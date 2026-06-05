名家分享~James Jseng》不在籍投票亂象 韓國選舉出大問題

會發生選票不夠這麼離譜的事，就是因為韓國引進了所謂多元的投票方式，事前投票，海外通信投票等等，所以他們的選委會才會預估這些地區不需要印足額的選票。但當任何一個瑕疵出現，民眾勢必會質疑整場選舉都是舞弊。

◎ James Jseng

6月3日，韓國的地方選舉，出了大問題

南韓的選委會居然發生，因為預估錯誤，導致選舉當天，首爾共有14個投票所發生「選票印不夠」的離奇大包（包含松坡區12處、江南區及廣津區各1處）。

抗議者包圍南韓首爾一個投票站，要求停止計票並重新舉行選舉。（路透檔案照）部分投票所甚至到了深夜10點、開票都已經在進行了，都還有選民無法完成投票，引發群眾極度憤怒。

因為選票不足，大批抗議民眾徹夜包圍了「蠶室7洞第2投票所」，肉身阻擋不讓投票箱運走，高喊「選舉無效」、「全面重新投票」。

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蠶室7洞第2投票所外聚集大批抗議民眾。（歐新社檔案照）最後警方只能動用優勢警力運走投票箱，而南韓選委會主席也對整起事件正式道歉。

甚至南韓民眾在接受記者採訪的時候就直接說：「我們必須實施全面重新投票，台灣現在沒有事前投票，所以我們希望採取台灣的方式。」

會發生選票不夠這麼離譜的事，就是因為韓國引進了所謂多元的投票方式，事前投票，海外通信投票等等，所以他們的選委會才會預估這些地區不需要印足額的選票。

韓國首爾松坡區一處投票所外，警方聚集驅散抗議者。（法新社檔案照）但當任何一個瑕疵出現，民眾勢必會質疑整場選舉都是舞弊。

根本就沒有人能夠證明，郵寄回國的選票，從頭到尾都沒有被人動過手腳。

看清楚韓國的例子，任何想要改動台灣選舉制度的人，都值得懷疑。

韓國引進了所謂多元的投票方式，事前投票，海外通信投票等等，所以選委會才會沒印足額的選票。圖為首爾一計票中心。（歐新社檔案照）本文經授權轉載自James Jseng臉書

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