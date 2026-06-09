自由開講》以大智慧看台美晶片合作與民主同盟

◎ 吳國棟

美國總統川普日前再次提及台灣「偷走」美半導體產業，總統府秘書長潘孟安及行政院秘書長張惇涵已在立法院答詢時分別說明：「我國關稅談判團隊早已向美方說明產業結構，美國相關部會都非常清楚。」「台灣沒有偷走世界上的晶片，反而是在為全球晶片產業做出貢獻。」前經濟部長郭智輝日前亦以《川普總統，您誤會了！美台攜手創造科技產業成功互補模式》為題發表評論，精準說明原委。

川普最早係在2023年7月接受美國福斯新聞專訪時，首次提出「台灣偷走美國晶片生意」的論述；美國總統川普。（美聯社檔案照）經查川普最早係在2023年7月接受美國福斯新聞專訪時，首次提出「台灣偷走美國晶片生意」的論述。他抱怨美國過去的半導體霸主地位不復存在，強調美國過去就應該用關稅築牆防堵。接著在2024年大選期間，以及贏得大選並展開第二任期後迄今，這套言論並未消失。我們理解他是為了向美國選民強調其推動製造業回流與關稅政策的正當性，塑造「只有我在拯救美國製造業」的個人論述。

依據工研院退休人員劉春木在《合約引進不是偷》的說明，台灣是在1976年從美國RCA公司引進技術並支付昂貴的權利金，這才促成聯電的衍生及台灣半導體產業的起飛。故這項跨國科技同盟的建立與深化，共歷經了美國過去近五十年來、歷任共和黨與民主黨籍總統的共同決策，是台美經貿自由分工下的雙贏成果。

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同樣是在1976年，台積電創辦人張忠謀在美國德儀任職時，就曾向高層提出「專業晶圓代工（Foundry）」的模式，但未獲重視。因為當時半導體業普遍實行「垂直整合製造（IDM）」模式，認為晶片設計與製造密不可分，且無法預見未來會有輝達、博通、高通、聯發科、邁威爾等「無廠半導體（Fabless）」IC設計公司的大量市場需求。有趣的是，1984年當時的聯電總經理曹興誠曾赴美向張忠謀提出轉型晶圓代工企劃書，顯示兩位「英雄所見略同」，後來這兩位台灣科技巨擘於2020年握手一笑泯恩仇，更成為傳奇佳話。

張忠謀於1987年在台灣創立台積電，將「專業晶圓代工」模式付諸實現，並以「不與客戶競爭」為核心誠信。（美聯社檔案照）張忠謀於1987年在台灣創立台積電，將「專業晶圓代工」模式付諸實現，並以「不與客戶競爭」為核心誠信。這個劃時代的創新徹底顛覆了全球半導體產業，讓全球無晶圓廠的客戶能放心把最機密的設計圖交付台積電，進而打破傳統IDM模式的壟斷，開創了全球半導體的繁榮。

即便英特爾近年提出IFS模式、三星推出代工服務，但均因本身擁有自身品牌晶片，其利益衝突難免讓客戶對機密外洩有所顧慮；再加上英特爾和三星雖然在實驗室宣稱推出領先的奈米製程，但其生產線量產良率一直無法有效突破，導致晶片生產成本過高、進度延宕，大客戶紛紛跳槽。由此可見，台灣不僅沒有「偷走」生意，反而是幫全球科技業實踐了美國巨頭當年錯失的偉大創新。美國專注晶片設計研發，台灣則專注晶圓製造，雙方互利互補。

現任執行長蘇姿丰上任後，AMD選擇與台積電展開深度合作，憑藉著台積電頂尖的先進製程，成功在CPU處理器市場重擊晶圓自產的英特爾並重返榮耀；示意圖。（路透檔案照）回顧超微半導體（AMD）創辦人傑瑞．桑德斯在1980年代曾說過一句名言：「真男人就是要擁有晶圓廠」（Real Men Have Fabs）。但在他退休後，AMD因不堪晶圓廠龐大的財務與研發重擔，最終在2008年將晶圓製造部門分拆賣出，轉型為一家「無廠半導體公司」。現任執行長蘇姿丰上任後，AMD選擇與台積電展開深度合作，憑藉著台積電頂尖的先進製程，成功在CPU處理器市場重擊晶圓自產的英特爾並重返榮耀。這項商戰傳奇，讓業界開玩笑地將桑德斯的名言改為：「真女人不需要晶圓廠」（Real Women Don't Need Fabs）。

面對當前的印太安全挑戰，台灣急需美國與民主陣營的協助，以共同抵禦不穩定的地緣局勢。在此關鍵時刻，台灣半導體產業適度分散生產基地至美國及日本，正是台灣作為同盟夥伴，積極攜手美日共同強化全球供應鏈韌性的具體實踐。在「充分溝通、互利互惠」的基礎上，台灣將持續主動、積極地向美國各界展現台灣晶片的價值與誠意。透過包容與智慧，尋求彼此間的最大公約數，台美兩國必能在互信的基石上，共同守護全球民主與高科技產業的繁榮。

（作者為退休貿易推廣人員）

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