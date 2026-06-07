自由開講》規劃興建北部第二高速鐵路

◎ 楊鵬生

台灣高鐵是台灣的驕傲；複製成功經驗，儘速規劃興建北部第二高速鐵路。

高速鐵路是二十一世紀台灣運輸大動脈，台灣高鐵從提議、公共政策辯論、決定採用當年全世界規模最大的BOT方案、招標、興建、營運，歷經初期營運虧損，政黨輪替等林林總總的爛事鳥事，已無需贅述。

請繼續往下閱讀...

高速鐵路是台灣運輸大動脈，採用當年全世界規模最大的BOT方案、招標、興建、營運。（資料照）台灣高鐵延伸宜蘭和屏東的後續階段性計劃吵吵鬧鬧好幾年，也終於定案。

下個階段是儘速規劃興建北部第二高速鐵路。

建議全線採高架施工，沒有隧道工程，施工會更快，不要政府自己興建，一樣採用BOT，不要相信政府可以解決問題，因為政府本身就是問題。

從北往南，走海線，注意海平面升高和地層下陷等問題，儘可能截彎取直，從淡水河北側設站往南，可考慮關渡平原或淡海新市鎮設站，跨越淡水河，設新北台北港站、桃園機場站、新竹火車站、苗栗（集思廣義）、台中沙鹿（台鐵、高鐵、捷運藍線共構）到彰化花壇火車站；盡可能直接和台鐵共站，就沒有旅客接駁的後續問題；北部第二高速鐵路，今天不做，明天後悔。

建議行政院馬上立案進行可行性評估。

第二高鐵走海線，經台中沙鹿（台鐵、高鐵、捷運藍線共構）到彰化花壇火車站。（資料照）（作者為哈佛碩士，專科醫師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法