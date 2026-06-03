名家分享~黃貞祥》一句「新店市長」照見的，不是學生沒家教，而是大人太怕民主

我認為，這件事最值得談的根本不是學生有沒有禮貌，而是某些成年人對民主的承受力薄如蟬翼。學生丟出的是一顆紙團，有些大人卻推出整座砲台。學生喊的是一句綽號，有些大人聽見的卻像是王朝崩塌的號角。這種比例失衡，才是整件事最刺眼的地方。

◎ Gene Ng（黃貞祥）

我看完武陵高中這場風波，心裡最強烈的感覺不是憤怒，而是一種荒謬到想笑、笑完又覺得悲哀的疲憊。一名高中生在畢業典禮上，對著進場的桃園市長張善政喊了一句「新店市長」，這句話當然有政治揶揄，當然不是中規中矩的祝福語，也當然不會被寫進畢業典禮司儀稿。

高中生在畢業典禮上，對著進場的桃園市長張善政喊了一句「新店市長」，雖有政治揶揄，但它就是一句帶刺的小玩笑。（取自貼文） 然而，它既不是髒話，也不是威脅，更沒有攻擊長相、家庭、疾病或私生活。說穿了，它就是一句帶刺的小玩笑，一句青春期常見的政治吐槽。結果真正被喊的市長本人倒是輕輕放下，反而是不在現場承受那句話的桃園市議員詹江村火冒三丈，把整所學校罵成「教育失敗」，把學生罵成「沒家教」，還貼上「青鳥學生」的政治標籤。這樣的反應，像是有人在餐桌上掉了一粒飯，旁邊的大人卻立刻翻桌、報警、召開家庭會議，最後還宣布這戶人家門風敗壞。

我認為，這件事最值得談的根本不是學生有沒有禮貌，而是某些成年人對民主的承受力薄如蟬翼。學生丟出的是一顆紙團，有些大人卻推出整座砲台。學生喊的是一句綽號，有些大人聽見的卻像是王朝崩塌的號角。這種比例失衡，才是整件事最刺眼的地方。

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把學校罵成「教育失敗」，罵學生「沒家教」，國民黨桃園市議員詹江村發文拒絕道歉。（資料照）畢業典禮當然值得尊重，公共場合也需要基本分寸。可是尊重不等於全場只能發出經過審查的掌聲，分寸也不等於學生面對民選首長時必須自動切換成靜音模式。政治人物不是玻璃娃娃，民主社會也不是無菌室。民選首長本來就要接受公民的檢驗、嘲諷、質疑與挖苦，這些聲音有時不優雅，有時不圓滑，有時甚至帶點青春期的頑皮，可是民主的煙火氣本來就長這樣。它不像官樣文章那麼整齊，也不像典禮流程表那麼溫馴。它有笑聲，有噓聲，有掌聲，也有幾句讓權力者皺眉的玩笑。

更何況，高中生本來就該有比成年人更大的試錯空間。青少年正在學習怎麼說話、怎麼判斷、怎麼參與公共生活。學校存在的意義，不是把學生訓練成一排排只會鼓掌的盆栽，而是讓他們在相對安全的環境裡練習表達、承擔、修正與成長。學生會開玩笑，會挑戰權威，會用不夠世故的方式表達政治感受，這正是青春的樣子。教育要做的，是陪他們辨認界線，而不是一聽見權力不喜歡的聲音，就把學生推上輿論刑台。

桃園市立武陵高中畢業典禮，因有學生喊「新店市長」引發風波。（資料照）我甚至想說，這名學生根本沒有犯什麼值得道歉的大錯。「新店市長」是一個政治綽號，指向的是張善政與桃園地方連結感的政治質疑。這是公共評價，不是私人羞辱。政治人物可以不喜歡，可以澄清，可以自嘲，也可以用政績回應，可是動用道德大帽子去壓一名高中生，實在有失體統。若一位民選官員連這種程度的揶揄都不能被社會容納，那麼我們的民主就像紙糊燈籠，看起來光鮮，碰一下就破。

有人說，議員也有言論自由。當然有。可是言論自由不是免責金牌，也不是讓掌握資源的大人對未成年人開火的擋箭牌。兩個同學在走廊鬥嘴，和一名民意代表在社群平台上點名學校、羞辱學生、引來支持者圍攻，完全不是同一件事。拳擊比賽要分量級，公共討論也要看權力差距。學生手裡拿的是玩具喇叭，政治人物手裡拿的是巨型擴音器。當巨型擴音器對準一名高中生時，聲音就不再只是聲音，而會變成壓力、變成恐懼、變成鋪天蓋地的網路追殺。

