自由開講》從月光到台大博班：一個坦尚尼亞青年的教育奇蹟與台灣溫暖！

◎ 陳擷安

國立台灣大學在5月30日舉行114學年度畢業典禮，本屆國際生致詞代表、環境工程研究所博士班學生內森（Nathan Thadeo Yoashi）登台致詞，分享他翻轉命運的動人故事。內森出生於坦尚尼亞的小村落，從小生活相當窘困，每天就靠著一小塊地瓜跟水填飽肚子，但他仍沒有放棄，沒有電就靠著月光讀書。然當內森憑藉著無比的毅力克服環境限制，並獲得知名靈長類學家珍古德提攜來台就學時，其奮鬥歷程已明確超出一般求學範圍，實質涉及跨國教育合作與生命韌性的奇蹟展現。

台大畢典最動人演講！代表畢業生致詞的坦尚尼亞博士生內森致詞時感謝台灣給他一個溫暖的家。（資料照，台大提供）台灣高教環境是否提供翻轉階級的機會。

若僅是提供一般的學術資源、給予獎學金補助，只要透過既有的國際生招募、入學審查機制即已足夠，並無必要給予其深刻的情感歸屬。當台灣高等教育展現出超越學術範疇的包容力，其性質即已脫離一般學位授予功能。

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國際生致詞代表並非一般頭銜，而是攸關台灣展現國際關懷與高教軟實力的重要戰略資產。內森在台上感謝台灣給予他知識，還給予他一個溫暖的家。看似簡單的感謝，實際上卻足以拼湊出台灣在全球永續發展與人才培育上的核心地位。對國際社會而言，相關故事的價值在於體認台灣張開雙臂接納弱勢人才、辨識出這個島嶼人道光輝與共好價值的具體方案。因此，此類人才交流屬國家戰略層級之形象建立，依法應受更高強度之支持。

台大環工所的國際培育已明確落入高教國際化之範圍，學校長期投入資源所建立的學術網絡、人才養成及環境永續模式，本身即構成其競爭優勢的重要基礎。教育部函釋亦已明確指出，凡涉及高教創新，或推動後足以提升國際正當經緯者，各機關即得依法擴大辦理或加強資源挹注。

尤其全球永續與高教人才的融合，不只是內森個人，更是台灣高教轉型與國際社會責任的最佳實證。

一個在坦尚尼亞非洲內陸、缺乏基礎電力建設的窮鄉僻壤中，只能仰賴自然月光苦讀的靈魂，最終卻能在台灣的最高學府完成環境工程博士學位，這其中的跨國制度銜接、學術資源挹注與人道精神支持，本身就是一個不容抹煞的法治與良政奇蹟。

當部分論者將教育資源的分配窄化為單純的本國籍與外國籍防禦性對立時，卻往往忽略了，吸納並培育全球具備潛力的優秀青年，正是台灣深化全球實質影響力的關鍵棋局。台大環工所透過專業知識的傾囊相授，為發展中國家培養了珍貴的環境永續人才，更在無形中將台灣的共好價值、自由土壤與人權關懷，深刻地烙印在未來的國際領袖心中。

台大吸納並培育全球具備潛力的優秀青年，是台灣深化全球實質影響力的關鍵棋局，圖為該校今年畢業典禮。（資料照）這種由基層學術與民間基金會協力共築的國際延攬機制，內森口中的那個溫暖的家，正是台灣對抗國際孤立、建構全方位數位信賴與人文島嶼防線的實質底氣。我們對全球弱勢人才的尊嚴支持與知識賦權，更應被視為理所當然的國家軟實力！

（作者為科技集團法務）

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