自由開講》彰化藏富於民？ 裝睡的縣長永遠叫不醒

◎ 陳昶日

日前出席埤頭鄉稻穀加工自動化設備啟用典禮時，彰化縣長王惠美公開反駁彰化低薪說法，強調彰化實際上是「藏富於民」；外界常常會有彰化低薪的刻板印象，是因為大家沒有看到彰化農民的真正收入！

這不是王惠美第一次為彰化被貼上低薪縣污名叫屈喊冤，她最愛強調彰化是中小企業的故鄉，也是農業大縣，農民出售農作物不課稅，再加上許多企業主為了逃稅與節省勞健保費用只申報員工最低薪資，才會導致她口中實質薪資高於帳面金額的低薪假象。

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兩屆八年任期只剩下最後半年，王惠美不識民間百姓疾苦，裝睡的縣長永遠都叫不醒，活脫脫是不食人間煙火的彰化版瑪麗皇后，要沒有麵包吃的甘苦人改吃蛋糕。

數據會說話，各項統計證明彰化低薪資其來有自，屬全面性客觀事實。

彰化縣長王惠美（左六）日前出席埤頭鄉稻穀加工自動化設備啟用典禮時，公開反駁彰化低薪說法，強調彰化實際上是「藏富於民」。（取自台中區農業改良場官網）勞動部根據勞工退休金新制平均提繳工資最新統計，彰化縣平均月薪三萬五千兩百元，在全台各縣市薪資排行榜敬陪末座，只有全台平均月薪第一名新竹市七萬三千兩百元一半不到。

行政院主計總處公布工業及服務業受僱員工薪資調查，彰化縣同樣在全台各縣市墊底，平均總薪資僅有五十八萬兩千元，完全看不到第一名新竹市平均年薪一百廿九萬八千元車尾燈。如果這不是底薪，什麼才叫做低薪！

根據行政院主計總處統計，全國家庭平均年儲蓄金額為廿七萬六千五百元，毫無意外新竹市又是最會存錢的縣市，每年平均儲蓄四十萬九千元，彰化縣家庭儲蓄金額為廿三萬七千元，屬低於全台灣中位數的後段班，連離島澎湖縣都比不上，距離王惠美口中「藏富於民」有很大差距。

農業部統計數據清楚指出，農家每人所得約卅八萬九千元，低於非農家平均五十萬元，農家僅有非農家收入所得八成，從事農業收入不穩且偏低是人盡皆知事實，竟然被王惠美顛倒黑白成不繳稅的隱形富人。而惡質雇主違法高薪低報嚴重損害勞工權益，王惠美沒有主動稽查主持正義，反而拿來作為強詞奪理的藉口，更加凸顯自己失職無能！

收入被王惠美灌水膨脹的彰化農民與勞工，應該相約一起前往縣政府抗議討錢，要求縣長補發消失不見的差額。

沒有晶片更沒有無人機，彰化眾多中小企業看到AI人工智慧帶動台灣經濟強勁成長，半導體產業一枝獨秀，傳統產業疲弱恐將加速邊緣化，憂心忡忡陷入「K型經濟」向下沉淪那條線。水五金、自行車、輪胎與紡織一直是彰化引以為傲隱形冠軍，產業體質與競爭力如何導入智慧製造落地，用黑手精神打拼創造金手價值，精緻化與差異化轉型升級刻不容緩，是新任縣長十二月上任後無可迴避的課題。

彰化縣的織襪等紡織業，是當地引以為傲的隱形冠軍產業。（資料照）（作者為兼職專欄作家，原籍彰化）

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