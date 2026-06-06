自由開講》呈現兒少性議題 評電影《失樂園》爭議

◎ 龔育婷

無論是從近日有關對於電影《失樂園》的負面評價，認為《失樂園》打著兒少議題，卻仍赤裸的展現兒少性議題、讓未成年演員演出性場景等等；又或者在社群平台threads掀起對電影《後室》負面評價的爭論，都展現了大眾仍對於電影充斥的很局限的認知。

《失樂園》主視覺以深藍天空為基底，一隻被繩子吊起的小熊玩偶成為最大焦點，象徵被壓抑、被遺棄的情緒與生命困境。（資料照，冬候鳥電影、文策院提供）電影絕非只是帶給社會大眾娛樂、快樂又或者消遣的一環，有非常多的電影是在書寫、真實呈現這社會上的樣貌，甚至是在陳述平常不被眾人看到的角落中所發生的事，這些事或許是不堪的、醜陋的、險惡的、無奈的，但它確實是現實，我們也必須學習著接受這些事實。

電影《失樂園》的導演蔡銀娟以及製作團隊在作品製作前期投入了非常多心力在田調，在電影上映後，我們也可以看到有相當多的兒少機構轉發電影的資訊，邀請社會大眾進戲院一起觀賞這部電影。

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但同時，我們也可以看到有許多號稱影評的紛絲專頁又或者個人，在大力的抨擊《失樂園》這部電影，認為電影太露骨的展現兒少的性議題、讓未成年演員演出性場景、會不會有青年紛絲因為被范少勳、曾敬驊等熱門演員吸引而去看這部戲，進而被嚇到等等。

導演蔡銀娟（左起）、演員陳俞諺、睦媄、丁寧、范少勳、曾敬驊、洪君昊、陳彥嘉、李夢苡樺、監製李怡芳、李志薔。（資料照）以上反映了三個問題：

第一，大眾對於電影的看法太狹隘

為什麼陳述育幼院兒少性議題的電影卻不能真實的呈現他們所想要大眾關注的事情？為什麼觀眾會有對兒少性議題這件事只能隱晦表達的想法？為什麼過於負面的場景不宜出現在電影中？這些都值得大眾深思，究竟我們看一部電影，追求的是什麼？難道只是快樂嗎？

第二，大眾缺乏對演員專業度及專業電影製作團隊的認知

一部電影的產生，除了檯面上看到的演員外，導演、編劇、製作、燈光等幕後人員，以及因劇情需要所配置的專業演技指導、心理師等等的，他們每個人都有屬於自己的專業，一部電影的製作並非大眾所想的這麼簡單，更何況是涉及到社會議題的電影，無論是在《失樂園》電影中備注有專業指導及心理師陪同或諮商，又或者導演、演員親自在各式專訪中提及的種種，都一再的展現了團隊對於要怎麼呈現、呈現什麼、想表達什麼有明確的想法有一定的專業，且不吝嗇於請教專業人士。

《失樂園》大量小孩群戲調度成劇組拍攝最大挑戰。（資料照，冬候鳥電影、文策院提供提供）第三，大眾缺乏對於看電影事前認知

電影可以是休閒娛樂，可以是放鬆日輕鬆走進電影院隨選，並拿著爆米花觀看的休閒；也能是因為看到製作電影的團隊的訪談、長期關注電影所呈現的議題，所以帶著嚴謹的心走進影院觀賞並試圖有所收穫的媒介。電影可以只是休閒，但它也可以不只是休閒，它可以是現實的鏡子，可以是社會議題的傳聲筒。

同時，我們也應該要對於已經有一定知名度的演員，但因仍關心家鄉、關心社會，進而選擇演出不是普羅大眾所喜愛的爽片、愛情片、賀歲片，而是演出帶有較為沉重議題的電影，而感到開心，因為他們選擇了一條比較難走的路，而他們的粉絲會不會盲目跟從而被電影題材嚇到這不應該是大眾該擔心的事，換個角度想，也或許他們會因為自己喜愛的演員演了這部他們原本根本不會進戲院看的題材的電影，而收穫了些什麼，這或許才是演員想帶給他的粉絲或觀眾的。

電影本身本就乘載著許多意義，而能善用電影這個媒介，帶出大眾平常關注不到的事情、議題，本就是一件值得鼓勵的事；觀眾對電影的認知也應該更為開闊且兼容，因為當看電影成為日常時，若大眾對電影的認知能有更深的體悟，不再只是期待它帶來歡笑，或許我們能更融入在真實社會中。

《失樂園》范少勳暴打嘶吼「惡魔」，揭育幼院殘酷現況。（資料照，冬候鳥電影、文策院提供） （作者為國北教台灣文化研究所學生、前政治工作者）

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