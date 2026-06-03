自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~賴寇蒂》BBC想知道的答案，就在黃仁勳背板上的王記府城肉粽裡

引力就像我們賴以為生的太陽系。太陽系不是靠太陽存在，而是靠重力場存在。一個成熟的生態系也是——它不是靠某一家公司存在，而是靠無數連結形成的生存環節，引力場一旦形成，生態環境成形，整個系統就有了韌性，不是那麼容易輕易被取代的。台灣現在站的，正是這個位置。其實這件事沈伯洋很早就提出了。他談生態系的時候，很多人還在討論供應鏈。現在黃仁勳用一張背板說了同一件事，但是社會還沒有意識到這件事情可能會有根本性的改變！
名家分享

名家分享

2026/06/03 17:00

◎ 賴寇蒂

在六月一日舉辦的GTC Taipei 2026記者會的媒體問答環節， BBC問黃仁勳，如果台灣是AI革命的核心，NVIDIA未來越來越多計畫都建立在台灣之上，那他憑什麼相信台灣仍然足夠安全？

這個問題問得很合理，但問問題的人和大多數聽到這個問題的人，其實都在等同一個答案——台積電、供應鏈、地緣政治籌碼。

輝達台灣供應鏈背板上，出現台灣餐廳（紅圈處）名稱。（取自NVIDIA GTC Taipei 2026直播）輝達台灣供應鏈背板上，出現台灣餐廳（紅圈處）名稱。（取自NVIDIA GTC Taipei 2026直播）這是一個很自然的反應，因為我們過去幾十年理解產業競爭的方式，本來就是這樣的。

黃仁勳的回答也沒有讓人意外。他說所有供應鏈都應該多元化、要有備援、台灣是不可或缺的戰略夥伴。這是一個完全合理的外交答案，沒有任何破綻，也沒有任何真正的內容。因為如果他真的把答案說清楚，那就是在公開宣示戰略意圖——而那是他不可能做的事。

◾️當天現場的一個小花絮

黃仁勳在演講現場背後的背板，除了包含高科技產業之外，還親自點出他訪台必吃的幾家餐廳——磚窯、王記府城肉粽、花娘小館、富霸王豬腳。全場哄堂大笑。

隔天，產業分析師們開始研究那張背板。他們列出裡面的上市櫃公司，計算哪些個股可能受惠，把它當成一張選股清單在解讀。這是很合理的反應——因為那就是大家習慣的閱讀方式：賣股票的邏輯，看的是誰在上面、誰能拿到訂單。

但沒有人去想的是：為什麼一個管理數千億市值公司的CEO，要把這些餐廳放上背板？為什麼Harvard、Stanford、ETH Zürich、Carnegie Mellon跟台灣大學、成功大學、陽明交通大學，會出現在同一張圖裡？為什麼學校和肉粽店，能與OpenAI、Anthropic站在一起？

黃仁勳演講背後看板，也有不少大學入列，圖為台灣大學。（資料照）黃仁勳演講背後看板，也有不少大學入列，圖為台灣大學。（資料照）一個管理數千億市值公司的人，會不會因為覺得東西好吃就把它放上背板？他放上去的每一個名字都是有用意的。

所以問題不是那顆肉粽好不好吃？該思考的問題是：他要說什麼？

◾️當CEO 開始逛夜市

要回答這個問題，要先從黃仁勳常常去逛夜市說起。很多人說那是公關表演，或者他真的很喜歡吃。但或者他是在做一件很具體的事：用實際的行動去「體感」模擬他的員工。

一個在台北加班到晚上九點、十點的工程師，走出辦公室之後，這座城市還能給他什麼？有地方吃東西嗎？有地方讓他稍微喘口氣嗎？這座城市的夜晚是活的嗎？黃仁勳去夜市問的不只是「這好不好吃」，他的心底真正的問題更像：

我的人，在這裡活得下去嗎？

而這個問題，才是那張背板真正的框架。

◾️從產業鏈到生態系

我們過去幾十年習慣用Value Chain理解產業競爭——從原料到生產到物流到銷售，環環相扣，誰的鏈條更有效率誰就贏。但這套思維有一個根本的盲點：它預設每個節點都可以被複製、被替換——工廠可以蓋，產線可以搬，供應商可以重建。

