自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》賴總統滿意度過半 藍白演出「註定失敗的政治秀」

2026/06/06 17:00

◎ 涂醒哲

賴清德總統就職滿兩週年，原本外界關注的是執政成績、國政方向與未來改革藍圖，沒想到立法院卻上演了一場「明知不可為而為之」的政治大戲。藍白陣營聯手推動所謂「彈劾總統案」，結果不但未達三分之二法定門檻，甚至連過半都沒有，113席立委中僅拿下56票贊成，最終草草收場。

這場彈劾案從一開始就不是一場有勝算的政治行動，而是一場「註定失敗的政治秀」。如今結果揭曉，真正留下「恥辱印記」的，不是賴清德總統，而是發動這場鬧劇的藍營自己。

國民黨說這場彈劾留下歷史印記，我倒覺得這句話是對的。只是留下的，不是賴總統的恥辱，而是國民黨自己的政治判斷失準，以及國民黨立委不務正業，胡搞亂搞的印記。

近期多份民調已清楚顯示，賴清德總統施政滿意度普遍超過不滿意度，台灣勵志協會5月29日發表最新民調，有高達59%的滿意度，在民主政治中，對一位擁有過半民意支持的現任總統發動彈劾，本身就是一件極不尋常的事。相對於立法院只有39%不滿意度，形成鮮明對比。

台灣勵志協會於5月29日舉行《115年5月台灣情勢調查發表會》，民眾對政府施政滿意度達59%，相比立法院僅39%的滿意度成鮮明對比；圖為總統賴清德。（資料照）台灣勵志協會於5月29日舉行《115年5月台灣情勢調查發表會》，民眾對政府施政滿意度達59%，相比立法院僅39%的滿意度成鮮明對比；圖為總統賴清德。（資料照）怪不得有人說，這等於是在跟多數民意對撞，甚至可以說，是明知山有虎、偏向虎山行，而且還是自己往牆上撞。

民主政治最重要的基礎就是民意。當總統仍擁有穩定支持度時，在野黨若無重大憲政危機或具體違法事證，卻硬要推動彈劾，不僅無法獲得社會共鳴，反而容易被人民視為惡意杯葛、政治操作。

這不是監督政府，而是浪費國會時間。

立法院有太多真正重要的事情需要討論，包括：經濟發展、能源安全、醫療改革、少子化、長照與國際局勢挑戰，但藍白卻把大量政治能量投入一場早就知道不會成功的彈劾案，這就像考試前不念書，卻花整晚研究怎麼把桌椅翻倒、把答案抄寫在哪裡一樣可笑。

談到最終投票結果，其實數字已經說明一切。立法院藍白立委提出的彈劾案，只有56票贊成，不但沒有過半，更距離三分之二門檻（76票）非常遙遠，這代表連國會內部都無法真正形成共識，更遑論取得全民支持。

這場彈劾案某種程度上，反而讓外界重新看見賴政府目前仍具一定民意基礎。政治有時候很有趣，你想打倒對方，結果卻變成替對方做了一次民意認證。

民主社會當然容許監督與批判，但監督不能淪為情緒操作，更不能變成為反對而反對、浪費社會資源。真正成熟的在野黨，應該提出政策競爭、國家願景與人民有感的改革方案，而不是把國家最重要的憲政機制，變成短線操作的政治煙火。

由國民黨、民眾黨聯手提出的總統賴清德彈劾案，立法院昨進行記名投票，最終投票結果，贊成彈劾五十六票、反對彈劾案五十票，未達三分之二門檻，彈劾案不通過。（資料照）由國民黨、民眾黨聯手提出的總統賴清德彈劾案，立法院昨進行記名投票，最終投票結果，贊成彈劾五十六票、反對彈劾案五十票，未達三分之二門檻，彈劾案不通過。（資料照）煙火放完了，天空還是天空；但人民會記得，誰是在做事？誰在耍寶？台灣現在面對國際局勢、產業競爭與社會轉型等多重挑戰，朝野更應該把力氣放在國家發展，而不是反覆上演「註定失敗」的政治劇碼。

否則最後留下的，不是對手的傷痕，而是自己政治判斷失準的歷史紀錄和鬧劇。

（作者曾任國策顧問、立法委員、嘉義市長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書