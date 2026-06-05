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黑熊學院》飼老鼠養布袋 鼠輩傅崐萁正在替中國人製造破口

以李貞秀事件為例，陸委會與內政部能以「不得擁有雙重國籍」來阻擋中國人參與台灣內政。傅崐萁等人為了移除這個阻礙，乾脆修法幫中國大開方便之門，目的就是不讓《國籍法》可以再約束中國人。
黑熊學院

黑熊學院

2026/06/05 21:00

◎ 黑熊學院

社群上流傳的那張傅崐萁在立法院的提案單，簡單來說，就是在免除中國人必須「放棄外國國籍」的法律義務。

傅崐萁在立法院的提案單，中國人不必放棄國籍，可參選公職或擔任公務員。（取自貼文）傅崐萁在立法院的提案單，中國人不必放棄國籍，可參選公職或擔任公務員。（取自貼文）

以李貞秀事件為例，陸委會與內政部能以「不得擁有雙重國籍」來阻擋中國人參與台灣內政。

傅崐萁等人為了移除這個阻礙，乾脆修法幫中國大開方便之門，目的就是不讓《國籍法》可以再約束中國人。

若修正案通過，中國人民拿到身分證後，要參選公職或擔任公務員，將依照《兩岸人民關係條例》的規定來辦理，不再適用《國籍法》。

再說一次，也就是中國人不必放棄國籍。

如未來再有李貞秀之流，中配將順理成章擔任我國立委。

站在中國官方的立場，如果這項修正案通過，至少有三種有利於中共的狀況：

第一，模糊「兩岸國與國」的法律界線

中共對台法律戰的核心，就是對國際宣稱「台灣是中國的一部分，一切屬於內政問題」。

如果台灣的《國籍法》主動退讓，承認中國人不必放棄國籍，也「不是外國人」，那當然就不適用外國人放棄國籍的規定。

這在法理上，剛好迎合了中共「兩岸同屬一中」的論述。

中共可以藉此向國際宣傳「連台灣自己的法律都承認大陸人不是外國人、兩岸不是國與國關係」。

第二，降低中共代理人進入台灣體制的「法律成本」

雖然現行法律規定在大陸設籍滿10年才能參選，但請注意，「10年」是可以被長期佈局的時間。

過去中國人要擔任重要公職（如立委或機密官員），會面臨台灣法律要求「放棄中國國籍」的嚴格審查。

傅崐萁提案修法幫中國大開方便之門，目的就是不讓《國籍法》可以再約束中國人。圖為李貞秀。（資料照）傅崐萁提案修法幫中國大開方便之門，目的就是不讓《國籍法》可以再約束中國人。圖為李貞秀。（資料照）

但如果免除放棄國籍的義務，中共長期培養並在台灣潛伏滿10年的代理人，就可以毫無法律顧忌地登記參選。

他們一方面合法擁有台灣的公職權力（接觸機密與參與立法）；另一方面，在中共的法律體制下這些人依然是「中國公民」，不需要對台灣做出唯一的忠誠承諾。

第三，創造憲政體制與國安審查的「灰色地帶」

提案一旦通過，會造成台灣內部法律的自我矛盾。

當國安單位或行政機關想要以「雙重效忠」為由，限制某些具備中國身份擔任公職時，這些人就可以拿出這條《國籍法》修正案當作盾牌，控告政府違法。

這種利用台灣自由民主與法治體制的漏洞，來方便中國滲透台灣，就是標準的「法律戰」。

我們要問的是：這麼做對台灣人民的好處到底是什麼？

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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