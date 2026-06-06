自由開講》賴總統滿意度過半 藍白演出「註定失敗的政治秀」

◎ 涂醒哲

賴清德總統就職滿兩週年，原本外界關注的是執政成績、國政方向與未來改革藍圖，沒想到立法院卻上演了一場「明知不可為而為之」的政治大戲。藍白陣營聯手推動所謂「彈劾總統案」，結果不但未達三分之二法定門檻，甚至連過半都沒有，113席立委中僅拿下56票贊成，最終草草收場。

這場彈劾案從一開始就不是一場有勝算的政治行動，而是一場「註定失敗的政治秀」。如今結果揭曉，真正留下「恥辱印記」的，不是賴清德總統，而是發動這場鬧劇的藍營自己。

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國民黨說這場彈劾留下歷史印記，我倒覺得這句話是對的。只是留下的，不是賴總統的恥辱，而是國民黨自己的政治判斷失準，以及國民黨立委不務正業，胡搞亂搞的印記。

近期多份民調已清楚顯示，賴清德總統施政滿意度普遍超過不滿意度，台灣勵志協會5月29日發表最新民調，有高達59%的滿意度，在民主政治中，對一位擁有過半民意支持的現任總統發動彈劾，本身就是一件極不尋常的事。相對於立法院只有39%不滿意度，形成鮮明對比。

台灣勵志協會於5月29日舉行《115年5月台灣情勢調查發表會》，民眾對政府施政滿意度達59%，相比立法院僅39%的滿意度成鮮明對比；圖為總統賴清德。（資料照）怪不得有人說，這等於是在跟多數民意對撞，甚至可以說，是明知山有虎、偏向虎山行，而且還是自己往牆上撞。

民主政治最重要的基礎就是民意。當總統仍擁有穩定支持度時，在野黨若無重大憲政危機或具體違法事證，卻硬要推動彈劾，不僅無法獲得社會共鳴，反而容易被人民視為惡意杯葛、政治操作。

這不是監督政府，而是浪費國會時間。

立法院有太多真正重要的事情需要討論，包括：經濟發展、能源安全、醫療改革、少子化、長照與國際局勢挑戰，但藍白卻把大量政治能量投入一場早就知道不會成功的彈劾案，這就像考試前不念書，卻花整晚研究怎麼把桌椅翻倒、把答案抄寫在哪裡一樣可笑。

談到最終投票結果，其實數字已經說明一切。立法院藍白立委提出的彈劾案，只有56票贊成，不但沒有過半，更距離三分之二門檻（76票）非常遙遠，這代表連國會內部都無法真正形成共識，更遑論取得全民支持。

這場彈劾案某種程度上，反而讓外界重新看見賴政府目前仍具一定民意基礎。政治有時候很有趣，你想打倒對方，結果卻變成替對方做了一次民意認證。

民主社會當然容許監督與批判，但監督不能淪為情緒操作，更不能變成為反對而反對、浪費社會資源。真正成熟的在野黨，應該提出政策競爭、國家願景與人民有感的改革方案，而不是把國家最重要的憲政機制，變成短線操作的政治煙火。

由國民黨、民眾黨聯手提出的總統賴清德彈劾案，立法院昨進行記名投票，最終投票結果，贊成彈劾五十六票、反對彈劾案五十票，未達三分之二門檻，彈劾案不通過。（資料照）煙火放完了，天空還是天空；但人民會記得，誰是在做事？誰在耍寶？台灣現在面對國際局勢、產業競爭與社會轉型等多重挑戰，朝野更應該把力氣放在國家發展，而不是反覆上演「註定失敗」的政治劇碼。

否則最後留下的，不是對手的傷痕，而是自己政治判斷失準的歷史紀錄和鬧劇。

（作者曾任國策顧問、立法委員、嘉義市長）

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