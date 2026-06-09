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自由開講》美伊協議的臨門一腳

2026/06/09 20:00

◎ 李其澤

美伊戰爭尚未真正結束，而是進入「半停火、半封鎖、半談判」的危險狀態。最新消息顯示，雙方已就延長六十天停火、啟動核談判、放寬荷姆茲海峽航運限制形成諒解備忘錄草案，但仍待川普最後批准；他並要求修改文本，強化伊朗核材料處置條款。這說明談判已有成果，卻尚不足以讓他對內宣稱「重大勝利」。

美伊協議仍待美國總統川普最後批准。（路透檔案照）美伊協議仍待美國總統川普最後批准。（路透檔案照） 川普最新談話延續雙軌姿態：一面說美伊接近「非常好的協議」、伊朗已同意不取得核武，一面又表示不急於簽署，協議必須足夠強硬，否則寧可不簽。這種表面強硬，其實透露政治困境。他需要協議終結戰爭、壓低油價、穩定選民情緒，卻不能讓外界認為美國向伊朗讓步。真正卡住協議的，不只是條文，而是川普如何把妥協說成勝利。

核材料處置是第一個卡點。

美方需要一套能被說成「阻止伊朗擁核」的安排，伊朗則必須避免被國內看作屈服。協議尚未簽署，雙方已在爭奪詮釋權：美國要說這是極限施壓奏效，伊朗要說這是美國承認施壓無法解決問題。川普要求修改草案，正是為了讓文本更有利於美國的勝利敘事。同一套事實，必須同時被講成兩個相反故事，這正是僵局難解的根源。

第二個卡點是荷姆茲海峽。

美國可以談停火、核談判與部分解除封鎖，卻不能接受伊朗主導通行檢查、收費或航道管理。原因很簡單：荷姆茲不是普通海峽，而是全球能源秩序的咽喉。伊朗無法在常規軍力上擊敗美國，卻能以航道威脅提高全球成本。只要油價、航運保險與盟友焦慮上升，美國的戰術優勢就會被反向稀釋為戰略壓力。它打得贏局部戰爭，卻付不起全球震盪的代價。

目前的停火並不穩固。美伊仍在停火外殼下保持有限交火，雙方都不想全面升級，卻也不願在談判前顯得軟弱。伊朗透過媒體釋放草案風向，暗示荷姆茲安排不會完全回到美國主導秩序；川普則試圖把伊朗協議與擴大版《亞伯拉罕協議》捆綁成「中東大交易」。但海灣國家要的是降溫與油價穩定，而非被捲入新的陣營政治。美國能把各方強拉上談判桌，卻越來越難替每一方寫好台詞，這正是其霸權鬆動的真實刻度。

即便協議簽署，也未必代表真正和平。

六十天停火只是喘息期，核談判只是重新開局，荷姆茲恢復通航也不代表控制權爭議消失。最可能的局面，是美國宣稱勝利、伊朗宣稱勝利、調停方宣稱和平，市場短暫歡呼，低烈度摩擦繼續反覆。這不是戰爭結束，而是戰爭被重新包裝成一場「可管理的危機」。

美伊談判卡關，因為荷姆茲不是普通海峽，而是全球能源秩序的咽喉。（歐新社檔案照）美伊談判卡關，因為荷姆茲不是普通海峽，而是全球能源秩序的咽喉。（歐新社檔案照）對台灣而言，美伊協議的啟示不在中東，而在大國政治的成本邏輯。今日荷姆茲可以迫使美國調整底線，明日台海也可能被放入更大的交易結構。美國承諾固然重要，卻永遠受到選舉、油價、盟友成本與全球戰略排序牽動。川普不是不想簽，而是在尋找能把妥協說成勝利的簽法。當協議命運繫於強人如何包裝敘事，台灣若把安全寄託於他國領袖口頭保證，便低估了國際政治最現實的一面：真正的戰略自主，應始於認清這層冷峻現實。

（作者為彰師大副教授）

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