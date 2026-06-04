自由開講》從輝達投資台灣 談「微型憲政實驗」

◎ 施聰穎

最近讀到黃炎東教授的文章，他以輝達（NVIDIA）投資台灣、佈局北士科為核心，深刻闡述了「AI全球戰略、憲政治理與人文管理哲學」三者融合的必要性。我很認同，當台灣已成為「AI革命的震央」，我們對AI的討論，就不能只停留在技術，更必須深入到治理。

輝達台灣新總部2030年啟用，採玻璃帷幕設計、沒有電梯，新建築將成為經典地標，與美國總部下一代建築的設計相同 。（資料照）不過，作為一個每天都在試圖把「治理」親手焊出來的實作現場工作者，我對黃教授文中的「憲政治理」與「人文管理」，有著另一種角度的體會。我嘗試建立一套AI之間的協作機制，有點像一個小小的「虛擬內閣」：有人負責創意，有人負責數據，有人負責法律風控。這套機制在運作時，遇到了一個在戰略層級很好說、在實作現場卻極其困難的問題：「法律與規則，總有灰色地帶。當AI的建議踩在模糊邊界上時，我們該怎麼辦？」

在我的微型實驗裡，理論上法務角色可以「一票否決」任何踩紅線的提案，很安全。但一進入真實情境，問題就來了——不是所有問題都非黑即白。更多時候，它處於「有風險，但尚可討論」的灰色地帶。如果直接否決，許多有潛力的方案可能就此夭折，團隊也會變得保守。這讓我思考，我們追求的可能不只是一道完美的「法律防火牆」，而是一套 「能容納灰色地帶、能動態調整、並且最終由人來做主」的決策秩序。

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在AI時代，無論是國家層級的「憲政治理」，或是企業內部的「管理哲學」，其核心可能不是冰冷的「法律條文」，而是有溫度的 「人治」；示意圖。（路透檔案照）換句話說，在AI時代，無論是國家層級的「憲政治理」，或是企業內部的「管理哲學」，其核心可能不是冰冷的「法律條文」，而是有溫度的 「人治」，讓規則由人來定義、判斷由人來校準、責任由人來承擔。我現在進行的實驗，試圖在AI的冰冷邏輯與人類的複雜判斷之間，搭一座橋。它不建造萬能的AI法官，而是提供一個「框架」，讓企業可以自己定義規則，讓AI協助制衡、提出預警，把最終的「領航權」，穩穩地交回到人的手中。

就像黃教授文中所期許的，AI發展必須「向下扎根、造福基層」。我認為，真正能落地的AI治理，不是寫在紙上的完美藍圖，而是在一次次在「灰色地帶」的碰撞中，被討論、被修正、被共同認可出來的「人治」秩序。

如果你也對「人治」與「法治」在AI時代的平衡點感興趣，或是在推動「AI人文管理」時遇到過類似的困惑，也許大家可以一起來討論並解決。

（作者為「微型憲政實驗」開發者）

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