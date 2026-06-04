自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

沈榮欽國際視野》種族滅絕五年之後，維吾爾人現在怎麼樣了

和很多人設想的不一樣，中國政府並不打算關閉新疆，相反的，中國政府大力發展新疆觀光業，讓大量中國遊客赴新疆旅遊，並且邀請很多海內外 YouTuber 到新疆旅遊，社群媒體上充斥新疆旅遊的影片，宣揚中國統治新疆的治安與當地美景，只要你看的在允許的範圍內，中共無不大力支援。最後，文化滅絕當然要反映在知識上，大量的維吾爾書籍從家中、圖書館和大學中撤出，以便從知識的基礎上，消除維吾爾文化。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2026/06/04 10:00

沈榮欽

經過聯合國與西方國家連續抨擊中國政府在新疆的種族滅絕惡行，以及各國制裁數年後，維吾爾人的現狀如何？

《金融時報》對這個議題重新展開調查，發現中國政府對付維吾爾人的方式也在進化，過去飽受抨擊的「再教育集中營」已經廢止，取而代之的是更細膩的文化滅絕。

「再教育營」關閉之後，一個個龐大且戒備森嚴的監獄與拘留中心網絡接手運作。（取自貼文）「再教育營」關閉之後，一個個龐大且戒備森嚴的監獄與拘留中心網絡接手運作。（取自貼文）「再教育營」關閉之後，一個個龐大且戒備森嚴的監獄與拘留中心網絡接手運作。以人口比例而言，新疆目前擁有全球最大的拘留中心，至少有數十萬維吾爾人不是被關在監獄，就是關在拘留所中。

中國政府拘留維吾爾人不需要法院審判，警方有極大的權力，可以任意拘留維吾爾人，包括學者、宗教領袖和普通公民，都被關在巨大的拘留所中。被拘留者面臨強迫政治灌輸、文化抹除，以及已被證實的身心虐待，維吾爾的宗教、文化與語言都遭到禁止，有的只是中共無盡的洗腦，拘留到中國政府認為你已經對中國共產黨屈服，服從習近平的領導為止。

如果你是維吾爾人，和國民黨一樣，愛好「屈辱的和平也是和平」，絕不從事任何中國共產黨不喜歡的活動，那麼你的生活會是如何？

首先，街道上佈滿了監視器，監視你在外的一舉一動，並有漢人住在家中或社區，監視你在家中的一舉一動。無處不在的監控網絡利用面部識別、DNA採集和強制安裝的間諜軟體，用來追蹤你的移動和行為。

無處不在的監控網絡利用面部識別、DNA採集和強制安裝的間諜軟體，用來追蹤你的移動和行為。（取自貼文）無處不在的監控網絡利用面部識別、DNA採集和強制安裝的間諜軟體，用來追蹤你的移動和行為。（取自貼文）其次，你將喪失宗教自由。估計有65%（超過16,000座）的清真寺和聖地遭到拆除、損壞或改建，以移除伊斯蘭建築特徵。剩餘的清真寺內外都佈滿了監視器，光是接近教堂便足以讓你心生恐懼，最後與宗教團體產生疏離。同時，和許多維吾爾人一樣，你可能會被帶離傳統的社區生活，轉入國家組織的強迫勞動計畫並在當地工廠工作，以破壞現有的社區連結。

當然要讓對維吾爾人文化滅絕，就不能只針對社會，一定要從家庭開始破壞起。

你的小孩被送到只講普通話的學校上課，說母語會遭到處罰，結果是很多維吾爾小孩，現在別說和祖父母，連和父母有時都無法流暢溝通。

很多孩童被強迫或脅迫進入國家管理的寄宿學校和孤兒院，實際上切斷了他們與父母及母語的聯繫。維吾爾語在學校和公共生活中基本上被排除。中國政府正大舉在新疆投資基礎建設，大力擴充改善交通運輸，並大量開採能源

文化滅絕當然要反映在知識上，大量的維吾爾書籍從家中、圖書館和大學中撤出，以便從知識的基礎上，消除維吾爾文化。（取自貼文）文化滅絕當然要反映在知識上，大量的維吾爾書籍從家中、圖書館和大學中撤出，以便從知識的基礎上，消除維吾爾文化。（取自貼文）和很多人設想的不一樣，中國政府並不打算關閉新疆，相反的，中國政府大力發展新疆觀光業，讓大量中國遊客赴新疆旅遊，並且邀請很多海內外 YouTuber 到新疆旅遊，社群媒體上充斥新疆旅遊的影片，宣揚中國統治新疆的治安與當地美景，只要你看的在允許的範圍內，中共無不大力支援。最後，文化滅絕當然要反映在知識上，大量的維吾爾書籍從家中、圖書館和大學中撤出，以便從知識的基礎上，消除維吾爾文化。

鑑於中國官員表示，收復台灣後，需要仿照新疆治理，台灣人應該知道所謂的新疆治理為何，了解「屈辱的和平也是和平」的真諦。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書