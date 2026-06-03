名家分享~賴寇蒂》BBC想知道的答案，就在黃仁勳背板上的王記府城肉粽裡

引力就像我們賴以為生的太陽系。太陽系不是靠太陽存在，而是靠重力場存在。一個成熟的生態系也是——它不是靠某一家公司存在，而是靠無數連結形成的生存環節，引力場一旦形成，生態環境成形，整個系統就有了韌性，不是那麼容易輕易被取代的。台灣現在站的，正是這個位置。其實這件事沈伯洋很早就提出了。他談生態系的時候，很多人還在討論供應鏈。現在黃仁勳用一張背板說了同一件事，但是社會還沒有意識到這件事情可能會有根本性的改變！

◎ 賴寇蒂

在六月一日舉辦的GTC Taipei 2026記者會的媒體問答環節， BBC問黃仁勳，如果台灣是AI革命的核心，NVIDIA未來越來越多計畫都建立在台灣之上，那他憑什麼相信台灣仍然足夠安全？

這個問題問得很合理，但問問題的人和大多數聽到這個問題的人，其實都在等同一個答案——台積電、供應鏈、地緣政治籌碼。

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輝達台灣供應鏈背板上，出現台灣餐廳（紅圈處）名稱。（取自NVIDIA GTC Taipei 2026直播）這是一個很自然的反應，因為我們過去幾十年理解產業競爭的方式，本來就是這樣的。

黃仁勳的回答也沒有讓人意外。他說所有供應鏈都應該多元化、要有備援、台灣是不可或缺的戰略夥伴。這是一個完全合理的外交答案，沒有任何破綻，也沒有任何真正的內容。因為如果他真的把答案說清楚，那就是在公開宣示戰略意圖——而那是他不可能做的事。

◾️當天現場的一個小花絮

黃仁勳在演講現場背後的背板，除了包含高科技產業之外，還親自點出他訪台必吃的幾家餐廳——磚窯、王記府城肉粽、花娘小館、富霸王豬腳。全場哄堂大笑。

隔天，產業分析師們開始研究那張背板。他們列出裡面的上市櫃公司，計算哪些個股可能受惠，把它當成一張選股清單在解讀。這是很合理的反應——因為那就是大家習慣的閱讀方式：賣股票的邏輯，看的是誰在上面、誰能拿到訂單。

但沒有人去想的是：為什麼一個管理數千億市值公司的CEO，要把這些餐廳放上背板？為什麼Harvard、Stanford、ETH Zürich、Carnegie Mellon跟台灣大學、成功大學、陽明交通大學，會出現在同一張圖裡？為什麼學校和肉粽店，能與OpenAI、Anthropic站在一起？

黃仁勳演講背後看板，也有不少大學入列，圖為台灣大學。（資料照）一個管理數千億市值公司的人，會不會因為覺得東西好吃就把它放上背板？他放上去的每一個名字都是有用意的。

所以問題不是那顆肉粽好不好吃？該思考的問題是：他要說什麼？

◾️當CEO 開始逛夜市

要回答這個問題，要先從黃仁勳常常去逛夜市說起。很多人說那是公關表演，或者他真的很喜歡吃。但或者他是在做一件很具體的事：用實際的行動去「體感」模擬他的員工。

一個在台北加班到晚上九點、十點的工程師，走出辦公室之後，這座城市還能給他什麼？有地方吃東西嗎？有地方讓他稍微喘口氣嗎？這座城市的夜晚是活的嗎？黃仁勳去夜市問的不只是「這好不好吃」，他的心底真正的問題更像：

我的人，在這裡活得下去嗎？

而這個問題，才是那張背板真正的框架。

◾️從產業鏈到生態系

我們過去幾十年習慣用Value Chain理解產業競爭——從原料到生產到物流到銷售，環環相扣，誰的鏈條更有效率誰就贏。但這套思維有一個根本的盲點：它預設每個節點都可以被複製、被替換——工廠可以蓋，產線可以搬，供應商可以重建。

NVIDIA（輝達）臉書曾分享執行長黃仁勳逛夜市，享受台灣美食照片。（取自x帳號@nvidia）但黃仁勳那張背板說的不是供應鏈，他說的是生態系。而生態系和供應鏈最根本的差別，在於一個字：引力與協同作用。

矽谷是最好的例子。很多人以為矽谷厲害是因為Google、Apple、Meta在那裡。但你把Google搬走，矽谷還是矽谷。你把Apple搬走，矽谷還是矽谷。

因為矽谷真正的護城河不是這幾家公司，而是Stanford、幾代創投人的網絡、工程師文化、移民社群，以及這些東西之間幾十年累積下來的互相依存。

這些連結形成了一個引力場，讓新的人才、新的資本、新的公司不斷被吸引進來。你搬走的是節點，但引力場還在。

引力就像我們賴以為生的太陽系。太陽系不是靠太陽存在，而是靠重力場存在。一個成熟的生態系也是——它不是靠某一家公司存在，而是靠無數連結形成的生存環節，引力場一旦形成，生態環境成形，整個系統就有了韌性，不是那麼容易輕易被取代的。

台灣現在站的，正是這個位置。其實這件事沈伯洋很早就提出了。他談生態系的時候，很多人還在討論供應鏈。現在黃仁勳用一張背板說了同一件事，但是社會還沒有意識到這件事情可能會有根本性的改變！

◾️台灣除了台積電還有什麼？

而這個系統其實解答了大家長期以來詢問的一個問題——台灣除了台積電還有什麼？

在生態系中，台積電是重要的節點，但台積電不是全部。

讓台灣開始形成這個引力場的，是台積電加上台灣高等大學及研究所的研究能量、世界級的醫療體系，加上密度極高的城市機能。

沈伯洋認為台北市的發展願景需要有生態系的規劃體系。（資料照）這包括全世界密度最高的24小時便利店，加上一個讓工程師深夜下班還能找到熱食、還能在城市裡喘口氣的日常生活品質。

這些東西單獨看都不值錢，放在一起就開始產生引力。而且這種引力非常難複製，因為它不是設計出來的，不是短時間用錢砸出來的，是台灣社會的成長年慢慢生成、長出來的。

而最關鍵的一點，就是這個生態系要能「養人」——能滋養自由、開放、高效率、穩定生活、高品質的生活。

所以回到BBC那個問題——他們問的是台灣是否足夠安全，想等的是一個關於地緣政治的答案。黃仁勳給了一個外交答案，然後把話題帶開。但他真正的回答，我認為早在那張背板上寫好了——

台灣是一個已經成形的引力場，一個讓全球最優秀的工程師願意把家安在這裡、讓孩子在這裡長大、深夜走出辦公室還有熱食可以吃的城市生態。

這種東西，不是任何國家可以在短時間內用政策或資金複製出來的。

工廠可以複製，產能可以轉移。但一座深夜還是活著、全年24小時都在高度協同作用、完美配合運轉的城市，沒有辦法被轉移。

那顆肉粽代表的從來不是一間店。它代表的是黃仁勳已經看到、但沒有說出口的那個答案。

全世界密度最高的24小時便利店，讓工程師深夜下班還能找到熱食、還能在城市裡喘口氣的日常生活品質。（資料照）因為真正難以取代的從來不是晶片。而是這些晶片背後，那些看似無關、卻彼此連結的生活、人才、文化、醫療、教育與產業網路。王記府城肉粽、餐館、學校醫院就是這個網路裡，最能說明問題的解答。而這，才是AI文明真正會選擇紮根的生態系。

（作者為社會零售經濟觀察者）

本文經授權轉載自賴寇蒂臉書

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