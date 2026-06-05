自由開講》藍白抄襲說站不住腳，公共政策沒有排他權利

◎ 高元智

賴清德總統提出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」十八項措施後，在野黨隨即以「抄襲台灣未來帳戶」與「割稻尾」等語批評。然而，若回到法律結構與政策形成邏輯檢視，此類指控實際上是將「政策競合」錯置為「權利侵害」。

總統賴清德於5月27日召開國安高層會議，親自拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項完整措施。（資料照） 所謂「抄襲」，在法律上係以著作權或專利權為基礎之權利侵害概念，其成立前提在於存在可被排他保護之權利客體，而公共政策本質為制度設計與治理工具，屬開放且可重複使用之公共方案，並不具任何排他性權利結構，尤其育兒補助、托育支持、稅賦減免與育兒帳戶制度，本即國際通行政策工具，其相似性源自共同社會問題，而非可歸責之抄襲關係。

藍白陣營以「一讀較早」作為原創性依據，顯然是對立法程序之誤解。

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一讀僅為程序性進入審查階段，並不代表政策定型，亦不產生任何權利歸屬效果，政策形成本即橫跨行政研議、立法提案與跨部會整合之多源生成結構，因此不存在單一原創來源，更無法僅以時間先後決定權利歸屬。

至於「反對大撒幣卻推補助」的說法，則忽略現代財政紀律的重點已不在支出本身，而在資源配置效率與制度永續性，若方案整合托育、教育、職場與居住條件，其評估應著重制度完整性與長期效果，而非單一支出形式。

總結而言，公共政策不是原創競賽，也不適用排他權利邏輯。

真正應被檢驗者，不是誰先提出或誰後推出，而是制度是否足以支撐下一代的生存條件，若公共討論仍停留於政治話術攻防，而非制度效能檢驗，受損的不只是政策品質，而是整體民主治理的理性基礎！

公共政策不是誰先提出或誰後推出，而是制度是否足以支撐下一代的生存條件。（資料照） （作者為法務人員）

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