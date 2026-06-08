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自由開講》如果我的市長是沈伯洋

2026/06/08 07:30

◎ 蘇菲亞

想像2026年底，如果台北市新當選的市長是沈伯洋。

作為小市民，我祈禱這些事情會發生。

作為小市民，我祈禱這些事情會發生。一、「滅鼠」。（資料照）作為小市民，我祈禱這些事情會發生。一、「滅鼠」。（資料照）一、「滅鼠」。我的里長造冊並通知我們家家戶戶，我們被分配到何時來清水溝及下水道。然後家用及小吃餐廳業者，垃圾廚餘堆放如何優化，而我們里民該怎麼配合。

二、「防災」。我們開始全市民學習如果遭遇「捷運無差別傷害事件」，我該如何逃生，如何包紮傷口。如果遭遇「地震或戰爭攻擊」，我可以前往哪裡集結，哪裡有避難所，哪裡有飲水、食物。

二、「防災」。我們開始全市民學習如果遭遇「捷運無差別傷害事件」，我該如何逃生，如何包紮傷口；防災演練示意圖。（資料照）。二、「防災」。我們開始全市民學習如果遭遇「捷運無差別傷害事件」，我該如何逃生，如何包紮傷口；防災演練示意圖。（資料照）。三、「與世界上其他優秀的城市交流」。我想知道以色列人怎樣在沙漠中，創造水源，種植蔬菜、水果。我想知道新加坡人怎樣處理汙水，成為可以飲用的再生水。我想跟布拉格人一樣，讓古典樂或藝術表演可以進入一些古蹟建築，市民以庶民價格，就可以欣賞及參與。

四、「了解城市的前世今生 」。我想知道每天呼吸的這塊土地，她經歷了什麼而造就了今天的飲食文化、生活習慣。

五、「城市光榮感」。外國媒體發表台北市是世界名列前茅的「幸福城市」、「宜居城市」。我想知道，有哪些事情我可以參與，讓我的城市更好？

（作者從商）

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