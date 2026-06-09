自由開講》當「電力即國力」成為核電話術：AI焦慮下被簡化的能源問題

◎ 林仁斌

「電力即國力。」近年這句話愈來愈常出現在能源辯論中。隨著AI、半導體與高科技產業快速擴張，供電焦慮逐漸成為公共討論的核心。而當焦慮被放大後，一種熟悉的論述也再次浮現：既然未來需要大量電力，核電似乎便成了理所當然的答案。但問題是，這樣的推論真的成立嗎？

首先，「電力即國力」本身更像政治修辭，而非完整的政策分析。國家的競爭力，從來不只是發多少電，而是能否建立穩定、安全、可調度且具韌性的能源系統。若把能源問題簡化為「誰能發最多電」，討論很容易退化成單一技術崇拜，而忽略真正重要的制度問題。

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AI確實需要穩定電力，但穩定供電不等於只能依靠核電。（圖取自freepik）更值得提醒的是，部分核能支持論述，正試圖把AI與產業焦慮直接轉化為核電正當性。AI確實需要穩定電力，但穩定供電不等於只能依靠核電。真正影響能源安全的，還包括電網韌性、儲能能力、需求管理、分散式能源與調度效率。成熟的能源治理，從來不是押注單一電源，而是降低整體系統脆弱性。然而，當前討論卻逐漸出現一種危險傾向：只要天然氣有風險，就直接推論核電是答案。

問題在於，核電從來不是零風險。支持者反覆強調天然氣價格波動與地緣政治風險，卻極少談核電的長工期、高資本成本、延役風險與核廢問題。這種比較，本質上並不是風險分析，而是風險的選擇性呈現。更現實的是時間問題。AI與產業用電成長，是當前到未來數年的挑戰；但核電從規劃、審查到重啟或新建，往往需要十年以上。換言之，把核電包裝成AI時代的即時解方，本身就存在明顯的時間錯配。

現階段真正能改善短中期供電穩定的，往往是電網升級、儲能系統、尖峰管理，以及再生能源整合，而不是一項可能十多年後才完成的技術投資。此外，當前論述中另一個典型問題，是技術樂觀主義。所謂「第四代核能更安全」、「熔鹽技術避免氫爆」，聽起來充滿未來感，但現實是，多數第四代核能仍停留在示範或研發階段距離大規模商業化仍高度不確定。將未成熟技術當作當前政策依據，本質上是一種政治性的技術想像。

部分核能支持論述經常避開真正核心的問題：責任。核廢料誰處理？延役風險誰承擔？事故成本誰買單？當支持者高談「戰略價值」時，這些問題卻經常被留白。（法新社檔案照）更重要的是，部分核能支持論述經常避開真正核心的問題：責任。核廢料誰處理？延役風險誰承擔？事故成本誰買單？當支持者高談「戰略價值」時，這些問題卻經常被留白。彷彿只要談國力、談AI、談地緣政治，制度風險就能自然消失。

同樣地，所謂「世界返核」，很多時候也只是被選擇性剪輯過的國際敘事。支持者只談日本、瑞典重新討論核能，卻不談德國退核、不談全球核電占比長期停滯，也不談歐美大量核電工程延宕與超支。這種論述真正危險的地方，在於它讓能源政策從制度問題退化成情緒問題。當「電力即國力」變成口號，核電便容易被包裝成愛台灣、挺產業、顧經濟的象徵；而質疑核電的人，則可能被貼上阻礙發展的標籤。但成熟社會真正需要的，從來不是口號，而是誠實。

誠實面對核電的優勢，也誠實面對它的代價。因為能源政策不是信仰選邊，而是風險治理。當討論只剩下「缺電恐懼」與「核電救世」，真正被犧牲的，往往是制度透明與公共理性。而一個把能源問題簡化成單一答案的社會，最後失去的，恐怕不只是能源安全，更是制度理性。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

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