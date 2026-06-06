自由開講》駁斥李文忠的「少提餿主意」 揭示台美無人機強強聯手的戰略

◎ 吳國棟

前退輔會副主委李文忠近期針對無人機發展重砲批評政府，斥特別預算編列為「餿主意」，並強烈質疑外購政策。若我們瀏覽某特定紅媒網站，更可發現其近期頻繁接受該媒體專訪，從國防、兩岸、甚至核能等各項政策進行全面性的抨擊，其語氣之嚴厲，明眼人皆知其背後夾雜著過去性騷調查撤職案的政治恩怨。

前退輔會副主委李文忠近期針對無人機發展重砲批評政府，斥特別預算編列為「餿主意」。（資料照）對特定紅媒而言，引述綠營前政務官、失意政客或退黨人士的批評言論，最能掩蓋其「為反對而反對」的政治標籤，也最能吸引其特定族群之關注，因為「連他們自己人都看不下去了」。而對失去體制內管道的大老而言，紅媒的麥克風則成了個人怨懟的宣洩口，因而樂得配合紅媒進行政治操作。然而，這種因私人恩怨而全面否定國防自主路線的說法，顯然流於盲目批判，完全忽視了台灣正穩健前行的防衛步伐。

回歸國防實務，國防部與中科院早已積極與雷虎科技、中光電、長榮航太、智飛科技等國內無人機指標大廠展開深度標案與技術合作。近年相關軍工概念股的股價大幅上漲，正是市場對政府國防自主政策投下的信任票。台灣本土無人機產業目前最缺乏的是實戰經驗，為此已有國內廠商透過波蘭及捷克等業者，將台灣製造的設備送往第一線，藉此蒐集烏克蘭戰場的真實參數來快速迭代技術。

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在台灣民間無人機產業「羽翼豐滿變硬」之前，先向美方採購現成裝備，不僅是填補戰力空窗與不對稱戰力的必要權宜之計，更是向國際社會與盟友展示台灣堅定「自我防衛」的具體決心。這段「外購等待期」，恰恰是民間廠商技術升級的關鍵窗口。

更長遠來看，未來的國防戰略核心將是建立「台美強強聯手」的共同生產鏈。

台灣無人機產業「羽翼豐滿變硬」前，先向美方採購現成裝備，是權宜之計，更展示「自我防衛」決心。圖為MQ-9B無人機。（法新社檔案照）美國具備全球頂尖的軍事設計、AI自主飛行演算法與戰場實證驗證能力，而台灣則擁有全球無可替代的完整精密電子零組件供應鏈與高品質組裝技術。台美雙方結合，由美國設計、台灣代工量產，不僅能徹底擺脫「紅色供應鏈」的安全隱憂，更能為民主陣營打造出兼具高致命性、高效能與量產規模的民主信賴供應鏈。

（作者為退休貿易推廣人員）

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