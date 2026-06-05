自由開講》與諾貝爾化學獎得主 談化學創造價值

◎ 蔡志弘

2026年在淡江大學熊貓講座聆聽野依良治教授以「Chemistry is the Science of Value Creation」為題的演講後，這不僅引發了對分子結構精準度的思考，也肯定了我率領研發團隊如何將諾貝爾獎等級的科學理論，轉化為醫藥與保健品產業應用的實質價值。化學不只是基礎科學，更是轉化為高效能產品的核心工具。

諾貝爾獎得主野依良治教授（左）在淡江大學熊貓講座以「Chemistry is the Science of Value Creation（化學是創造價值的科學）」為題發表演講。（作者提供）一、精準分子的誕生：諾貝爾獎的不對稱合成

野依教授所開創的「手性催化加氫反應」，解決了藥物研發中最核心的「對映異構體」問題。部分保養品活性成分與藥物分子具有手性，正確的結構代表效果，錯誤的結構則可能帶來代謝負擔。

請繼續往下閱讀...

技術價值：透過高效能催化，我們能精準製備單一立體結構的活性分子，如高純度胜肽或抗老成分。

野依教授（中）所開創的「手性催化加氫反應」，解決了藥物研發中最核心的「對映異構體」問題。（作者提供）產業應用：這意味著能大幅提升成分的生物相容性，確保每一份添加於保養品或藥品中的分子，都能被精準吸收。

二、高效遞送的革命：

即便擁有了最精準的分子結構，如何使其穿透皮膚屏障（Skin Barrier）進入深層，一直是醫藥與保養品的難題。我因受到同獲諾貝爾獎的電灑游離原理（ESI）的啟發，研發成功有效成份高效傳輸的最新科技，並取得多國發明專利。

三、綠色化學與永續研發的融合

諾貝爾獎得主野依良治教授發表演講後，與師生合影。（作者提供）野依教授倡議的「綠色化學」與我們的製程理念不謀而合。

高原子經濟性：減少無效副產物的產生，確保成分純淨。

低能耗製程：我們的技術在常溫常壓下即可運作，避免了高溫對生物活性成分（如生長因子、蛋白質）的破壞，這不僅符合全球ESG趨勢，更保證了產品的極致活性。

四、構建跨領域的創新引擎

臨床轉化：縮短從實驗室到皮膚吸收、藥物作用的過程，形成一套可複製的創新模式。

野依教授（右）倡議的「綠色化學」與作者的製程理念不謀而合。（作者提供）結語：從科學到價值的全面躍升

野依良治教授傳達了化學的本質是創造價值，而我則實踐了將諾貝爾級技術「落地」的使命。當我們能將分子層級的精準理解（不對稱合成），應用於可高效滲透吸收的技術，生物科技與化學的界線便消失了。這不僅是科技的突破，更是一場關於美與健康的價值革命，讓我們在全球高端生技競爭中，實現從科學發現到產業應用的完美突破。

作者前往淡江大學聆聽諾貝爾得主野依良治教授演講。（作者提供）（作者為前國大代表）

編註：本文同步刊載作者臉書

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法