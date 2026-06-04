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自由開講》未平反六四 中共無權對台灣的民主政府說三道四

2026/06/04 09:00

◎ 陳啟濃

一個專制極權國家，人民沒有民主的選舉權利，領導人更霸占權位14年，對周邊國家頤指氣使，還有臉對民主台灣人民選出來的總統，用指責抹黑的言論進行批評。不難看出全世界最為極權，對世界安全構成最大威脅的政權，正是中共獨裁政權。

一個專制極權國家，人民沒有民主的選舉權利，領導人更霸占權位14年。圖為中共領導人習近平。（歐新社檔案照）一個專制極權國家，人民沒有民主的選舉權利，領導人更霸占權位14年。圖為中共領導人習近平。（歐新社檔案照）除了持續用「冥頑不化的台獨本質」來抹黑賴清德總統，中共已經找不出其他說法，變不出其他花樣，可以找到賴清德總統的罩門。毫無歷史素養的欺騙兩岸人民「台灣是中國不可分割的領土」，台灣歷來只在清朝短暫的納入清領土，中華民國創立時台灣是在日本版圖，中華人民共和國還沒奪權成功。台灣又怎會是「中國不可分割的領土」，這是昧於歷史極端荒謬的說法。

六四天安門血淚 未得到冤案平反

更扯的是把兩岸失去溝通的原因，講成是為賴清德政府拒絕接受「一個中國的九二共識」，這只是國共的共識，怎可以成為中華民國政府與人民的共識。中共連中國人民都交代不過去，中國人民要的政治權利，六四天安門的血淚，還沒得到政治上的回應與冤案的平反。

共產黨只想跟國民黨連成一氣，聯手繼續在兩岸掌控政治權力，然而中國人民已然覺醒，台灣早已民主深化，國家體制不是政黨可以濫權放縱，而是要尊重人民的意願與選擇。

台灣人民自決 不可能承認「一個中國」

再說兩岸交流最大的阻礙正是中共政權，單單中國人民來台旅遊交流，都要受控於中共的批准，台灣人卻可以自由前往中國。既然是為利益，為人民的福祉，都應該拋棄意識形態，尊重彼此的存在，平等的交流互惠。中共卻先有前提，設下陷阱，要台灣承認「一個中國原則」。

台灣不可能承認「一個中國」，因為台灣未來的決定權要尊重人民的意願，況且中共的「一個中國原則」，就是接受中華人民共和國統治下的一國兩制，香港人的悲劇，已經說明這是不可能。客觀看來，台灣才是兩岸人民未來民主繁榮的希望。

1989年，學生們和市民、工廠工人聚集在北京天安門廣場，孰料中共卻對手無寸鐵的人民展開大屠殺。（法新社檔案照）1989年，學生們和市民、工廠工人聚集在北京天安門廣場，孰料中共卻對手無寸鐵的人民展開大屠殺。（法新社檔案照）（作者為政治評論員）

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