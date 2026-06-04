沈榮欽國際視野》種族滅絕五年之後，維吾爾人現在怎麼樣了

和很多人設想的不一樣，中國政府並不打算關閉新疆，相反的，中國政府大力發展新疆觀光業，讓大量中國遊客赴新疆旅遊，並且邀請很多海內外 YouTuber 到新疆旅遊，社群媒體上充斥新疆旅遊的影片，宣揚中國統治新疆的治安與當地美景，只要你看的在允許的範圍內，中共無不大力支援。最後，文化滅絕當然要反映在知識上，大量的維吾爾書籍從家中、圖書館和大學中撤出，以便從知識的基礎上，消除維吾爾文化。

◎ 沈榮欽

經過聯合國與西方國家連續抨擊中國政府在新疆的種族滅絕惡行，以及各國制裁數年後，維吾爾人的現狀如何？

《金融時報》對這個議題重新展開調查，發現中國政府對付維吾爾人的方式也在進化，過去飽受抨擊的「再教育集中營」已經廢止，取而代之的是更細膩的文化滅絕。

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「再教育營」關閉之後，一個個龐大且戒備森嚴的監獄與拘留中心網絡接手運作。（取自貼文）「再教育營」關閉之後，一個個龐大且戒備森嚴的監獄與拘留中心網絡接手運作。以人口比例而言，新疆目前擁有全球最大的拘留中心，至少有數十萬維吾爾人不是被關在監獄，就是關在拘留所中。

中國政府拘留維吾爾人不需要法院審判，警方有極大的權力，可以任意拘留維吾爾人，包括學者、宗教領袖和普通公民，都被關在巨大的拘留所中。被拘留者面臨強迫政治灌輸、文化抹除，以及已被證實的身心虐待，維吾爾的宗教、文化與語言都遭到禁止，有的只是中共無盡的洗腦，拘留到中國政府認為你已經對中國共產黨屈服，服從習近平的領導為止。

如果你是維吾爾人，和國民黨一樣，愛好「屈辱的和平也是和平」，絕不從事任何中國共產黨不喜歡的活動，那麼你的生活會是如何？

首先，街道上佈滿了監視器，監視你在外的一舉一動，並有漢人住在家中或社區，監視你在家中的一舉一動。無處不在的監控網絡利用面部識別、DNA採集和強制安裝的間諜軟體，用來追蹤你的移動和行為。

無處不在的監控網絡利用面部識別、DNA採集和強制安裝的間諜軟體，用來追蹤你的移動和行為。（取自貼文）其次，你將喪失宗教自由。估計有65%（超過16,000座）的清真寺和聖地遭到拆除、損壞或改建，以移除伊斯蘭建築特徵。剩餘的清真寺內外都佈滿了監視器，光是接近教堂便足以讓你心生恐懼，最後與宗教團體產生疏離。同時，和許多維吾爾人一樣，你可能會被帶離傳統的社區生活，轉入國家組織的強迫勞動計畫並在當地工廠工作，以破壞現有的社區連結。

當然要讓對維吾爾人文化滅絕，就不能只針對社會，一定要從家庭開始破壞起。

你的小孩被送到只講普通話的學校上課，說母語會遭到處罰，結果是很多維吾爾小孩，現在別說和祖父母，連和父母有時都無法流暢溝通。

很多孩童被強迫或脅迫進入國家管理的寄宿學校和孤兒院，實際上切斷了他們與父母及母語的聯繫。維吾爾語在學校和公共生活中基本上被排除。中國政府正大舉在新疆投資基礎建設，大力擴充改善交通運輸，並大量開採能源。

文化滅絕當然要反映在知識上，大量的維吾爾書籍從家中、圖書館和大學中撤出，以便從知識的基礎上，消除維吾爾文化。（取自貼文）和很多人設想的不一樣，中國政府並不打算關閉新疆，相反的，中國政府大力發展新疆觀光業，讓大量中國遊客赴新疆旅遊，並且邀請很多海內外 YouTuber 到新疆旅遊，社群媒體上充斥新疆旅遊的影片，宣揚中國統治新疆的治安與當地美景，只要你看的在允許的範圍內，中共無不大力支援。最後，文化滅絕當然要反映在知識上，大量的維吾爾書籍從家中、圖書館和大學中撤出，以便從知識的基礎上，消除維吾爾文化。

鑑於中國官員表示，收復台灣後，需要仿照新疆治理，台灣人應該知道所謂的新疆治理為何，了解「屈辱的和平也是和平」的真諦。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書





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