NVIDIA（輝達）臉書曾分享執行長黃仁勳逛夜市，享受台灣美食照片。（取自x帳號@nvidia）NVIDIA（輝達）臉書曾分享執行長黃仁勳逛夜市，享受台灣美食照片。（取自x帳號@nvidia）但黃仁勳那張背板說的不是供應鏈，他說的是生態系。而生態系和供應鏈最根本的差別，在於一個字：引力與協同作用。

矽谷是最好的例子。很多人以為矽谷厲害是因為Google、Apple、Meta在那裡。但你把Google搬走，矽谷還是矽谷。你把Apple搬走，矽谷還是矽谷。

因為矽谷真正的護城河不是這幾家公司，而是Stanford、幾代創投人的網絡、工程師文化、移民社群，以及這些東西之間幾十年累積下來的互相依存。

這些連結形成了一個引力場，讓新的人才、新的資本、新的公司不斷被吸引進來。你搬走的是節點，但引力場還在。

引力就像我們賴以為生的太陽系。太陽系不是靠太陽存在，而是靠重力場存在。一個成熟的生態系也是——它不是靠某一家公司存在，而是靠無數連結形成的生存環節，引力場一旦形成，生態環境成形，整個系統就有了韌性，不是那麼容易輕易被取代的。

台灣現在站的，正是這個位置。其實這件事沈伯洋很早就提出了。他談生態系的時候，很多人還在討論供應鏈。現在黃仁勳用一張背板說了同一件事，但是社會還沒有意識到這件事情可能會有根本性的改變！

◾️台灣除了台積電還有什麼？

而這個系統其實解答了大家長期以來詢問的一個問題——台灣除了台積電還有什麼？

在生態系中，台積電是重要的節點，但台積電不是全部。

讓台灣開始形成這個引力場的，是台積電加上台灣高等大學及研究所的研究能量、世界級的醫療體系，加上密度極高的城市機能。

沈伯洋認為台北市的發展願景需要有生態系的規劃體系。（資料照）沈伯洋認為台北市的發展願景需要有生態系的規劃體系。（資料照）這包括全世界密度最高的24小時便利店，加上一個讓工程師深夜下班還能找到熱食、還能在城市裡喘口氣的日常生活品質。

這些東西單獨看都不值錢，放在一起就開始產生引力。而且這種引力非常難複製，因為它不是設計出來的，不是短時間用錢砸出來的，是台灣社會的成長年慢慢生成、長出來的。

而最關鍵的一點，就是這個生態系要能「養人」——能滋養自由、開放、高效率、穩定生活、高品質的生活。

所以回到BBC那個問題——他們問的是台灣是否足夠安全，想等的是一個關於地緣政治的答案。黃仁勳給了一個外交答案，然後把話題帶開。但他真正的回答，我認為早在那張背板上寫好了——

台灣是一個已經成形的引力場，一個讓全球最優秀的工程師願意把家安在這裡、讓孩子在這裡長大、深夜走出辦公室還有熱食可以吃的城市生態。

這種東西，不是任何國家可以在短時間內用政策或資金複製出來的。

工廠可以複製，產能可以轉移。但一座深夜還是活著、全年24小時都在高度協同作用、完美配合運轉的城市，沒有辦法被轉移。

那顆肉粽代表的從來不是一間店。它代表的是黃仁勳已經看到、但沒有說出口的那個答案。

全世界密度最高的24小時便利店，讓工程師深夜下班還能找到熱食、還能在城市裡喘口氣的日常生活品質。（資料照）全世界密度最高的24小時便利店，讓工程師深夜下班還能找到熱食、還能在城市裡喘口氣的日常生活品質。（資料照）因為真正難以取代的從來不是晶片。而是這些晶片背後，那些看似無關、卻彼此連結的生活、人才、文化、醫療、教育與產業網路。王記府城肉粽、餐館、學校醫院就是這個網路裡，最能說明問題的解答。而這，才是AI文明真正會選擇紮根的生態系。

（作者為社會零售經濟觀察者）

本文經授權轉載自賴寇蒂臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書