自由開講》忘恩負義的中國人

◎ 施明雄

臺灣四百年來，扮演著救苦救難的角色。

我是臺灣人，我以臺灣人為榮為傲。我們的祖輩們被中國殘暴專制極權的中國人，欺凌壓迫殺戮中，先祖們有幸逃生攜家帶眷搭著孤舟，渡過驚濤駭浪噬人無數的黑水溝，來到臺灣島，披荊斬棘搬石墾地，拓荒播種開渠引水灌溉，等待收成．．．．有時還要跟颱風暴雨抗爭，幾百年在無數強人的欺辱下，終於成為一個豐衣足食的所在，再次收留六十多萬被中國共產黨殺得落荒逃命的國民黨人的救命寶島。

1949年台灣再次收留被中國共產黨殺得落荒逃命的國民黨人，成為救命寶島。（取自新台灣和平基金會官網）所謂的中國，她們自稱有五千年優良的中華文化，但是翻開歷史；都是順我者生，逆我者亡，堯舜紂王妲已荒淫無道殺人取樂，秦始皇更是殘暴開始，每個朝代更替動軋數百萬人喪生，帝王之爭兄弟殺來弒去，五千年惡臭的醜史，怪不得作家柏楊先生有名言：（醜惡的中國人）。

最近那個自稱中國人的國民黨鄭主席，她的父親不就是被中國人共產黨打敗為了求生逃命來臺灣的嗎？沒有臺灣．那有妳鄭麗文的存在？

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狂稱要把臺灣人變成中國人，妳腦袋進水有病吧！要變，妳自己去吧，記得從美國回臺灣以後，有志氣的話，就不要吃喝臺灣米和水。

真是個忘恩負義的中國人。

國民黨主席鄭麗文（演講者）訪美，近日在舊金山僑宴闡述兩岸和平路徑。（中央社資料照）妳是否忘想出賣臺灣向中國頭人交換作臺灣的第一任特首？那就等著吧，等著今年底的選舉，被民主自由的火把把妳的美夢焚化吧。臺灣人起來，我們要做小國的主人，不做專制獨裁大國的奴隸。

（作者為政治受難者）

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