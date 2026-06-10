自由開講》駕艙機車上路 停車場準備好了嗎？

◎ 郭冠廷

一台依法可停汽車格的新車，若車頭沒有車牌，停車場AI恐怕先讓它卡關。

我剛下訂Lean Mobility Lean3，期待之餘也有些不安。它不是傳統機車，也不是汽車，而是交通部修法草案正在納入的新型運具。草案將具封閉式車室、方向盤式轉向系統的三輪機車稱為「駕艙機車」，駕駛人須有小型車以上駕照，行駛規則多比照小型車，依法也可停放小型車停車格。

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Lean Mobility Lean3車頭沒有車牌，停車場AI恐怕先讓它卡關。（圖取自Lean Mobility）

但制度寫進條文，現場不一定跟得上。許多停車場入口，是攝影機對準車頭，自動辨識前車牌，再開柵欄、計費或管理月租車位。可是駕艙機車若領用機車號牌，依現行機車多為後方一面車牌的設計，車頭根本沒有車牌可掃。結果可能是：它依法能停汽車格，實務上卻被停車場系統擋在入口；不是人不讓停，而是機器讀不到。

這不只是個人用車問題。對仍有駕照、視力與反應能力尚可的長輩，這類封閉式短程運具，或許能讓買菜、回診、到社區據點少受日曬雨淋。但若菜市場、醫院、社區中心與停車場沒有配套，再進步的運具，也會在抵達目的地前卡關。

駕艙機車的考驗，是台灣的道路、停車場與服務制度，是否準備好了。圖為萬壽棒球場地下停車場入口。（台中市府提供）





照顧服務員、居家訪視人員與運動防護員也有同樣困境。他們常帶著血壓計、護具、彈力帶、評估表與簡易器材，在案家、學校與社區間移動。開車難停，騎機車又怕雨淋與設備損壞；單位也很難編列經費讓每人配車。若未來能發展共享車隊、機構租賃、合作停車與服務人員臨停識別，駕艙機車才可能成為照護現場的實用工具。

駕艙機車真正的考驗，不只是價格與續航，而是台灣的道路、停車場與服務制度，是否準備好面對介於汽車與機車之間的新需求。新運具要上路，不能只讓車合法，也要讓使用情境合理。否則，高齡社會需要的最後一哩路，仍可能卡在第一道柵欄前。

（作者為輔仁大學商學研究所博士候選人、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長、社團法人台灣高齡醫動養學會副秘書長）

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