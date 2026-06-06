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矢板明夫觀點》中國驅逐紐時記者 言論環境持續惡化

中國打壓新聞自由最厲害的地方，不是直接封住你的嘴，而是讓你慢慢學會少說、少問、少碰。這幾年，中國言論環境還在持續惡化。
矢板明夫

矢板明夫

2026/06/06 21:00

◎ 矢板明夫

最近，美中之間因為《紐約時報》駐北京記者王月眉遭驅逐，再度掀起一場新聞自由風波。

事情起於2025年底，《紐約時報》在一場峰會中播出對賴清德總統的預錄專訪。主持人在節目中直接把台灣稱為「國家」，賴總統也談到中國軍事擴張對區域安全造成威脅。幾個月後，北京沒有去找節目製作團隊，而是把怒氣發洩到該報駐北京記者的身上。

紐約時報記者王月眉在芝加哥郊區長大，畢業於耶魯大學，自2020年起派駐北京，報導中國疫情、社會變遷、言論審查與新疆議題。（取自貼文）紐約時報記者王月眉在芝加哥郊區長大，畢業於耶魯大學，自2020年起派駐北京，報導中國疫情、社會變遷、言論審查與新疆議題。（取自貼文） 今年二月，《紐約時報》駐北京記者王月眉（Vivian Wang）遭要求離境。這位華裔美國記者在芝加哥郊區長大，畢業於耶魯大學，自2020年起派駐北京，報導中國疫情、社會變遷、言論審查與新疆議題。今年五月，美國則以驅逐一名新華社記者作為對等反制。

很多人看到這則新聞，會覺得這又是中國打壓新聞自由的一個案例。但對我來說，感受不太一樣。因為，我曾經作為外國媒體記者在北京生活十年。

三千多個日子裡，每天都會感受到各種看不見的壓力。重要國際會議的記者證可能突然被取消；前一天答應受訪的人，隔天電話就不接；隨時可能被叫到宣傳部、外交部、公安單位「聊一聊」。名義上是溝通，實際上是警告。去敏感地區採訪，永遠有人跟蹤。遇到這些事情，一開始令人憤怒，後來變成疲憊，再來是恐懼。最後，很多人開始自我審查。

中國打壓新聞自由最厲害的地方，不是直接封住你的嘴，而是讓你慢慢學會少說、少問、少碰。

這幾年，中國言論環境還在持續惡化。

諷刺的是，很多長期生活在自由社會的人，卻對這一切視而不見。有些人去了幾趟上海、深圳，看了高鐵、無人商店、行動支付，就開始說「中國進步太多了」、「民主太亂了」、「中國其實沒那麼可怕」。完全沒意識到自己看到的只是「櫥窗」而已。

媒體報導，中國近期因不滿紐時專訪總統賴清德，而驅逐了紐時中國特派員王月眉。（美聯社檔案照）媒體報導，中國近期因不滿紐時專訪總統賴清德，而驅逐了紐時中國特派員王月眉。（美聯社檔案照） 真正的中國，是一個會把外國記者驅逐出境、把採訪對象嚇到關機、把壓力變成日常空氣的國家。因為中共是一個缺乏安全感、缺乏自信的政權，對任何不受控制的聲音都感到恐懼。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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