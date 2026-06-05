自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》經濟寒冬下的維穩巨獸：為何中國不再有「天安門」？

2026/06/05 13:30

◎ 郭昌益

1989年天安門廣場的槍聲，至今已過三十七年。當年，中共以坦克和鮮血換取政權延續，隨後確立了「威權資本主義」路線。黨給中國人民高速經濟成長與富裕的物質生活，中國人民必須交出政治權利與異議空間作為交換。

然而，今日中國正面臨三十年來最凜冽的經濟寒冬。房地產泡沫破裂、地方債務炸鍋，加上居高不下的青年失業率。照社會歷史的規律，當「經濟繁榮」這根唯一的統治支柱開始崩塌時，將會導致社會矛盾激化、群眾抗爭爆發一觸即發。

1989年天安門廣場的槍聲，至今已過三十七年。當年，中共以坦克和鮮血換取政權延續。（美聯社檔案照）1989年天安門廣場的槍聲，至今已過三十七年。當年，中共以坦克和鮮血換取政權延續。（美聯社檔案照）為了挽救政權合法性的危機，中共的解藥並非改革，為了填補政權合法性流失的破口，中共根本沒打算妥協讓步，而是直接切換到『民族主義麻痺』與『數位極權鎮壓』的雙管齊下。在思想與認知面上，中共順勢打著防範境外勢力的旗號，對外資與西方價值築起嚴密的封鎖線，藉由瘋狂煽動國內的極端民族主義，將經濟衰退的責任全部「外部化」。他們透過洗腦式的愛國敘事，營造出遭國際圍堵的受害者形象，藉此麻醉並安撫人民的焦慮情緒。

而在實體統治面上，中共更將國家與人民之間的「權力不對稱」推向了極致。

所謂的權力不對稱，是指國家機器獨佔了所有合法暴力、資源分配與資訊解釋權，而社會大眾卻被完全剝奪了組織、發聲與自保的能力。在1989年，學生與市民尚能透過廣場集會與大字報形成與政府博弈的籌碼；但今日的中共，已徹底碾碎了社會與國家談判的任何空間，讓當今的中國根本沒有醞釀下一場「八九民運」的可能。

在法制面上，中共透過不斷擴張《國家安全法》、《反間諜法》，將模糊的口袋罪名無限上綱。今日的國家機器面對異議，早就不需要開出坦克部隊，單靠日常的行政與司法手段，就能以極低成本將維權行為合法入罪，徹底輾壓公民社會的生存空間。

而真正將這種『權力不對稱』推向極端的，是無孔不入的數位維穩科技。

這套系統已從過去的事後鎮壓，全面進化為「事前預防」。透過天網工程、人臉辨識、通訊軟體實名制，甚至與數位支付深度綁定的社會信用體系，國家死死掐住了每個人的數位足跡與生存命脈。只要群體性事件的火苗在線上群組閃現，國家機器就能瞬間斬斷你的微信支付，凍結你購買高鐵或機票的權利。

只要群體性事件的火苗在線上群組閃現，國家機器就能瞬間斬斷微信支付，凍結購買高鐵或機票的權利。（彭博檔案照）只要群體性事件的火苗在線上群組閃現，國家機器就能瞬間斬斷微信支付，凍結購買高鐵或機票的權利。（彭博檔案照）在這種預防性數位極權下，人民被徹底打成一盤散沙，使得「星星之火，無法燎原」。

近年的「白紙運動」就是最血淋淋的一例：即便民怨一度沸騰上街，但在維穩巨獸迅速切斷數位連結、精準秋後算帳之下，這股零星的火苗根本無法跨越階層與地域，注定無法匯聚成當年天安門那般的時代洪流。想發起跨越城市的大規模實體串聯，在技術上已經被徹底鎖死。

但妄想以絕對的權力輾壓與民族主義的虛妄敘事來抵銷經濟衰退，終究無法掩蓋這個體制內在的結構性矛盾。

龐大的維穩經費本身就是無底洞，當地方政府連基層公務員薪水都發不出來時，這台需要砸重金維持的監控機器還能高效運轉多久？

三十七年前的六四，讓中國走上了迷信絕對控制的死胡同；而當過去三十年的「經濟紅利」消耗殆盡，這套高壓體制便徹底失去了最後的遮羞布。歷史早已證明，暴力鎮壓的後座力往往會從體制內部引爆。

當年解放軍少將劉連昆，正是因為對中共在天安門將槍口對準人民感到徹底絕望，最終選擇反叛，在1996年台海危機時向台灣提供了「空包彈」的關鍵情報。今日的中國之所以沒有天安門事件重演的空間，絕非人民安居樂業，而是整個國家被鎖死成一個沒有減壓閥的巨大壓力鍋。當經濟寒冬深不見底，而所有合法發聲的管道都被焊死時，這種靠操弄仇恨與數位極權換來的「穩定」，不但無法長久，反而正在為下一次不可預測的社會動盪與體制崩解，埋下最致命的引信。

「白紙運動」就是最血淋淋的一例，即便民怨一度沸騰，但在維穩巨獸迅速切斷數位連結、精準秋後算帳下，這股零星的火苗根本無法跨越階層與地域。（美聯社檔案照）「白紙運動」就是最血淋淋的一例，即便民怨一度沸騰，但在維穩巨獸迅速切斷數位連結、精準秋後算帳下，這股零星的火苗根本無法跨越階層與地域。（美聯社檔案照）（作者為政大東亞所所友）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書