這也是我最不能接受的地方。成年人面對學生的政治玩笑，第一個念頭應該是「怎麼回應才有教育意義」，而不是「怎麼讓他付出最大代價」。前者是教育，後者是獵巫。尤其當事件後續出現肉搜、刪帳號、家長致歉，甚至牽涉學生個人敏感資訊時，整件事已經越過了基本倫理線。大人再怎麼不高興，也不該把未成年人丟進社群暴風圈裡當祭品。

桃園市長張善政臉書發文展現超高EQ護航高中生，強調自己並未聽到不適言論，年輕世代有自己的幽默，溫暖喊話承受壓力的學生「好好享受屬於你的畢業典禮」，為這場政治風波滅火。（取自張善政臉書）「青鳥學生」這個標籤尤其危險。它看似只是政治稱呼，其實是在把一個具體的人壓扁成一個陣營符號。只要貼上標籤，接下來的攻擊就容易被合理化。彷彿被罵的不是一名高中生，而是某個想像中的敵對集團。

這是政治極化最廉價也最有效的手法，把世界切成兩塊木板，一邊是自己人，一邊是敵人；一邊是懂事，一邊是沒家教；一邊是尊重市長，一邊是破壞秩序。可是人不是木板，學生也不是政黨文宣上的插圖。學生可能只是開玩笑，可能有政治態度，可能兩者皆有，這些都值得討論，卻不該被一頂大帽子蓋棺論定。

「沒家教」三個字也很刺耳。它背後藏著一種老派威權教育的影子，好學生要安靜，好學生要鼓掌，好學生要對官員畢恭畢敬，只要稍微偏離劇本，就被說成沒禮貌、沒家教。可是品德不是服從，禮貌也不是沉默。真正的公民教育，不該只教學生如何讓權力舒服，也該教學生如何對權力提問。若一個社會把「不要冒犯大人」當成最高道德，那麼它培養出來的就不是公民，而是觀眾。

最諷刺的是，武陵學生後續的反應反而比許多成年人更成熟。學生代表組透過連署要求重視學生遭受公眾攻擊與肉搜的問題，並要求道歉。這不是失控，這是公共參與；這不是鬧事，這是程序意識。面對高聲量攻擊，他們沒有用更惡毒的語言回敬，而是用集體行動提出訴求。這才是民主教育活生生的成果。說武陵「教育失敗」，我看恰恰相反，從學生懂得站出來保護同儕、捍衛校園尊嚴來看，這所學校的學生至少比某些大人更知道什麼叫比例原則，什麼叫公共責任。

整起事件看到最後，我真正擔心的不是一名高中生太會嗆，而是某些大人太禁不起嗆。民主社會不能只在選舉日歡迎人民開口，平常卻要求年輕人噤若寒蟬。民選政治人物不能一邊享受權力帶來的光環，一邊拒絕承擔權力必然附帶的調侃。掌聲是民主的一部分，噓聲也是；祝福是公共生活的一部分，諷刺也是。若只准歌功頌德，不准冷嘲熱諷，那就不是民主，只是換了布景的朝堂文化。

武陵高中學生代表組透過連署要求重視學生遭受公眾攻擊與肉搜的問題，並要求道歉。（取自桃市議員詹江村臉書）一句「新店市長」沒有讓桃園蒙羞。真正令人難堪的，是一群成年人面對一句輕微揶揄時，竟然氣急敗壞到把高中生當成政治敵人處理。學生像在池塘裡丟了一顆小石子，有些大人卻硬要說海嘯來了。問題不在石子，問題在那些一看見漣漪就心驚膽戰的人。

學生沒有犯下什麼不可饒恕的錯。真正該反省的，是那些用權力追打學生、用標籤取代理解、用道德怒火包裝政治動員的大人。一個成熟社會應該保護年輕人的表達空間，而不是把他們的每一句不圓滑都拿來祭旗。

民主若連高中生一句小小的政治玩笑都裝不下，那麼脆弱的恐怕不是典禮秩序，而是某些成年人心裡那座搖搖欲墜的權威神像。

#黃無料說

（作者為清大生科系副教授）

本文經授權轉載自Gene Ng臉書

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