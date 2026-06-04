自由開講》從文革60週年，看中共文革2.0ing

◎ 愚工

5月16日是中國文化大革命發動60週年。

由中共中央黨史研究室研究員席宣與中共中央黨校教授金春明合著，中共黨史出版社於1996年7月出版的《文化大革命簡史》將這場十年浩劫定性為「由領導者錯誤發動、被反革命集團利用的內亂」；1981年6月中共十一屆六中全會通過的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》指出：「1966年5月至1976年10月的文化大革命，使黨、國家和人民遭到建國以來最嚴重的挫折和損失。」這場「內亂」對中國的社會，政治，經濟和人心都造成巨大衝擊和深刻改變，遺毒延續幾代人至今，甚至影響到全世界。

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中國「無產階級文化大革命」被視為持續十年的災難。（美聯社檔案照）



的確，當年父母子女及手足親情、師生、同儕、同事、街坊鄰居好友間的人際關係在政府的蠱惑下，為了向黨及領導人展現「絕對忠誠」而開撕互鬥、相互舉報的故事，筆者在中國生活及工作近三十年，身歷其境的中國友人很多身兼受害者加害者於一身。中國禁書「天罡系列」（共四冊）就描述一位文革後擔任某省省委書記的高官接受訪談時感歎地說，「我們這一代人有誰沒被迫殺過人」；北京《新京報》2013年8月7日一篇題為《一名紅衛兵的懺悔：永不饒恕自己弑母》的深度報導：現為執業律師張紅兵在文革期間舉報母親在家人晚餐時發表的反動言論，導致母親被槍決的事件，以及他此後數十年的內心煎熬與公開懺悔〜。

當今中國社會的人際間誠信，及對法紀的蔑視，與陰狠毒辣文化瀰漫，都是文革遺毒的冰山一角。

2013年10月7日，英國媒體《BBC》「習近平，2.0版的毛澤東？」2023年10月4日，《北美智權報》「文革2.0讓中國經濟政策加速邁向衰退？」2024年10月14日，法國媒體《rfi》「中國難以擺脫毛的幽靈是制度使然」等文章不約而同，就中國自2012年習近平出任中共中央總書記執政後，在言論管控、意識形態、個人崇拜以及社會動員等面向日益緊縮的現象，提出評析，佐證中國的「文革2.0」ing：中國正在重複「由領導者錯誤發動的內亂」。歷史不會重複，但總是有驚人的相似，當年毛澤東有威望與學識及能力，所以中國最終沒事；如今的習近平沒有毛澤東的威望與學識及能力，卻想當毛澤東，東施效顰的結果，中國共產黨很可能毀在他手裡，吾人且拭目以待。

習近平（左）沒有毛澤東（右）的威望與學識及能力，卻想當毛澤東，東施效顰的結果，中國共產黨很可能毀在他手裡。（美聯社檔案照） （作者從商）

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