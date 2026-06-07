自由開講》體協換屆的關鍵時刻，台灣棒球該走向專業治理

◎ 張進豐

重視體育在台灣喊了很多年，大部分政商名流也樂於在國際賽事期間蹭議題、發激勵獎金，甚至有政客會把轄內道路改成運動明星的名字。然而真正重視體育不該是錦上添花，長期投入資源打基礎，建立友善、高效，尊重專業治理的制度，才會營造出可永續發展的體育環境。

在蔡政府時期啟動「黃金計畫」提升國家隊培訓水準，蔡其昌成為中職會長後改善國內棒球生態，更在12強、經典賽屢創佳績。（資料照）所幸，近年政府十分用心支持體育，在蔡政府時期啟動「黃金計畫」提升國家隊培訓水準，蔡其昌成為中職會長後改善國內棒球生態，更在12強、經典賽屢創佳績。到賴政府時期，促進國內體育發展的措施有增無減，如奧運金牌得主李洋被政府延攬為首任運動部長，上任僅半年多，就推出運動產業化、減少單項運動協會浮編預算等政策；賴政府第一位經濟部長郭智輝則鼓勵國營企業支持運動隊伍，為棒球挹注更多的資源。

備戰2020東京奧運的「黃金計畫」，是賴清德在行政院長任內啟動，成就台灣體育史上一個重要里程碑。中華隊在該屆奧運以2金、4銀、6銅、共12面獎牌，創下隊史最佳紀錄，也讓外界重新認識台灣運動員的潛力。而且奧運奪牌勢頭成功延續至2024巴黎奧運，以2金、5銅的成績，創下史上次佳成績。

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兩屆奧運的優秀成果，證明體育成績不僅依靠選手個人天賦與努力，支援制度的改良亦至關重要。「黃金計畫」讓選手們能得到全方位支持，同時避免了種種國際賽亂象再次發生。另一個明顯的轉變發生在棒球領域，在蔡其昌出任中職會長後，立法院修訂《運動產業發展條例》，助中職擴大財源。同時，實質上由政府支持的棒協與中職逐步放下過去權責混亂的恩恩怨怨，建立起了Team Taiwan的合作模式，雙方形成明確專業分工。

兩屆奧運的優秀成果，證明體育成績不僅依靠選手個人天賦與努力，支援制度的改良亦至關重要；2020東京奧運女子舉重59公斤量級金牌郭婞淳（右）、64公斤量級銅牌陳玟卉。（資料照）現在國際賽由中職負責國際一級賽事的教練團籌組、球員選拔與訓練，以及複雜瑣碎的後勤，並提供聯盟資源；棒協則負責國際對外窗口和制度統籌，同時與中職合作支援後勤及情蒐工作。棒球傳奇王貞治對此評論：「中職與棒協的合作無間，對提升台灣隊戰力有很大助益。」

可惜，儘管體育政策的主管機關已經抬升到部會層級，運動產業的法規制度也有所鬆綁，單項運動協會內部的沉痾，仍然是台灣體育改革的一大阻力。即使是與中職和解、轉型較成功的棒協，同樣無法擺脫人事尾大不掉的魔咒。現任棒協秘書長林宗成自2000年任職至今，被球迷詬病是「萬年秘書長」，曾經因為抄襲觸法被謔稱為「更生人」，甚至多次在國際賽前後因為指揮後勤混亂、爭功諉過而引發軒然大波。

今年單項運動協會陸續改選，前經濟部長郭智輝在經典賽結束後被外界點名可能投入下屆棒協理事長選舉。因為郭智輝有棒協副理事長的資歷，且其創立的XPORTS全越運動長期贊助業餘與基層棒球，積極引進先進運科技術與設備，若郭真的參與選舉，亦有望引進企業資源與運科技術至棒協。但棒協卻以備戰亞運「會務繁忙」為由，推遲了改選時程。對於期待台灣棒球持續進步的廣大民意來說，會務繁忙是推託之詞，質疑林宗成從中作梗的言論屢見不鮮。

在經營運動產業、投資軟硬體升級，甚至國際交流方面，這些企業家自然眼光深遠，但碰上棒協這種內部人事問題盤根錯節的狀況，似乎也只能妥協；現任中華民國棒球協會理事長辜仲諒。（資料照）只可惜，無論現任棒協理事長辜仲諒，或者被點名可能接棒的郭智輝，都是企業家出身，對各層級棒球都是長期參與和投資。在經營運動產業、投資軟硬體升級，甚至國際交流方面，這些企業家自然眼光深遠，但碰上棒協這種內部人事問題盤根錯節的狀況，似乎也只能妥協。

不論奧運黃金計畫，或是棒協與中職的國際賽組訓合作，都證明了台灣不缺優秀的選手，真正缺乏的是尊重體育專業運作的制度與治理能力。若棒協等單項運動協會能夠順利改選並為人事換血，才能早日汰換不適任的人員，建立良好的運動環境。

（作者從事鋼鐵業）

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