林修民 半導體看天下》美台都想知道國民黨主席訪美 對於國防半導體AI晶片的答案

既然鄭主席這麼有心對於半導體與台灣AI國防的議題，筆者有幾個問題想要公開請教鄭主席。第一、之前被刪除的行政院4800億的無人機預算，請問掌控國會的鄭主席什麼時候要恢復？第二、台灣法律對於走私先進AI半導體晶片到中國的處罰是否太輕？

◎ 林修民

國民黨主席鄭麗文率團訪美，首站與印太專家學者進行座談交流時表示，台海的和平穩定，除了有賴兩岸彼此的決心，也需要國際社會、尤其是美國的支持。

鄭麗文說，面對未來挑戰，她在座談中提出建構台灣AI國防戰略。台灣擁有全球領先的科技與半導體產業優勢，須將優勢延伸至國防領域。

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國民黨主席鄭麗文（前排右五）率團訪美與胡佛研究所學者座談，倡議建構台灣「AI國防戰略」，發揮不對稱作戰的威懾力。（取自國民黨官網）增強國防半導體AI優勢，不是靠嘴巴說說

既然鄭主席這麼有心對於半導體與台灣AI國防的議題，筆者有幾個問題想要公開請教鄭主席

第一、之前被刪除的行政院4800億的無人機預算，請問掌控國會的鄭主席什麼時候要恢復？

被刪除的行政院4800億的無人機預算，請問掌控國會的鄭主席什麼時候要恢復？圖為彈簧刀300無人機。（資料照）

第二、台灣法律對於走私先進AI半導體晶片到中國的處罰是否太輕？

以最近剛發生的美超微（Supermicro）涉及的出口管制犯罪案件爲例，該公司共同創辦人廖益賢與多名高層，涉嫌串謀違反美國出口管制法規，非法將搭載輝達（NVIDIA）高階AI晶片的伺服器走私轉運至中國、香港及澳門地區。

美超微共同創辦人廖益賢涉嫌走私輝達AI晶片到中國，被美方起訴，目前他已辭去美超微董事一職。（資料照）這些涉嫌人串謀違反美國出口管制法（最高可判20年監禁），但台灣只有以偽造文書行政罰錢了事，美國數十年的判刑跟台灣區區幾百萬的罰款相比天差地遠，是否台灣法律有修改的必要？

或許上面的這些問題，也是鄭主席訪問美國東岸時，美國政界跟智庫學者想要知道的問題，更是身為被中國威脅第一線的受害者台灣人民想要知道的問題。

違反美國出口管制法，最高可判20年監禁，台灣法律對於走私先進AI半導體晶片到中國的處罰是否太輕。（路透檔案照）

（作者為科技專欄作家）

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