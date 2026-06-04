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自由開講》天安門的槍聲停了，但中共的恐懼從未停止

2026/06/04 08:00

◎ 宗介

每年六月，中共總是試圖讓世界忘記一個日期─1989年6月4日。

然而，從洛杉磯六四紀念館遭破壞，到香港民主人士持續被囚禁，再到「天安門母親」年復一年的呼籲，都證明了一件事：中共或許能封鎖網路、刪除歷史、壓制言論，卻始終無法真正抹去六四天安門事件的記憶。

1989年中國北京天安門廣場有大學生聚集爭取民主，最終在六月四日被中共出動武力血腥鎮壓。（法新社檔案照）1989年中國北京天安門廣場有大學生聚集爭取民主，最終在六月四日被中共出動武力血腥鎮壓。（法新社檔案照）六四事件已經過去37年，但中共對這段歷史的恐懼絲毫未減。

若六四真如北京所宣稱只是「政治風波」，為何至今仍要封鎖相關資訊？為何每到六月，北京便如臨大敵？為何海外紀念館會遭破壞，香港紀念六四的人士會被以「國安罪名」起訴？答案其實很簡單：因為真相從未被公開，責任從未被追究。

洛杉磯六四紀念館遭人潛入破壞，監視器遭刻意毀損，時間點又恰逢六四週年前夕，背後動機耐人尋味。這種跨境威脅與恐嚇手法，恰恰反映出中共統戰與長臂管轄的本質。它不僅要控制中國人民，也企圖將恐懼輸出到海外，讓紀念六四、討論民主的人噤聲。然而事與願違，紀念館活動當天反而湧入更多支持者，再次證明壓迫無法消滅記憶。

六四天安門事件37週年前夕，位於美國洛杉磯的六四紀念館當地時間5月31日遭人破壞。紀念館館長、六四民運領袖王丹表示，風雨再大也會挺住。（擷取自王丹网站Wang Dan\'s Page﻿臉書）六四天安門事件37週年前夕，位於美國洛杉磯的六四紀念館當地時間5月31日遭人破壞。紀念館館長、六四民運領袖王丹表示，風雨再大也會挺住。（擷取自王丹网站Wang Dan\'s Page﻿臉書）另一方面，香港的變化更令人警惕。曾經每年數十萬人參與六四燭光晚會的香港，如今連紀念六四都可能被視為犯罪。支聯會前主席李卓人、副主席鄒幸彤被控「煽動顛覆國家政權」，已遭羈押超過1700天。這不只是兩個人的案件，更象徵香港言論自由與集會自由的崩解。當一個政權連悼念死者、追求真相都無法容忍，它所害怕的已經不是抗議，而是人民的記憶。

中共近年對台統戰也經常操作「歷史失憶」。它不斷宣傳經濟成就、科技發展與民族復興，卻刻意避談六四、文革、新疆人權與香港民主運動。因為一旦人民開始追問歷史，就會發現中共所謂的「穩定」，很多時候是建立在壓制與恐懼之上。

37年過去了，當年站在天安門廣場上的年輕人早已白髮蒼蒼，有些人甚至已離開人世。

但六四留給世人的啟示從未過時：自由不是統治者的恩賜，而是人民爭取來的權利；民主或許不完美，但遠比不能質疑、不能反對、不能記憶的體制更值得珍惜。

前「香港支聯會」副主席鄒幸彤因組織紀念六四天安門事件的維園燭光晚會，遭港府以《港區國安法》羈押。（美聯社檔案照）前「香港支聯會」副主席鄒幸彤因組織紀念六四天安門事件的維園燭光晚會，遭港府以《港區國安法》羈押。（美聯社檔案照）中共可以封鎖網路，可以關押異議人士，可以拆除紀念碑，但它永遠無法消滅真相。

因為每一次紀念六四，每一次要求平反，每一次為受害者發聲，都是對歷史最有力的見證。對台灣而言，記住六四不只是緬懷過去，更是在提醒自己：民主自由從來不是理所當然，而是需要一代又一代人共同守護的價值。

（作者為研究生）

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