，過去那些年運作的，究竟是馬英九基金會，還是「蕭旭岑基金會」？圖為馬英九出面說明自己的健康情形。（馬英九辦公室提供）





從另一個角度看，這場風暴也揭露國民黨內部長期存在的路線矛盾。當馬英九一度認為賴清德已放棄台獨立場時，蕭旭岑卻認為賴清德根本沒有改變立場；當馬英九希望公開表達看法時，幕僚則選擇阻止。如今雙方從最親密的政治夥伴走到對簿公堂，外界看到的不只是個人恩怨，而是一個政治團隊內部對現實認知、兩岸路線與權力主導權的全面決裂。若蕭旭岑所言屬實，那麼許多人恐怕會忍不住感嘆，過去那些年運作的，究竟是馬英九基金會，還是「蕭旭岑基金會」？

（作者為自由評論者）

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