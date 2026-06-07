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自由開講》從依附到主體：台灣如何構築「世界秩序無法繞過我」的不可替代性

2026/06/07 20:00

◎ 張厚光

長期以來，台灣的生存論述始終圍繞著一種「被動的焦慮」：美國會不會來救？矽盾夠不夠堅固？我們是不是強權博弈下的棋子？在這種思維框架下，台灣習慣將自身安全寄託於他國的戰略善意或國際社會的道德同情。然而，在全球地緣政治步入低烈度冷戰、國際秩序加速重組的今天，這種「依附性思維」已無法回應新時代的挑戰。台灣真正需要的，是將戰略主軸轉向「主體思維」——我們不要問世界能為我們做什麼，而要問：台灣如何讓世界秩序，在結構上完全無法繞過我們？

台灣的生存論述始終圍繞著一種「被動的焦慮」：美國會不會來救？。（路透檔案照）台灣的生存論述始終圍繞著一種「被動的焦慮」：美國會不會來救？。（路透檔案照）將安全建立在「不可替代性」之上，是台灣生存的終極進化。

過去，我們常誤以為只要在科技供應鏈上取得領先，就能高枕無憂；但事實上，單純的「產能領先」仍有被技術迭代或在地化生產替代的風險。真正高階的主體戰略，是將台灣的科技核心、金融樞紐與民主價值，深度交織進全球運作的「操作系統」中。換言之，台灣不能只是一個代工工廠，而必須成為全球AI生態系、綠能供應鏈與自由資訊網格中，最關鍵且無法割捨的「基礎設施（Infrastructure）」。當台灣的存在本身就等同於全球繁榮的維生系統時，任何人企圖破壞台海現狀，代價都將是全球秩序的集體休克。這不是靠施捨得來的安全，而是靠實力對話的籌碼。

然而，這種主體思維的確立，意味著台灣社會必須完成一場深刻的心理蛻變：我們必須學會與「高壓」長久共存。成為世界的關鍵節點，註定也會成為風險的暴風眼。未來的台海局勢，更可能呈現一種「長期高壓穩定」的常態。中共的軍事恫嚇、認知作戰、經濟封鎖與網路攻擊不會停止，但這並不等同於立即的戰爭，而是一場全方位的韌性測試。如果我們的社會一遭遇施壓就陷入內部撕裂，一看到軍演就陷入和平主義的自我懷疑，那麼再強大的科技實力也無法轉化為實質的嚇阻力。主體性的建立，正是要讓我們看清：高壓是身為全球主角的代價，而唯有展現高強度的民主穩定性與社會韌性，才能讓國際社會對台灣投下真正的信任票。

最後，台灣的對外論述需要一場「語境的翻轉」。

我們不該再以「悲情島嶼」或「抗中前線」的受害者姿態向世界乞求保護，而是要以「全球穩定錨」的主動姿態，向世界宣告台灣的價值。當我們能自信地展現自身在亞太地緣、全球經貿與科技創新上不可或缺的節點功能時，台灣的安全自然會從「美國的戰略負擔」轉化為「全球的共同利益」。

台灣必須成為全球AI生態系、綠能供應鏈與自由資訊網格中，最關鍵且無法割捨的「基礎設施）」。圖為黃仁勳演講秀出台灣地圖。（資料照）台灣必須成為全球AI生態系、綠能供應鏈與自由資訊網格中，最關鍵且無法割捨的「基礎設施）」。圖為黃仁勳演講秀出台灣地圖。（資料照）「我要讓世界秩序無法繞過我」，這不是狂妄的口號，而是台灣在夾縫中求生存的理性抉擇。唯有擺脫唯唯諾諾的棋子心態，在變局中錨定自己的主體位置，台灣才能在驚濤駭浪的國際政治中，走出昂首闊步的生存之路。

（作者為服務於漢翔航空）

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