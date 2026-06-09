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自由開講》國機國造不是煙火 是呼吸

2026/06/09 13:30

◎ 張厚光

空軍勇鷹高教機即將於今年九月底前完成66架全數交機。對許多人而言，這代表「國機國造」階段性任務即將完成；但真正值得台灣社會思考的問題其實才正要開始：

交完之後呢？

每隔30年，台灣就會上演一次「航空復興」。媒體沸騰、總統剪綵，當機棚大門推開，國造新機在掌聲與鎂光燈下亮相時，舉國上下總會激昂地宣告：「台灣人能造飛機了！」

然而，煙火放完之後呢？專案結束、預算轉移、團隊解散。等到30年後國際局勢丕變、再次需要啟動研發時，我們才猛然發現：圖紙檔案雖然還在，但當年流汗傳承的人，早就不在了。

台灣航空工業面臨的真正困境，從來不是「造不出飛機」——事實證明，我們每次交出來的成績單都驚艷國際。真正的問題在於，我們從未將國機國造視為一種需要每天維持的「呼吸」，而只是一場場點裝兵力的「專案」。

航空工業的本質是「能力的維持」。這種能力如同語言，縱使你曾精通法文，若30年不說，再次開口時連基本問候都會結巴。我們常自我安慰「經驗已留存於文件」，但文件保存不了一線師傅的「手感」，更留不住供應鏈的「默契」。

當一家頂尖的工具機廠在30年的空窗期裡，為了生存轉去做汽車零件，30年後你再請它回頭做航太級加工，其成本必然高到令人懷疑人生。這不是哄抬價格，而是它必須重新培育師傅、重新取得國際認證、重新購置設備。這筆驚人的天價，就是產業「中斷的代價」。

可悲的是，我們對這種代價似乎習以為常。每次重啟都像是一次全新的冒險，而非經驗的延續。新一代的工程師被迫在原地踩坑，重新摸索鉚釘的深度、線束的餘裕、以及疲勞裂縫的規律。這些血淚教訓，上一代工程師早就摔過跤了，但隨著體制的中斷，沒有人接住他們跌倒時留下的傷疤。

同樣是科技淬鍊，為什麼台灣的半導體產業不會發生這種事？因為台積電與科學園區從來沒有「關機」過。它不是靠單一政府專案勉強續命，而是靠著每天出貨、每天研發、每天在市場與客戶廝殺，才鍛造出今天的跨國矽盾。半導體的肌肉記憶是連續的，經驗是疊加的，錯誤是有傳承的。

反觀國機國造，往往像投向水面的石子，激起一圈漂亮的漣漪後，便迅速歸於平靜。等到下一次有需求，又得從零開始。我們不斷在燃燒工程師的青春與熱情，等它熄滅後，隔代再找一批年輕人來重新點火。

真正的國機國造，不該是「偶爾完成一架飛機」的世紀大秀，而該是「每天都在造零件、修系統、改設計」的產業日常。它應該像便利商店一樣不打烊，像大眾運輸一樣運作不息。

唯有當台灣不再需要為「國機國造」舉辦慶典，而是將其視為如水電般的國家基礎設施與日常產業時，台灣的航空工業才算真正活下來。否則，每一次的亮麗首飛，都只是歷史的即興重演——而我們，永遠是那個在台上忘記台詞、重新摸索的演員。

（作者為作者服務於漢翔航空）

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