自由開講》為何中華人民共和國必須消滅中華民國？

◎ 蔡榮捷

在兩岸問題中，北京真正無法容忍的，就是「台灣獨立」，與「中華民國依然存在」。

1949年中共建政後，北京即宣稱「中華民國已經滅亡」，並由中華人民共和國完全繼承中國的主權、領土與國際代表權。從聯合國席次、外交承認，到中國歷史的詮釋權，中共都主張自己才是唯一合法的「中國代表」。然而，真正令北京始終無法徹底解決的問題在於：中華民國政府並未消失，而是遷台後持續運作至今，擁有完整軍隊、憲法、選舉制度與實際統治領域。

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北京雖然早已對外宣稱「父親已經死亡」，但真正尷尬的是，中華民國至今仍然活著，而且還持續存在於台灣。（路透檔案照）北京雖然早已對外宣稱「父親已經死亡」，但真正尷尬的是，這位父親至今仍然活著，而且還持續存在於台灣。因此，對中共而言，最大的矛盾不在於「台灣是否宣布獨立」，而是「中華民國並未真正消失」。因為，中華人民共和國建國論述的核心，本質上是一種「繼承論」。中共必須證明：中華民國已完全終結，而中華人民共和國才是唯一合法的歷史延續。

所以，北京真正必須消滅的，不只是台灣的主權意識，而是中華民國作為另一個「中國合法代表」的歷史存在。而近年北京重新強調「14年抗戰」，其實也與這套歷史法統工程有關。過去一般所稱的「八年抗戰」，是從1937年盧溝橋事變算起；但北京近年已全面改稱「14年抗戰」，將起點提前至1931年的九一八事變。

這不只是歷史時間的修正，更是政治敘事的重建。

因為1931年時，中共建立的並非中華人民共和國，而是「中華蘇維埃共和國」。透過把抗戰歷史往前延伸，北京試圖建立一條從「中華蘇維埃共和國」到「中華人民共和國」的革命政權連續性。如此一來，中共便能進一步淡化中華民國在抗日戰爭中的主導地位，重新建構「中共才是民族救亡核心」的歷史敘事。

中國透過港口、鐵路、能源、金融貸款與基礎建設，把影響力深入亞洲、非洲、歐洲與印度洋體系，其核心目標之一，就是突破美國長期建立的第一島鏈封鎖；示意圖。（資料照）這也是為何，中共近年不斷加強抗戰史觀、修改教材、重塑民族記憶。因為一旦承認中華民國在中國近代史中的正統性，中共的「唯一合法繼承者」論述便會出現裂痕。進一步而言，台灣問題從來也不只是民族問題，更是全球地緣政治問題。從「一帶一路」開始，北京追求的就不只是經濟合作，而是勢力範圍的擴張。中國透過港口、鐵路、能源、金融貸款與基礎建設，把影響力深入亞洲、非洲、歐洲與印度洋體系，其核心目標之一，就是突破美國長期建立的第一島鏈封鎖。

而台灣，正是這條島鏈最重要的節點。

如果中華人民共和國掌控台灣，解放軍海空軍便能直接突破台灣海峽，進入西太平洋。屆時，日本、菲律賓、關島乃至整個印太戰略體系，都將受到巨大衝擊。因此，台灣對北京而言，從來不只是「失落的一省」，更是中華人民共和國走向海權國家的戰略突破口。

誰控制台灣，誰就可能改變西太平洋的權力平衡。

中華人民共和國雖面臨經濟衰退、青年失業、房地產危機與內部壓力，北京仍然必須持續強化對台論述；中國國家統計局表示，今年3月城鎮不含在校生的16至24歲青年失業率達16.9％。（法新社檔案照）也因此，即使中華人民共和國正面臨經濟衰退、青年失業、房地產危機與內部壓力，北京仍然必須持續強化對台論述。因為一旦放棄「消滅中華民國」，中共自身的歷史正當性、革命法統與民族敘事，都可能開始動搖。所以，兩岸問題的本質，除了統獨之爭外，必需思考：一個仍然存在的中華民國，是否願意繼續存在下去？如何有尊嚴的繼續存在？

（作者為大學教師、台灣基督長老教會二水教會長老）

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