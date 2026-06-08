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自由開講》台灣晶片不是偷來的 是靠工程師的青春硬生生「接盤」得來的成果

2026/06/08 10:00

◎ 張厚光

美國總統川普（Donald Trump）多次公開指稱台灣「偷走」美國晶片產業，甚至直接使用「偷」（steal）這個字眼。這番言論對無數台灣人而言，不只是失言，更是一場顛倒黑白的歷史重寫。如果我們真正回頭檢視半導體產業的發展歷程，就會發現：台灣從未偷走美國的晶片產業，而是美國當年自己親手把製造環節外包出去，最後由台灣人用汗水與青春接住、撐起，甚至替全球守住了科技文明的核心命脈

美國總統川普（Donald Trump）多次公開指稱台灣「偷走」美國晶片產業，甚至直接使用「偷」（steal）這個字眼。（法新社檔案照）美國總統川普（Donald Trump）多次公開指稱台灣「偷走」美國晶片產業，甚至直接使用「偷」（steal）這個字眼。（法新社檔案照）所謂「偷」，是趁人不備，把別人的東西據為己有。但台灣半導體產業的崛起，從來不是從美國口袋裡摸出來的。早在一九八〇年代，美國科技產業便開始大規模追求「輕資產化」，將高污染、高耗能、高資本支出的製造環節逐步外移，自己則專注於利潤更高的設計、品牌與金融市場。當時，美國企業並不是被迫離開製造，而是為了追求華爾街的季度財報與短期股價表現，主動選擇放棄。

也正是在這樣的背景下，張忠謀（Morris Chang）創立了台積電（TSMC），並創新提出「晶圓代工」模式。這套模式的本質，不是取代美國，而是替全世界科技公司服務。包括蘋果、高通、超微，甚至今天被美國視為國家AI戰略資產的輝達（Nvidia），都高度依賴台積電的先進製程。

這從來不是偷竊，而是一場全球資本主義下的產業分工。美國企業選擇專注設計，台灣則承擔製造風險；圖為台積電。（美聯社檔案照）這從來不是偷竊，而是一場全球資本主義下的產業分工。美國企業選擇專注設計，台灣則承擔製造風險；圖為台積電。（美聯社檔案照）這從來不是偷竊，而是一場全球資本主義下的產業分工。美國企業選擇專注設計，台灣則承擔製造風險。美國享受了數十年的高科技紅利與股市榮景，台灣則是用無數工程師的青春、爆肝輪班制度、珍貴的水電資源與環境代價，硬生生撐起全球最複雜的供應鏈。今天川普一句「偷走產業」，等於是否定了整整四十多年來全球化下的市場選擇，更是對台灣產業工作者最大的羞辱。

更諷刺的是，美國其實從未真正失去半導體主導權。直到今天，美國仍牢牢掌握EDA設計軟體、關鍵半導體設備、核心專利與晶片架構。從英特爾到輝達，美國依然是全球半導體創新的核心。真正出現問題的，是美國自身長期的「去工業化」與短視政策。當製造業被華爾街視為「低效率資產」而遭到拋棄時，這絕不是台灣造成的，而是美國自己的選擇。

事實上，若沒有台積電，今天美國引以為傲的AI革命根本無法實現。黃仁勳再強的晶片設計，若沒有台灣的先進封裝與製程，也只會停留在圖紙階段。某種程度上，台灣不但沒有偷走美國的未來，反而是在美國放棄製造能力後，替美國保住了科技霸權的硬體基礎。

若沒有台積電，今天美國引以為傲的AI革命根本無法實現。黃仁勳再強的晶片設計，若沒有台灣的先進封裝與製程，也只會停留在圖紙階段。（資料照）若沒有台積電，今天美國引以為傲的AI革命根本無法實現。黃仁勳再強的晶片設計，若沒有台灣的先進封裝與製程，也只會停留在圖紙階段。（資料照）面對地緣政治與疫情衝擊，美國推動供應鏈重組、要求晶片製造回流，站在國家安全的立場，這可以理解，盟友之間也絕對可以討論與協調。但問題在於，美國政客不該用「偷竊」這種充滿民粹情緒與惡意的語言，把自身產業政策的失誤，全面甩鍋給一個長年替美國承擔製造風險、在第一線捍衛民主供應鏈的忠實夥伴。

台灣沒有偷走美國的晶片產業。真正發生的歷史真相是：美國當年在追求全球化利潤時，親手把製造業一步一步丟了出去；而台灣，只是比別人更早看見機會、更願意承擔代價，也更努力把事情做到極致。如今，面對威權體制的擴張威脅，台灣依然頂住壓力，正努力幫全球民主陣營把這個關鍵核心「撿回來」並牢牢守住。美國政客在收割科技紅利的同時，欠台灣半導體從業人員一個公道。

（作者服務於漢翔航空）

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