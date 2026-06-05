自由開講》經濟寒冬下的維穩巨獸：為何中國不再有「天安門」？

◎ 郭昌益

1989年天安門廣場的槍聲，至今已過三十七年。當年，中共以坦克和鮮血換取政權延續，隨後確立了「威權資本主義」路線。黨給中國人民高速經濟成長與富裕的物質生活，中國人民必須交出政治權利與異議空間作為交換。

然而，今日中國正面臨三十年來最凜冽的經濟寒冬。房地產泡沫破裂、地方債務炸鍋，加上居高不下的青年失業率。照社會歷史的規律，當「經濟繁榮」這根唯一的統治支柱開始崩塌時，將會導致社會矛盾激化、群眾抗爭爆發一觸即發。

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1989年天安門廣場的槍聲，至今已過三十七年。當年，中共以坦克和鮮血換取政權延續。（美聯社檔案照）為了挽救政權合法性的危機，中共的解藥並非改革，為了填補政權合法性流失的破口，中共根本沒打算妥協讓步，而是直接切換到『民族主義麻痺』與『數位極權鎮壓』的雙管齊下。在思想與認知面上，中共順勢打著防範境外勢力的旗號，對外資與西方價值築起嚴密的封鎖線，藉由瘋狂煽動國內的極端民族主義，將經濟衰退的責任全部「外部化」。他們透過洗腦式的愛國敘事，營造出遭國際圍堵的受害者形象，藉此麻醉並安撫人民的焦慮情緒。

而在實體統治面上，中共更將國家與人民之間的「權力不對稱」推向了極致。

所謂的權力不對稱，是指國家機器獨佔了所有合法暴力、資源分配與資訊解釋權，而社會大眾卻被完全剝奪了組織、發聲與自保的能力。在1989年，學生與市民尚能透過廣場集會與大字報形成與政府博弈的籌碼；但今日的中共，已徹底碾碎了社會與國家談判的任何空間，讓當今的中國根本沒有醞釀下一場「八九民運」的可能。

在法制面上，中共透過不斷擴張《國家安全法》、《反間諜法》，將模糊的口袋罪名無限上綱。今日的國家機器面對異議，早就不需要開出坦克部隊，單靠日常的行政與司法手段，就能以極低成本將維權行為合法入罪，徹底輾壓公民社會的生存空間。

而真正將這種『權力不對稱』推向極端的，是無孔不入的數位維穩科技。

這套系統已從過去的事後鎮壓，全面進化為「事前預防」。透過天網工程、人臉辨識、通訊軟體實名制，甚至與數位支付深度綁定的社會信用體系，國家死死掐住了每個人的數位足跡與生存命脈。只要群體性事件的火苗在線上群組閃現，國家機器就能瞬間斬斷你的微信支付，凍結你購買高鐵或機票的權利。

只要群體性事件的火苗在線上群組閃現，國家機器就能瞬間斬斷微信支付，凍結購買高鐵或機票的權利。（彭博檔案照）在這種預防性數位極權下，人民被徹底打成一盤散沙，使得「星星之火，無法燎原」。

近年的「白紙運動」就是最血淋淋的一例：即便民怨一度沸騰上街，但在維穩巨獸迅速切斷數位連結、精準秋後算帳之下，這股零星的火苗根本無法跨越階層與地域，注定無法匯聚成當年天安門那般的時代洪流。想發起跨越城市的大規模實體串聯，在技術上已經被徹底鎖死。

但妄想以絕對的權力輾壓與民族主義的虛妄敘事來抵銷經濟衰退，終究無法掩蓋這個體制內在的結構性矛盾。

龐大的維穩經費本身就是無底洞，當地方政府連基層公務員薪水都發不出來時，這台需要砸重金維持的監控機器還能高效運轉多久？

三十七年前的六四，讓中國走上了迷信絕對控制的死胡同；而當過去三十年的「經濟紅利」消耗殆盡，這套高壓體制便徹底失去了最後的遮羞布。歷史早已證明，暴力鎮壓的後座力往往會從體制內部引爆。

當年解放軍少將劉連昆，正是因為對中共在天安門將槍口對準人民感到徹底絕望，最終選擇反叛，在1996年台海危機時向台灣提供了「空包彈」的關鍵情報。今日的中國之所以沒有天安門事件重演的空間，絕非人民安居樂業，而是整個國家被鎖死成一個沒有減壓閥的巨大壓力鍋。當經濟寒冬深不見底，而所有合法發聲的管道都被焊死時，這種靠操弄仇恨與數位極權換來的「穩定」，不但無法長久，反而正在為下一次不可預測的社會動盪與體制崩解，埋下最致命的引信。

「白紙運動」就是最血淋淋的一例，即便民怨一度沸騰，但在維穩巨獸迅速切斷數位連結、精準秋後算帳下，這股零星的火苗根本無法跨越階層與地域。（美聯社檔案照）（作者為政大東亞所所友）

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