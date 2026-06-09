自由開講》五度協調「太流案」 選民服務不能自我放行

◎ 不孝

太平洋流通投資公司（太流）再度進入國會討論，關鍵不在當事人如何喊冤，而是「選民服務」能不能成為牽涉高度商業利益與司法爭議的案件進入行政協調的理由。立委牛煦庭遭媒體報導，自去年六月起至少五度邀集經濟部高層官員，討論太流公司增資登記與公司法爭議。他回應沒有利益往來，也說只是釐清法律爭議。

週刊報導，國民黨立委牛煦庭自去年6月起，至少5度邀集經濟部高層官員討論太流公司增資登記及《公司法》爭議。（ 資料照）可是，社會要問的就不是一句清白宣告，而是立委職權究竟用到哪一步。民代受理陳情本來合法，也常是人民面對行政機關時的求助方式。但立委職權不是一般洽公櫃台。立委能要求說明、召開協調、請官員出席，這些都不是普通民眾手上的工具，而是會讓行政機關不得不回應的職務影響力。當這種影響力被用在太流這類長年爭訟、利益龐大、法律判斷複雜的案件上，標準就不能和一般選民服務相同。

經濟部已表示，太流相關登記事宜依法律規定與法院確定判決辦理，若有司法爭議，仍應循法律途徑或訴訟方式解決。行政機關不能因民代協調，就把司法爭議交由行政協調處理。立委若只是協助轉達，應該止於轉達；若反覆召集討論，社會就有理由要求說明協調目的、出席層級與行政機關如何回覆。

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牛煦庭說沒有利益往來，這可以列入回應，卻不能替代對職權使用的交代。當一件爭議能被召集五次，人民有理由追問：一般人民的司法或公司登記爭議，也能得到同等密度的協調嗎？這件事的公共說明不能最後只剩當事人的自證清白。否則，人民就會懷疑國會監督會不會變成私人案件取得特殊處理的工具。

立法委員能要求說明、召開協調、請官員出席，這些都不是普通民眾手上的工具。（ 資料照）（作者為退休人士）

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