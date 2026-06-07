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健康醫療網》子宮肌瘤怎麼吃？中醫提醒少碰3類食物

日常飲食中，可適度攝取性質較溫和的食材，如薑、紅棗、山藥等，有助於維持脾胃功能與氣血循環。同時，多攝取富含纖維的蔬菜與天然原型食物，也有助於代謝與身體平衡。除了蔬菜與日常飲食外，蛋白質來源也需留意。周宗翰中醫師建議，可優先選擇魚類、豆類等蛋白質來源，並適度減少紅肉與高油脂肉類攝取，以降低身體負擔。
健康醫療網

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2026/06/07 08:00

◎ 健康醫療網

規律作息、適度運動及壓力管理，都是維持荷爾蒙穩定的重要關鍵。（取自貼文）規律作息、適度運動及壓力管理，都是維持荷爾蒙穩定的重要關鍵。（取自貼文）隨著現代女性生活壓力增加，加上飲食習慣逐漸西化，子宮肌瘤已成為常見婦科問題之一。許多患者在確診後，最常詢問的問題之一便是：「我到底該怎麼吃？」

對此，初鳴堂中醫診所周宗翰中醫師表示，飲食確實可能影響子宮肌瘤的生長環境，若未適當調整，可能使肌瘤持續增大，甚至反覆出現。

中醫觀點：氣滯、血瘀、痰濕是常見體質失衡

周宗翰中醫師指出，從中醫觀點來看，子宮肌瘤多與「氣滯、血瘀、痰濕」三大體質失衡有關。其中，長期壓力容易導致氣機不暢，影響氣血循環；而飲食不當則可能產生痰濕，進一步形成瘀滯，最終在子宮形成腫塊。

高油、高糖飲食　可能增加身體負擔

在飲食方面，首先應注意的是高油脂與高糖分食物。周宗翰中醫師表示，若長期大量攝取油炸食物、加工食品及高脂肪飲食，可能間接影響體內荷爾蒙代謝，形成較不利的身體環境。

此外，部分女性習慣經常飲用含糖飲料或攝取甜食，這類食物在中醫觀點中容易助濕生痰，也被認為與肌瘤體質形成有關。

經期大量吃冰　恐影響氣血循環

另一個常被忽略的重點是寒涼飲食。周宗翰中醫師指出，若過量食用冰品或生冷食物，可能損傷脾胃陽氣，影響氣血運行，進而導致瘀血停滯。「很多女性在經期仍大量吃冰，長期下來容易形成寒凝血瘀，對子宮環境影響不小。」周宗翰中醫師表示。子宮肌瘤飲食生活重點。（取自貼文）子宮肌瘤飲食生活重點。（取自貼文）

日常飲食可從「調氣、活血、化濕」著手

那麼，子宮肌瘤患者該怎麼吃？周宗翰中醫師建議，可從「調氣、活血、化濕」三個方向著手。

日常飲食中，可適度攝取性質較溫和的食材，如薑、紅棗、山藥等，有助於維持脾胃功能與氣血循環。同時，多攝取富含纖維的蔬菜與天然原型食物，也有助於代謝與身體平衡。

蛋白質選擇也很重要

除了蔬菜與日常飲食外，蛋白質來源也需留意。周宗翰中醫師建議，可優先選擇魚類、豆類等蛋白質來源，並適度減少紅肉與高油脂肉類攝取，以降低身體負擔。

調理不只忌口　壓力與作息同樣重要

周宗翰中醫師也強調，子宮肌瘤的調理不能只靠「忌口」，整體生活型態調整同樣重要。規律作息、適度運動及壓力管理，都是維持荷爾蒙穩定的重要關鍵。「很多患者只關心吃什麼，卻忽略壓力與情緒，其實這些也是氣滯血瘀的重要因素。」周宗翰中醫師表示。

中醫依體質辨證調理　改善經痛與經血過多

臨床上，中醫會依據個人體質進行辨證調理，透過中藥調整氣血循環，並搭配針灸等方式，作為整體調理的一部分。部分患者在經血過多、經痛與腹脹等不適上，也可能獲得改善。

子宮肌瘤仍需定期追蹤

最後，周宗翰中醫師提醒，子宮肌瘤雖多屬良性，但仍需定期追蹤。若出現肌瘤快速增大、異常出血或嚴重疼痛等情況，應及早就醫評估。透過飲食調整、生活習慣改善與體質調理，多數患者都有機會維持穩定的生活品質。

本文授權轉載自健康醫療網／記者陳靖安報導子宮肌瘤怎麼吃？中醫提醒少碰3類食物

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