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自由開講》把土方噴成綠地 掩蓋不了治理的荒腔走板

2026/06/07 12:30

◎ 郭索

自由開講》把土方噴成綠地 掩蓋不了治理的荒腔走板中捷龍井機廠用地驚現大量陳年廢棄物。（台中市議會民進黨團總召周永鴻提供）

近日網路流傳一組台中捷運工程周邊照片，引發大量討論。畫面中，大量裸露土方與疑似廢棄堆置區域，被覆蓋綠色噴漆或綠色材質後，遠看宛如一片草地。網友諷刺地表示，這樣一來衛星空拍就「看不出垃圾」，甚至有人直言這種做法與中國地方政府過去慣用的「綠漆維穩」沒有兩樣。這起事件之所以迅速延燒，不只是因為畫面荒謬，更因為它刺中了台灣人民對地方治理最深的不安，那就是某些政府單位似乎越來越在乎「看起來像有處理」，而不是問題是否真的被解決。

事實上，人民真正憤怒的，從來不只是土方，而是那種敷衍社會監督的態度。正常的工程管理，應該是公開土方來源、合法棄置地點、環境監測數據與施工改善措施，而不是利用視覺掩飾降低輿論壓力。當一個城市開始習慣用空拍圖、美化圖、渲染圖來包裝問題時，代表行政文化已逐漸從「治理」變成「演出」。這也是為何許多人第一時間會聯想到中國。因為中國地方政府長期存在「做給上面看」的官僚文化，從沙漠噴綠漆、假草皮、假藍天，到各種表面式整治工程，本質都是把問題藏起來，而不是解決問題。如今台灣民眾竟能在本土工程中看見相似既視感，這其實是對地方政治極為沉重的警告。

捷工局表示，機廠目前正進行廢棄物清理前置作業，該綠色物質是「環保無毒防塵抑制劑」而非油漆。（捷工局提供）捷工局表示，機廠目前正進行廢棄物清理前置作業，該綠色物質是「環保無毒防塵抑制劑」而非油漆。（捷工局提供）尤其台中近年來不斷強調重大建設、都市升級與城市美學，但一個真正進步的城市，不會只有漂亮的宣傳影片與空拍畫面，而是要經得起細部檢驗。人民現在早已不是只能接受單向宣傳的年代，手機拍攝、空拍機、衛星圖資與社群媒體，早已讓公共工程暴露在全民監督之下。若政府還停留在「把畫面弄漂亮就好」的思維，那最後只會加速民眾的不信任。因為人民會開始懷疑，今天是土方被噴綠，明天還有多少問題也只是被「蓋起來」而已。

更值得注意的是，這種政治文化背後，其實反映出台灣部分地方政治的權力傲慢。當地方長期由單一勢力掌握，缺乏真正強力監督時，行政系統很容易產生「能壓就壓、能遮就遮」的慣性。尤其面對環境議題、土地開發與大型公共工程，若沒有透明制度與外部監督，最後往往就會變成形式主義治理。人民看到的不是誠實面對問題，而是各種包裝術與話術。這也是為什麼許多人會憤怒地說，這種做法根本不像民主治理，更像威權體制下的表面工程。

真正成熟的民主社會，不怕人民看見問題，怕的是政府失去誠信。因為垃圾不會因為被噴成綠色就消失，污染也不會因為空拍看不到就不存在；台中市捷工局召開龍井機廠廢棄物協商會議。（台中市政府提供）真正成熟的民主社會，不怕人民看見問題，怕的是政府失去誠信。因為垃圾不會因為被噴成綠色就消失，污染也不會因為空拍看不到就不存在；台中市捷工局召開龍井機廠廢棄物協商會議。（台中市政府提供）真正成熟的民主社會，不怕人民看見問題，怕的是政府失去誠信。因為垃圾不會因為被噴成綠色就消失，污染也不會因為空拍看不到就不存在。今天人民嘲諷「厲害台中」，不是因為真的佩服，而是對某些政治人物過度迷信形象包裝的一種反諷。當一個城市開始用顏色掩蓋問題時，它失去的可能不只是土地管理能力，而是整座城市最珍貴的公共信任。

（作者為自由評論者）

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