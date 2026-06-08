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自由開講》大國博弈下的台灣安全雙重奏：從「川賴通話」戰略紅利看內外防線的重塑

2026/06/08 20:00

◎ 李瑋聆

日前台灣的國安與外交迎來令人目不暇給的雙重震撼。外部地緣政治上，美國總統川普在「川習會」落幕後，公開預告將與中華民國總統賴清德通話，為台美實質關係拋出震撼彈；但國防實務上，卻同時傳出受美伊衝突影響，美方為確保自身彈藥庫存，決定暫緩價值140億美元的對台軍售。與此同時，攸關台灣潛艦國造指標的原型艦「海鯤號」，因海測尚未全面落實，後續預算在立法院遭到凍結，送交朝野協商。這三則新聞交織出台灣當前的戰略真實切片：我們正面臨外部「象徵性政治紅利」與「現實主義安全考驗」的劇烈拉扯，而內部的民主防線則陷入了意識形態撕裂的內耗僵局。

美國總統川普日前預告將與賴清德總統通話。（法新社、美聯社檔案照；本報合成）美國總統川普日前預告將與賴清德總統通話。（法新社、美聯社檔案照；本報合成）透視川普通話的「兩刃之劍」

首先，必須冷靜審視川普預告與賴清德通話這柄「兩刃之劍」。元首級的直接對話無疑是台灣在國際舞台展現主體性的重要突破，但在華府與北京試圖建立「中美建設性戰略穩定關係」的新框架下，這項高調支持帶有強烈的商人交易特質（Transactional）。對美國而言，台灣議題始終是牽制北京最核心且有效的政治槓桿。

川普在此時拋出通話訊息，更像是在大國博弈新框架內進行的一場「壓力量測」，測試北京的忍受底線並鋪墊籌碼。因此，賴政府絕不能盲目樂觀地將此視為美方對台政策的全面翻轉，而應警惕一旦兩強在核心利益上達成妥協，高調的政治紅利是否會面臨邊際遞減。國安團隊必須保持高度的戰略定力，將象徵性的通話現貨化為制度性的防禦資產，方能免於淪為他人對抗的籌碼。

現實主義的棒喝：軍售延宕對國防自主的啟示

如果說川普的通話預告帶來了絢麗的外交光暈，那麼美方決定暫緩140億美元對台軍售的消息，則是一記現實主義的當頭棒喝。在國際政治的殘酷現實中，國家的核心利益永遠高於盟友盟約。當美國自身面臨中東衝突等直接軍事威脅時，其資源配置必然遵循「自身安全第一」的邏輯，將台灣的防衛需求向後推遲。

美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）表示對台140億美元軍售暫停，先確保伊朗戰爭庫存。（路透檔案照）美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）表示對台140億美元軍售暫停，先確保伊朗戰爭庫存。（路透檔案照）這場軍售延宕案雄辯地證明了：國家安全絕不能單純寄託於他國盟友的善意。外購武器固然是快速提升戰力的手段，但唯有「國防自主」，才是確保關鍵時刻不被斷炊的唯一底牌。正是在此背景下，以「海鯤號」為代表的潛艦國造計畫，更顯露出其不可替代的迫切性。潛艦作為不對稱作戰的戰略利器，是台灣反封鎖、嚇阻不當軍事冒險的關鍵資產。如果核心戰力完全仰賴外部軍售，一旦地緣政治衝突爆發，台灣防衛網絡將出現致命空窗期。外部環境越動盪，內部推進自主國防的步伐就必須越發堅定。

內部防線的考驗：重塑國防預算的理性監督

然而，當外部現實不斷提醒我們國防自主的迫切性時，內政層面的預算攻防卻反映出內部防線的撕裂。海鯤號後續預算遭到凍結，隨即引發了「賣台」與「護航」的極端輿論對立。這種非黑即白的意識形態動員，正嚴重腐蝕台灣健全的民主監督體制。

我們必須明確指出，在野黨針對「尚未完成海測即編列後續預算」提出質疑，在財政紀律與國會監督的立場上，具備完全的正當性。民主國家的國會本應扮演把關品質、看緊人民荷包的角色，若將合法的預算監督皆扣上政治帽子，無異於放棄了民主制衡的核心價值。

潛艦海鯤號的海測已進入收尾階段，但後續預算遭到凍結。（資料照）潛艦海鯤號的海測已進入收尾階段，但後續預算遭到凍結。（資料照）相反地，執政黨與國防部也應調整應對戰術，停止情緒性動員，改以專業與透明度爭取信任。國防部應主動且詳盡地向立法院進行專案報告，清晰說明海測的具體進度與風險控管方案。真正的國防韌性不僅來自於武器的質與量，更來自於國內朝野與人民對於國防政策的共識與信任。

 結論：凝聚共識，築起堅實的國家安全防線

大國博弈的浪潮滾滾而來，川普的通話預告與美方的軍售延宕，恰好為台灣上了一堂最深刻的戰略課。它告訴我們，外交突破必須與實質防衛能力互為表裡，而核心防衛能力則必須依賴內部的團結與制度的健全。

當前送交朝野協商的「海鯤號」預算，正是一個重塑理性監督機制的絕佳契機。朝野政黨應揚棄政治算計，達成「海測過關、預算解凍」的務實共識，向國際社會展現台灣既具備健全的民主制衡，又擁有堅定的自我防衛決心。台灣唯有在驚濤駭浪中精準拿捏美中台動態平衡、對外堅持國防自主降低依賴風險，對內建立理性監督凝聚朝野共識，方能在這場兩刃之劍的國際地緣政治海嘯中，築起一道真正堅不可摧的國家安全防線。

國防部應主動且詳盡地向立法院進行專案報告，清晰說明海測的具體進度與風險控管方案。（資料照）國防部應主動且詳盡地向立法院進行專案報告，清晰說明海測的具體進度與風險控管方案。（資料照） （作者為台北市民）

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